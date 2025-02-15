Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft в праздничный сезон

Ubisoft недавно провела свою финансовую телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков, а финансовый директор Фредерик Дюге рассказал о Star Wars Outlaws и предстоящих играх. Дюге упомянул, что, хотя продажи Star Wars Outlaws выросли в праздничный сезон, этого «недостаточно, чтобы оправдать ожидания».

При этом он добавил, что благодаря выпуску обновлений игра достигла высокого уровня качества и «рассматривается фанатами как одно из самых захватывающих и красивых интерактивных представлений вселенной Звездных войн». Дюге подвел итог, сказав, что игра будет хорошо продаваться в долгосрочной перспективе.