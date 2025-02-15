Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft в праздничный сезон

Ubisoft недавно провела свою финансовую телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков, а финансовый директор Фредерик Дюге рассказал о Star Wars Outlaws и предстоящих играх. Дюге упомянул, что, хотя продажи Star Wars Outlaws выросли в праздничный сезон, этого «недостаточно, чтобы оправдать ожидания».
При этом он добавил, что благодаря выпуску обновлений игра достигла высокого уровня качества и «рассматривается фанатами как одно из самых захватывающих и красивых интерактивных представлений вселенной Звездных войн». Дюге подвел итог, сказав, что игра будет хорошо продаваться в долгосрочной перспективе.
фемкопарашу не вывезло даже громкое название "Звездных войн"?
оно уже давно не громкое, учитывая последнюю трилогию и сериалы с нИграми
Хотя казалось бы. Что сложного? Сделайте игру экшн-РПГ с прокачкой скиллов, покупкой/улучшением снаряги и кораблей, да сделайте нормального ГГ-форсъюзера и чтобы он был харизматичным как Дарт Реван. Да даже необязательно мужика ГГ делать, главное чтобы была харизма. Если это девушка то пусть будет симпатичной и женственной, чтобы на неё было приятно смотреть.
Но у них каждый раз какие-то уродские эксперименты. Они упрямо не хотят заработывать деньги и радовать фанатов. А вывод из этого какой? Где-то в руководстве у них долбанутые на всю голову тупые вредители.
Игру спасет убирание Денувы...игроки заценят и поставят Свою оценку!!!
Там требования конские. При графике ничем не лучше какого-нибудь star wars Jedi
Да какие конские, на 1070 без проблем можно играть, на 1660 какой-нибудь тоже пойдёт!
Ага, на 1070 с 8 Гб и особенно на 1660 с 6 Гб видеопамяти наверное классно работает. Держи в курсе.
Че за фигню ты скинул? Все там нормально идёт!
Замечательная новость прям бальзам нс душу.
Она и не в праздничный не оправдала! Она вообще ничего не оправдала! Разве что лесби активные остались довольны! А вселенная звёздных войн - тихо рыдает где то в далёкой галактике! :)))
А причём тут лесби?
При том что главная героиня не то баба, не то мужик! :)))
так - это не лесби. это плохие художники.
О, не знал что лесби похожи на мужиков, сколько пересмотрел с ними порнухи, всегда были красивые)))
причем 40-50 летних мужиков который только женская озвучка выдаёт
Что-то они не догадались со своими патчами изменить модель персонажа и сделать менее уродливое лицо
это сделали моды
оригинал страшный,но и это пластмассовое нечто явно не лучше)))
Шо ж ты страшная такая, ты такая страшная, и не накрашенная страшная и накрашенная...
Потому что вокнутая
Согласен, хрен редьки не слаще
Интересно, Дюге хоть кто то поверил из инвесторов.)))
думаю нет не все прям . каждое падение акций это каждый инвестор который залпом продал свои акции
Ну вот зачем так лгать?
А вот надо было делать Хана Соло гг а не чудище
Ну, возможно это бы помогло в какой-то степени, может даже и очень сильно, но сама игра - середнячок.
С таким ГГ чего было ждать :D
Неужто реально хреновая игра? Как обычные все игры убиков по типу: те же яица, только в профиль?) А куда делись все восторженные обзоры при выходе?)
Игра хорошая - мне понравилась. Игру зас₽али по заявке с поддержкой токсичного комьюнити...это сейчас модно. Прошел и пройду с удовольствием много "отмененных" хейтерами игр, ибо подхожу практично = не предзаказываю(расслабляет издателя/разрабов); выбираю мне интересный жанр и беру разную информацию; и если на€бался, то можно сделать рефаунд.
Ясно. А она не скучная, не однообразная, как это обстоит со всеми играми юбиков?)
У игры мог быть потенциал, но к сожалению, как говориться, разрабы "просрали все полимеры".
Стелс — тупой
Стрельба — убогая
Сюжет — всратый
Система репутации — на хрена?
По прохождению сложилось впечатление, что разрабов подгоняли плётками. Очень на многое замахнулись и не смогли реализовать, жиденько обделавшись.
Да и чего там интересоваться чужим мнением? Активашка стоит сто рублЁв. Возьмите да и сами посмотрите.
до-до. Для одарённых вполне себе зайдёт. Для здоровых — потраченых денег на оффлайн активацию было жалко. Таки бутылочка хорошего пива вкуснее этого куска кода.
Конечно штамп Юбисофт есть с активностями - не Ассасин с ФарКраем...где то 50/50, ибо "горбатого, могила исправит" = пытались уйти от своего клише. Можно "запылесосить" все, если нравится, но я шёл в основном сюжетом с доп. заданиями на необходимое развитие перков и техники. Есть сюжет, исследование, не замудренные головоломки и интересные допы Единственный совет = если нет необходимости, куда то перепрыгуть или добратся с помощью мотоцикла....лучше пешком бегать, ибо управление им- полное дерьмо. Прошел игру за часов 68, так и не поняв хейта = меня не смущает ГГ женского пола и не столкнулся с "радужным" геймплеем. Игра красивая, но оптимизация по началу плохая была. Играл в 4К со редне-высокими с 54-72 фпс - мыльновата, но такой видать фильтр вшит, что и нативе туманно ...привык =)). Не рекламирую, но если сомневаетесь = можно по скидочке или сами-знаете-где.
Оно наши ожидания не оправдало, как минимум
Лан, снимите Дерьмуво я гляну, если что!!!
Ой, а что же случилось?!!!
Если и куплю, то только по большой скидке...
Дюге подвел итог, сказав, что игра будет хорошо продаваться в долгосрочной перспективе.
В какой долгосрочной перспективе? Её сейчас то никто, кроме фанатов star wars не покупал наверное. А ещё и спустя время тем более она никому не нужна будет.
Ну так надо было делать привлекательную героиню и нормальный сюжет о любви, месте, предательстве, и с реальной системой репутации... Вместо этого мы получили обезьянку в роли ГГ и казуальную систему репутации для галочки с сюжетом в стиле радужного диснея. В здравом уме мало кто такую игру будет воспринимать всерьёз. А в долгосрочной перспективе тем более у игры смысла нет. Вот листают игроки страницы стима в поисках, во что бы поиграть, и глазам зацепиться не за что... Открываешь страницу игры, а там уродливая героиня - итого: страницу закрываешь, игру НЕ покупаешь. Но зато вокнутые довольны! Ubisoft своей цели добились.
Ubisoft пора продавать себя или закрыться
очередная хня
Даже с торрента качать не буду, пока мода с оригинальным лицом актрисы не будет. Её не мать же такой родила, а огуречно-шоколадное латте гл. геймдева.
- А когда последний тролейбус?
- Никогда, но когда это мешало тебе ждать?
А была бы там Трисс или Рейн даже я бы взял эту игру...в лизинг. Что уж говорить о честных пингвинах. Ага - низко.
А её и нет на торрентах.
Пройду Вейлгард и буду брать аутловс
Потом ещё Абобу возьми и отряд самоубийц не забудь.
Скорее всего автор коментария таким образом высмеивает людей которые так бы и сказали. Выглядит это как тонкий тролинг, на который отреагировали 12 человек. Судя по всему его план удался, и он получил необходимую реакцию. А может быть в какой-то степени автор сказал правду, но с тонкой издевкой. Сложно реагировать на человека с ником инженегр с автаркой всратого пингвина.