Энтузиаст перенес несколько вступительных роликов из Star Wars: Republic Commando на Unreal Engine 5

Украинский разработчик игр с опытом работы в 3D-арте, Oleksandr Maziura, опубликовал несколько роликов на Unreal Engine 5 одной из, безусловно, самых популярных игр по звездным войнам - Star Wars: Republic Commando.

Нужно отметить, что автор лишь переделывает некторые вступительные сцены из игры, а не всю игру, это фанатский проект одного человека. Посмотреть на результаты его трудов вы можете ниже или на его

канале.

Напонимаем вам, что игра вышла в далеком 2005 году для консоли Xbox и РС. Игра получила достаточно высокие оценки от журналистов и крайне положительные отзывы от игроков. Из года в год поклонники игры выпускают фанатские патчи или графические улучшения, надеясь, что рано или поздно пройзойдет официальный анонс ремастера или ремейка их любимой игры.