Сражение с дроидом-пауком из Star Wars: Republic Commando смог воспроизвести 3D-художник на Unreal Engine 5

Фанаты уже давным-давно мечтают о том, чтобы появился ремастер/ремейк культового шутера Star Wars: Republic Commando. Пока что единственное, на кого остаются надежды - талантливые энтузиасты.

Вот уже как несколько месяцев 3D-художник Oleksandr Maziura трудится над воссозданием вступительных сцен из игры (до прибытия главного героя на Джеонозис). Целая серия коротких роликов имеется, а теперь появился достаточно зрелищный фрагмент сражения группы республиканских коммандос на тренировочном полигоне против дроида-паука. До отправки на фронт, солдаты Республики на планете Камино отрабатывали различные манёвры, которые им понадобятся в пылу битвы, а одним из самых серьёзных противников в Star Wars: Republic Commando является этот самый тяжёлобронированный дроид.

Кто знает, быть может, спустя ещё несколько месяцев, мы сможем увидеть полноценный трейлер вступительной сцены игры на Unreal Engine 5...