Star Wars: The Old Republic переезжает в облако

MMO-игра во вселенной Star Wars.



Действие Star Wars: The Old Republic происходит во временном промежутке, ограниченном событиями Knights of the Old Republic и временем становления Дарта Вейдера (Darth Vader). А это, внимание, около тысячи лет до событий оригинальной кинотрилогиии. Примечательно же то, что разработчики уделили огромное внимание сюжету, что в MMORPG еще не встречалось. Сюжет тесно переплетается с действиями всех игроков - даже режим Realm vs. Realm имеет сюжетную подоплеку. Да что там – на некоторых участках игры вы вообще будете думать, что играете в обычную одиночную игру с очень сильной сюжетной линией.



Теперь немного о начинке игры. На старте игрокам предложат по традиции выбрать класс персонажа (Ситх, Джедай и так далее), его пол и внешность. Дальше немного видны уши Mass Effect. Помимо привычных кастомизацинных замарочек, при создании героя мы должны выбрать его историю, которая неисповедимыми путями приведет его к светлой стороне силы. Ну, или к темной – тут все зависит лишь от вас.