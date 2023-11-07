Blizzard готова к возрождению StarCraft под эгидой Microsoft, но для реализации нового проекта нужны "видение и страсть"

В беседе с Bloomberg президент Blizzard Майк Ибарра отметил, что он, безусловно, открыт для менее мейнстримовых проектов, а также для возможного возвращения StarCraft после завершения сделки с Microsoft. Также упоминается о том, что франшиза может пойти по другому пути: по имеющимся данным, компанию покинули несколько ветеранов-разработчиков RTS.
По словам Ибарры, какой бы ни была следующая игра по StarCraft, для ее создания потребуется такой лидер и команда, которые будут обладать "видением и страстью":
Майк Ибарра: "Не я говорю: "Сделайте игру по StarCraft". Мне нужен человек, у которого есть видение и страсть, сопутствующие этой идее, и я сделаю ставку на эту команду".
Хотя мы уже достаточно давно ничего не слышали о StarCraft, на прошедшем в этом году BlizzCon глава Microsoft Gaming Фил Спенсер похвалил эту серию за развитие профессионального спорта и игр с живыми сервисами. Кроме того, недавно Xbox показала фрагменты из StarCraft в трейлере, сделанном по случаю объявления о приобретении, тем самым подкрепляя надежду на то, что впереди еще много интересного.
У Microsoft также есть своя история RTS с такими сериями, как Age of Empires, а сам Фил неоднократно говорил о том, что хотел бы, чтобы серия StarCraft от Blizzard вновь появилась после покупки Activision Blizzard.
Как-то не хочется никакого "возрождения". Майки это не панацея, а от тех Близзардов уже ничего не осталось. Пусть уж лучше серия остаётся в памяти.
Тем более, что там и так в конце Кринжа навалили в духе ВоВки.
Либерти так и остался вышкой
А почему нет? А вдруг выйдет норм? Откуда ты знаешь?
Даже продрлжение Дьябло и Ассасин ругают каждый день и все кричат что это полное дермо, но эти игры спокойно гребут деньги лопатами.
И даже многим нравится. Так почему такого не может быть с продолжением этой игры?
Как по мне - уж лучше хоть что-то выходит, чем ничего. Тем более, лично вас никто же не заставляет играть и покупать эту игру.
Если не пробовать, то никогда ничего не получится.
Потому, что я помню что с Близами было последние годы. Поэтому я уверен, что будет только хуже. Это объективные выводы на основе того, что творят сами Близы.
Никакого видения и страсти уже нету, остались "эффективные" менеджеры и алфавитные люди.
https://www.playground.ru/misc/news/boss_blizzard_otkryt_dlya_4_chasovyh_i_400_chasovyh_igr-1661736
и эксклюзивом для хэбокса сделать - это же так круто на джойстике rts играть плюс можно абы как слепить никто и не заметит тк занят управлением юнитов будет
Ну, во первых, Microsoft Flight Simulator, к примеру, появился на боксе только спустя год, так что нет никакого нацеливания на то, что игра обязана быть на консоли. Серия "Эпоха империй" вообще экз Пеки. Никто эту серию на консоль адаптировать не стал.
Во вторых, была серия Halo Wars, которая неплохо управлялась с геймпада
В третьих - сказано развитие бренда StarCraft в целом. И это не обязательно РТС. Чем чёрт не шутит, вдруг захотят возродить Starcraft Ghost.
Чел, ты случайно не состоит в секте Сони?
Ну что за чушь? Майки минимум всегда выпускают игры на двух платформах и довольно часто на нескольких.
Нахрена ты эту чушь тут написал? Пиши это в своей СонибойнойБильлии.
Это же у вас манополии на игры
состою в секте хороших игр и желательно новых а не дойки конвеерной… если мерещатся сектанты сони наденьте шапочку из фольги тк сони это такой же скам и развод на бабки как и хэбокс и остальные консульки