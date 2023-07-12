На Amazon началась бесплатная раздача Star Wars: The Force Unleashed

На Amazon Prime стартовала бесплатная раздача Star Wars: The Force Unleashed. Игру до 14 августа могут забрать все подписчики сервиса. Пользователям из России, у которых есть подписка (подойдет пробный период), придется воспользоваться VPN, так как Prime Gaming недоступен на территории РФ.
Star Wars: The Force Unleashed — экшен с элементами RPG, выполняющий роль связующего звена между двумя трилогиями «Звездных войн». Главная роль отведена тайному ученику Дарта Вейдера Галену Мареку.
Игра вышла в 2009 году на PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation 2, PlayStation Portable и PC, а уже в 2010 получила сиквел.
Даром не нужна
Куплена и пройдена еще в конце нулевых. А для тех, кому охота снова прикоснуться к прекрасному, всегда есть торрент.
Бесплатная (платная) раздача.
Да лол, автор что-то попутал Amazon Prime платная подписка же.
а активация игры где? в амазонском недолаунчере?