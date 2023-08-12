Star Wars: The Old Republic переезжает в облако

В ближайший вторник, 15 августа, Star Wars The Old Republic официально перейдет на "облачные" технологии.
Первым станет европейский сервер ("Левиафан"). Игроки из этого мира должны быть готовы к тому, что техобслуживание будет длиться не менее шести часов. Если все пройдет успешно, то в последующие недели в "облако" переедут и другие серверы SWTOR. Точное расписание BioWare объявит в ближайшее время.
Каковы преимущества "облачных" серверов?
Мы сможем использовать и интегрировать обновленные технологии, такие как новейшее оборудование и программное обеспечение. Модернизировав облако, мы сможем обновить многие инструменты автоматизации и рабочие процессы, которые помогут нам поддерживать игру в течение длительного времени.
Кроме того, "SWTOR, возможно, сможет расширить возможности своих серверов, чтобы охватить новых игроков".
Что-то у меня возникает сомнение на счёт работы русификатора при переезде на Облако, учитывая то, что теперь будут данные хранится там. Хотя, один фиг, меня в последнее время не тянет возвращаться в SWTOR, хотя сюжет в игре отличный. Но удручает то, что без Подписки там ф2плей-игроку сейчас практически нечего делать. И да, Тени Ревана - худшая Глава в игре, как по геймплею, так и по сюжету. Там только на Риши более-менее интересно бегать, а вот когда на Явин 4 попадаешь, я лучше промолчу, чтобы не было спойлеров. Для остального же контента нужна активная Подписка. Плюс, если раньше когда кончалась Подписка ещё можно было нормально играть. То сейчас Привилегированный Статус равноценен ф2плей-бомжу. Ну, и конкретно для меня, неудобно оплачивать подписку. Так как насколько знаю, там ещё до текущих дел в мире, были траблы с оплатой моего банка, да и за конвертацию валют дополнительно деньги снимает, так что - ну, его в баню.