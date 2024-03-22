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Star Wars: Republic Commando 01.03.2005
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
9 956 оценок

Энтузиаст перенес несколько вступительных роликов из Star Wars: Republic Commando на Unreal Engine 5

Solstice
Новости

Украинский разработчик игр с опытом работы в 3D-арте, Oleksandr Maziura, опубликовал несколько роликов на Unreal Engine 5 одной из, безусловно, самых популярных игр по звездным войнам - Star Wars: Republic Commando.

Нужно отметить, что автор лишь переделывает некторые вступительные сцены из игры, а не всю игру, это фанатский проект одного человека. Посмотреть на результаты его трудов вы можете ниже или на его
канале.

Напонимаем вам, что игра вышла в далеком 2005 году для консоли Xbox и РС. Игра получила достаточно высокие оценки от журналистов и крайне положительные отзывы от игроков. Из года в год поклонники игры выпускают фанатские патчи или графические улучшения, надеясь, что рано или поздно пройзойдет официальный анонс ремастера или ремейка их любимой игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лорд Малак

Жаль что у него не хватило возможностей или времени, для реализации самой офигенной из катсцен — погрузки армии в аккламатор.

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nemsis94

Во, я тоже прям опечалился когда не увидел этой сцены. Она очень эпичная, особенно под саунд.

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