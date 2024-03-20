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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 250 оценок

Star Wars Outlaws будет "самой детализированной игрой" среди всех игр по "Звездным войнам"

Gruz_
Новости

Star Wars Outlaws должна стать одной из самых графически красивых игр в серии. NVIDIA, производитель видеокарт и крупный поставщик технологий для игровой индустрии, делает это заявление, делая большую ставку на мощь движка Snowdrop Engine.

В блоге, приуроченном к Game Developer's Conference, компания анонсировала ряд новых технологий. Одна из них даже сделает NPC "душевными" и гораздо более реалистичными и спонтанными. А вот что касается Ubisoft, то здесь подход к игре, посвященной "Звездным войнам", заключается в следующем:

Star Wars Outlaws создана на невероятном движке Snowdrop Engine от Massive Entertainment, что позволило разработчикам создать самую детализированную игру по "Звездным войнам", которую вы когда-либо видели, с идеально воссозданными кораблями, культовыми локациями и потрясающими мирами, которые вам предстоит посетить.

Тобиас Карлсон, технический директор игры, так отозвался о проекте: "Создание мира - часть нашей ДНК, и что может быть лучше, чем продемонстрировать нашу работу, создав первую игру по "Звездным войнам" с открытым миром".

Выход Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году, но официальной даты релиза пока нет.

20
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
AndruhaGruz
18
Нестор Бескибалов

В дизайн они действительно хороши, а вот в содержании ...

15
Lorenzo Lamas

ага Дивизия очень красивая так и разглядывал все текстурки )

0
Аристов--Черный

Лучшие игры по Звёздным Войнам не славятся деталями или графоном. Баттлфронты на Фростбайте были красивы, да толку-то от этого? Идеальное воссоздание кораблей и культовых мест - здорово, но это лишь декорации. А плохая пьеса в красивых декорациях - всё ещё плохая пьеса. Мы ведь уже хорошо знакомы с "пьесами" Юбисофт и Дисней...

Видимо будут пытаться замутить свой Хогвартс Легаси, с платными DLC и магазином.

9
fforimen

ну графон в баттлфронте норм, однако детальность в мультиплеерном шутерке на кой?

-1
Лариан Яна

Главное чтоб был уровень минимум skull & bones. Она то АААА игра, равняться нужно

8
User_200

Минималках укажут 2060

0
MadDarkGuard

Ну и норм, а куда ещё то ниже?

-1
StarDNikolaevich MadDarkGuard

Игры, получается, становятся более требовательными и видеокарты позапрошлого поколения хватает нынче только для игры на минимальных настройках. С такими играми скоро придётся каждое поколение видеокарт обновлять ПК, что не нормально, я считаю.

0
Floww

Учитывая как офигенно графически выглядит аватар, а аутлоус вполне может выглядеть ещё лучше - то это реально будет крутой некстген графоний :) я лично рассчитываю, что это будет новый флагман графики.

Интересно как на этом движке трассировка и освещение реализованы. Потому что аватар на уе5 и там прям видно наниты с люменами)

0
Radagor

Это будет очередной провал. Зачем тут надпись ЗВ лол

0
Scorpion_GamePlay

Ну как бы все игры убиков очень детально делают миры. Вач Догс и фар край, но пустые. Ну тут хоть за попку прекрасную играть придётся.

-1
Русик_96

конечно юбисофт мы так и поверили

-4
Hipp0

Игры у них красивые, поэтому поверить вполне можно, но играть в них скучно

6
Русик_96 Hipp0

ясно любитель черный куч от юбисофт

-5
Hipp0 Русик_96

Ясно, человек без мозга. Глупо отрицать факт, что графисты Ubisoft не просто так деньги получают. Например, их Avatar очень красив

1
MeduzaRUS Hipp0

🤣

0
Русик_96 Hipp0

людям плевать на графон хватит на него наяривать людям нужен хороший гемплей а не картинка красивая

2