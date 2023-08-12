Star Wars: The Old Republic переезжает в облако ©

В ближайший вторник, 15 августа, Star Wars The Old Republic официально перейдет на "облачные" технологии.



Первым станет европейский сервер ("Левиафан"). Игроки из этого мира должны быть готовы к тому, что техобслуживание будет длиться не менее шести часов. Если все пройдет успешно, то в последующие недели в "облако" переедут и другие серверы SWTOR. Точное расписание BioWare объявит в ближайшее время.



Каковы преимущества "облачных" серверов?

Мы сможем использовать и интегрировать обновленные технологии, такие как новейшее оборудование и программное обеспечение. Модернизировав облако, мы сможем обновить многие инструменты автоматизации и рабочие процессы, которые помогут нам поддерживать игру в течение длительного времени.

Кроме того, "SWTOR, возможно, сможет расширить возможности своих серверов, чтобы охватить новых игроков".