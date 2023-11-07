Blizzard готова к возрождению StarCraft под эгидой Microsoft, но для реализации нового проекта нужны "видение и страсть"

В беседе с Bloomberg президент Blizzard Майк Ибарра отметил, что он, безусловно, открыт для менее мейнстримовых проектов, а также для возможного возвращения StarCraft после завершения сделки с Microsoft. Также упоминается о том, что франшиза может пойти по другому пути: по имеющимся данным, компанию покинули несколько ветеранов-разработчиков RTS.

По словам Ибарры, какой бы ни была следующая игра по StarCraft, для ее создания потребуется такой лидер и команда, которые будут обладать "видением и страстью":

Майк Ибарра: "Не я говорю: "Сделайте игру по StarCraft". Мне нужен человек, у которого есть видение и страсть, сопутствующие этой идее, и я сделаю ставку на эту команду".

Хотя мы уже достаточно давно ничего не слышали о StarCraft, на прошедшем в этом году BlizzCon глава Microsoft Gaming Фил Спенсер похвалил эту серию за развитие профессионального спорта и игр с живыми сервисами. Кроме того, недавно Xbox показала фрагменты из StarCraft в трейлере, сделанном по случаю объявления о приобретении, тем самым подкрепляя надежду на то, что впереди еще много интересного.

У Microsoft также есть своя история RTS с такими сериями, как Age of Empires, а сам Фил неоднократно говорил о том, что хотел бы, чтобы серия StarCraft от Blizzard вновь появилась после покупки Activision Blizzard.