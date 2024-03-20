Star Wars Outlaws будет "самой детализированной игрой" среди всех игр по "Звездным войнам"

Star Wars Outlaws должна стать одной из самых графически красивых игр в серии. NVIDIA, производитель видеокарт и крупный поставщик технологий для игровой индустрии, делает это заявление, делая большую ставку на мощь движка Snowdrop Engine.
В блоге, приуроченном к Game Developer's Conference, компания анонсировала ряд новых технологий. Одна из них даже сделает NPC "душевными" и гораздо более реалистичными и спонтанными. А вот что касается Ubisoft, то здесь подход к игре, посвященной "Звездным войнам", заключается в следующем:
Star Wars Outlaws создана на невероятном движке Snowdrop Engine от Massive Entertainment, что позволило разработчикам создать самую детализированную игру по "Звездным войнам", которую вы когда-либо видели, с идеально воссозданными кораблями, культовыми локациями и потрясающими мирами, которые вам предстоит посетить.
Тобиас Карлсон, технический директор игры, так отозвался о проекте: "Создание мира - часть нашей ДНК, и что может быть лучше, чем продемонстрировать нашу работу, создав первую игру по "Звездным войнам" с открытым миром".
Выход Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году, но официальной даты релиза пока нет.
В дизайн они действительно хороши, а вот в содержании ...
ага Дивизия очень красивая так и разглядывал все текстурки )
Лучшие игры по Звёздным Войнам не славятся деталями или графоном. Баттлфронты на Фростбайте были красивы, да толку-то от этого? Идеальное воссоздание кораблей и культовых мест - здорово, но это лишь декорации. А плохая пьеса в красивых декорациях - всё ещё плохая пьеса. Мы ведь уже хорошо знакомы с "пьесами" Юбисофт и Дисней...
Видимо будут пытаться замутить свой Хогвартс Легаси, с платными DLC и магазином.
ну графон в баттлфронте норм, однако детальность в мультиплеерном шутерке на кой?
Главное чтоб был уровень минимум skull & bones. Она то АААА игра, равняться нужно
Минималках укажут 2060
Ну и норм, а куда ещё то ниже?
Игры, получается, становятся более требовательными и видеокарты позапрошлого поколения хватает нынче только для игры на минимальных настройках. С такими играми скоро придётся каждое поколение видеокарт обновлять ПК, что не нормально, я считаю.
Учитывая как офигенно графически выглядит аватар, а аутлоус вполне может выглядеть ещё лучше - то это реально будет крутой некстген графоний :) я лично рассчитываю, что это будет новый флагман графики.
Интересно как на этом движке трассировка и освещение реализованы. Потому что аватар на уе5 и там прям видно наниты с люменами)
Это будет очередной провал. Зачем тут надпись ЗВ лол
Ну как бы все игры убиков очень детально делают миры. Вач Догс и фар край, но пустые. Ну тут хоть за попку прекрасную играть придётся.
конечно юбисофт мы так и поверили
Игры у них красивые, поэтому поверить вполне можно, но играть в них скучно
ясно любитель черный куч от юбисофт
Ясно, человек без мозга. Глупо отрицать факт, что графисты Ubisoft не просто так деньги получают. Например, их Avatar очень красив
🤣
людям плевать на графон хватит на него наяривать людям нужен хороший гемплей а не картинка красивая