В Star Wars Outlaws синдикаты отправят за вами убийц, если ваша репутация слишком низкая

Судя по всему, что мы видели о Star Wars Outlaws, становится ясно, что система репутации будет играть центральную роль в игре. Пока главная героиня Кей Весс путешествует по криминальному миру Внешнего Кольца и работает с различными фракциями (и против них) на протяжении своего путешествия, решения, которые вы принимаете в качестве игрока, повлияют на ее положение в каждой из этих фракций, что, в свою очередь, будет иметь разнообразные геймплейные последствия.
В недавнем интервью Game Informer креативный директор Джулиан Герайти рассказал об этом довольно подробно, объяснив, что основной задачей игроков будет обеспечение того, чтобы они действовали таким образом, чтобы их положение не было плохим ни в одной из фракций — иначе они начнут посылать за вами своих убийц.
«Одна из ключевых особенностей того, чтобы быть негодяем, преступником, заключается в том, что вы живете и умираете благодаря своей репутации в синдикатах», — сказал Герити. «Вы сможете брать работу у синдикатов, и некоторые из них будут предлагать ограбить другой синдикат или помочь с маршрутом контрабанды, и тому подобное. И вы можете сделать это для синдиката или оставить немного для себя, и каждое решение в этих миссиях повлияет на вашу репутацию во всех синдикатах. Так что на самом деле речь идет о том, чтобы вести дела и следить за тем, чтобы ни с одним из них у вас не были плохих отношений, потому что, если вы действительно получите плохую репутацию, синдикаты пошлют за вами убийц».
Однако если ваша репутация с фракцией достаточно высока, вы откроете несколько видов преимуществ и бонусов, включая, среди прочего, доступ к их территориям.
«Если вы вступите с ними в хорошие отношения, то вы получите доступ к специальным контрактам, специальным миссиям, лучшим ценам у продавцов фракций и даже доступ к территориям фракций, которые представляют собой форты в городах или в открытом мире, где есть специальные возможности для вас», — объясняет Герити.
Интересно, что на территории каждой фракции игроки также найдут хранилища, полные богатств, хотя единственный способ заполучить эти богатства — это взломать их и украсть одержимое.
«У нас есть территории фракций для всех различных синдикатов, которые содержат не только отвлекающие факторы, контракты, продавцов, но и хранилище», — сказал Герити. «Хранилище — это нечто, что содержит драгоценные материалы или драгоценные предметы, но чтобы заполучить их, вы должны их украсть. Независимо от того, насколько хороша ваша репутация, вы никогда не сможете попасть в хранилище, не взломав его».
Однако если игрокам удастся сделать это и не быть пойманными, их репутация во фракции не пострадает. Как говорит Герити, если нет доказательств, нет преступления.
«Преступление тогда преступление, когда вас поймали – ваша репутация пострадает, только если вас поймают», — сказал он.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.