На тестовый сервер StarCraft 2 вышло обновление 5.0.13

Впереди долгие выходные, а в Starcraft 2 тем временем вышел новый патч с обновлением баланса. Правда, вышел он пока что только на тестовый сервер, так что многое в списке предложенных правок еще может поменяться. Не беремся судить, насколько запланированные изменения могут оказаться удачными или неудачными, но некоторые из них точно выглядят довольно необычно.
Общее
Рабочие
- Дальность атаки рабочих увеличена с 0.1 до 0.2.
- Внутренний радиус рабочего (влияет на коллизицию с ландшафтом и постройками) уменьшен с 0,375 до 0,3125. Теперь рабочие могут проходить через минеральные стены.
Структуры
- Веспеновый гейзер: уменьшен оставляемый гейзером отпечаток (footprint size); это сделано для того, чтобы не изменилось взаимодействие "уменьшенных" рабочих с гейзерами.
- "Зерговские скалы": теперь теряют хитпоинты вне крипа.
- Минеральные поля теперь имеют 500 хитпоинтов. Их можно уничтожить, обрушив на них разрушаемые башни на карте.
Терраны
Либератор
- Прибавка к дальности атаки в раскладке после изучения уникального апгрейда уменьшена с +3 до +2.
Мина "Вдова"
- Для получения невидимости в момент перезарядки требуется изученный апгрейд на когти (до патча требовался только построенный арсенал).
- Радиус сплеша уменьшен с 1.75 до 1.5.
- Соперник оповещается об атаке, если в радиусе поражения закапывающейся минки есть его юниты.
- Более четко отображается линия прицела; специально подсвечивается юнит, в которого целится минка.
Арсенал
- Стоимость постройки снижена со 150/100 до 150/50.
Инженерка
- Стоимость апгрейдов на атаку/защиту для био снижена со 100/175/250 до 100/150/200.
Циклон
- Время перезарядки оружия увеличено с 0.48 до 0.58.
- Время перезарядки зацепа (Lock On) увеличено с 0 до 2.86.
- Количество бонусного урона на апгрейд увеличено с 1 до 2.
- Оружие теперь имеет turret tracking (отслеживает вражеских юнитов и разворачивается в их сторону), быстрее разворачивается, убран damage point (задержка между атакой и моментом, когда юнит может получать новые команды).
- Количество хитпоинтов увеличено со 110 до 130.
Ворон
- Матрицу прерывания теперь нельзя использовать на юнитах, которые уже находятся под эффектом матрицы прерывания.
Зерги
Хэтчери / Лейр / Хайв
- Радиус крипа увеличен с 12 до 13.
Инфестор
- Дальность микоза увеличена с 9 до 10.
- Дальность обзора в закопке снижена с 10 до 8.
- Время "раскопки" увеличено с 0.36–0.71 секунд до 0.54–0.71 секунд (присутствует разброс по времени из-за рандомной задержки).
- Закопанных инвесторов теперь легче заметить при передвижении.
Оверлорд
- Время морфа транспортного оверлорда увеличено с 12.14 до 15 секунд.
- Скорость движения транспортного оверлорда увеличена с 1.10 до 1.28 (с 2.83 до 3.00 с грейдом на скорость).
Протоссы
Обсервер
- Время производства уменьшено с 21.43 до 17.86.
- Количество здоровья/щитов увеличено с 40/20 до 40/30.
- Размер модели увеличен на 10%.
- Скорость анимации в режиме наблюдения увеличена на 75%.
Сентри
- Количество урона увеличено с 6 до 6 (+4 против щитов).
- Убран тег "легкая броня".
Пилон
- Радиус обзора увеличен с 9 до 10
Также в патче присутствуют исправления различных багов и обновленный мап-пул с таким вот списком карт для 1х1:
- Goldenaura LE
- Site Delta LE
- Oceanborn LE
- Post-Youth LE
- Amphion LE
- Crimson Court LE
- Dynasty LE
- Alcyone LE
- Ghost River LE
Мап-пул для других режимов игры тоже собираются обновить, списки карт можете найти вот здесь.