В Star Wars Outlaws будет только одна концовка. Создатели подтверждают обширную систему репутации

Ubisoft должна завершить работу над Star Wars Outlaws в ближайшие месяцы. Это очередной крупный проект французской корпорации, который готовится к выходу в 2024 году и в этом случае игроки могут рассчитывать на обширный сюжет, но концовку каждый игрок будет знать одну и ту же — она связана с каноном «Звездных войн».
Джулиан Герайти из Massive Entertainment в ходе беседы с Gamesradar подтвердил, что разработчики разработали очень обширную систему репутации, ведь она позволит нам сотрудничать с различными преступными синдикатами, а принимаемые нами решения могут существенно повлиять на репутацию героини.
Кей Весс сотрудничая с одной фракцией может добиться ее признания, но в то же время это ухудшит ее отношения с другой группой преступников и это окажет очень важное влияние на всю историю.
При создании истории Ubisoft сосредоточилась на создании только одной концовки — это было сделано намеренно, чтобы «вписаться в канон вселенной». Однако создатели позаботились о том, чтобы путь к финалу мог быть разнообразным и все зависит от сделанного нами выбора.
Именно система морали будет влиять на то, какие миссии мы получим и к каким локациям получим доступ — с одной стороны сотрудничество с бандой позволит нам получать новые задания, но в то же время другая банда будет реследовать нас.
Игроки будут систематически заходить в новые миры, где Кей откроет для себя «цветущий подземный мир», и именно этот мир предоставит нам доступ к различным достопримечательностям и испытаниям.
Каждая из локаций, представленных в Star Wars: Outlaws, имеет решающее значение для истории Кей, которая фактически стала отправной точкой. Затем мы оценили локации на основе их тематики и предлагаемых ими игровых возможностей, убедившись, что в каждой из них есть прочное, процветающее подземелье, которое предложит уникальные и интересные ситуации для нового преступника, такого как Кей.
Джулиан Герайти подтвердил, что «каждая локация предоставит игрокам уникальный опыт, биомы и истории», а система репутации во многом привязана к истории.
Ну ну, посмотрим)))
Лучше одна толково проработанная концовка, чем "17000" никаких
Есть бригада толкователей поблизости? Если концовка одна, то от игрока, его действий, его репутации, ничего не зависит, так? Тогда зачем нужна "обширная система репутации"? Получить или нет дополнительный квест "принеси-подай"?
Согласен, даже в КОТОР, репутация+поведение с персонажами та и вообще КАРМА давала не малый такой отыгрыш и по сути (подобные игры) ты хотел перепроходить и посмотреть что будет если сделать ВОТ ТАК... а тут что не сделай будет линейная фигня... ну и на кой чушь она нужна??? Одно дело заработать УВАЖЕНИЕ (как это было с Масс Эффектом) где любая блоха знала кто такой этот ШЕПАРД, то тут вообще не понятно нахрена это ....
а система репутации должна как-то обязательно влиять на какую-то конкретную концовку? Понятно что у игры будет какая-то конкретная цель ради которой и будет закручен весь сюжет, а вот своими действиями по сюжету героиня игры и будет создавать себе репутацию, где-то нагадив имперцам в пользу контрабандистов, а где-то наоборот. Тут важен смысл вариативности прохождения, который не всегда может влиять на финальную концовку и это не означает, что игра будет плоха. Вообще главный вопрос состоит в том смогут ли Massive Entertainment создать интересный сюжет, всё-таки в предыдущих их играх он играл крайне вторичную роль.
Да знаем мы эту одну концовку. Героиня женщина побеждает Дарта Вэйдера силой своей независимости. Я даже играть не буду. Подожду от разработчиков Детройта игру по этой вселенной
Это что-то из разряда - "комната грязи"?:)))
Болото от Миадзаки XD
какая хорошая новость, ненавижу игры с разными концовками
Почему?
не знаю, но мне кажется из-за того, что я хочу увидеть историю целиком , как началась , как шла и как закончилась , а эти "разговоры" не по мне. Мы же когда фильм смотрим, мы же не выбираем как она кончится , мы смотрим с интригой - "как всё закончится?". Поэтому да, не люблю я игры с разговорами и разными концовками. Вот God Of War, ну идеальная игра , интересная, играл не моргая , а асасин , хрен поймешь, только в одну часть сыграл (одисея) и вроде крутая игра, геймплей нравится , но и как бы скучная, от этих разговоров ваще кайф не ловлю
Подстригите чучело
Ожидание - много концовок, один аванпост.
Реальность - одна концовка, дофига аванпостов.
Какого пола существо на картинке?
хочется верить в проект, это юбики, любят все за срать