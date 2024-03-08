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StarCraft 2: Legacy of the Void 10.11.2015
Стратегия, RTS, Научная фантастика
9.2 1 526 оценок

На тестовый сервер StarCraft 2 вышло обновление 5.0.13

Solstice
Новости

Впереди долгие выходные, а в Starcraft 2 тем временем вышел новый патч с обновлением баланса. Правда, вышел он пока что только на тестовый сервер, так что многое в списке предложенных правок еще может поменяться. Не беремся судить, насколько запланированные изменения могут оказаться удачными или неудачными, но некоторые из них точно выглядят довольно необычно.

Общее

Рабочие

  • Дальность атаки рабочих увеличена с 0.1 до 0.2.
  • Внутренний радиус рабочего (влияет на коллизицию с ландшафтом и постройками) уменьшен с 0,375 до 0,3125. Теперь рабочие могут проходить через минеральные стены.

Структуры

  • Веспеновый гейзер: уменьшен оставляемый гейзером отпечаток (footprint size); это сделано для того, чтобы не изменилось взаимодействие "уменьшенных" рабочих с гейзерами.
  • "Зерговские скалы": теперь теряют хитпоинты вне крипа.
  • Минеральные поля теперь имеют 500 хитпоинтов. Их можно уничтожить, обрушив на них разрушаемые башни на карте.

Терраны

Либератор

  • Прибавка к дальности атаки в раскладке после изучения уникального апгрейда уменьшена с +3 до +2.

Мина "Вдова"

  • Для получения невидимости в момент перезарядки требуется изученный апгрейд на когти (до патча требовался только построенный арсенал).
  • Радиус сплеша уменьшен с 1.75 до 1.5.
  • Соперник оповещается об атаке, если в радиусе поражения закапывающейся минки есть его юниты.
  • Более четко отображается линия прицела; специально подсвечивается юнит, в которого целится минка.

Арсенал

  • Стоимость постройки снижена со 150/100 до 150/50.

Инженерка

  • Стоимость апгрейдов на атаку/защиту для био снижена со 100/175/250 до 100/150/200.

Циклон

  • Время перезарядки оружия увеличено с 0.48 до 0.58.
  • Время перезарядки зацепа (Lock On) увеличено с 0 до 2.86.
  • Количество бонусного урона на апгрейд увеличено с 1 до 2.
  • Оружие теперь имеет turret tracking (отслеживает вражеских юнитов и разворачивается в их сторону), быстрее разворачивается, убран damage point (задержка между атакой и моментом, когда юнит может получать новые команды).
  • Количество хитпоинтов увеличено со 110 до 130.

Ворон

  • Матрицу прерывания теперь нельзя использовать на юнитах, которые уже находятся под эффектом матрицы прерывания.

Зерги

Хэтчери / Лейр / Хайв

  • Радиус крипа увеличен с 12 до 13.

Инфестор

  • Дальность микоза увеличена с 9 до 10.
  • Дальность обзора в закопке снижена с 10 до 8.
  • Время "раскопки" увеличено с 0.36–0.71 секунд до 0.54–0.71 секунд (присутствует разброс по времени из-за рандомной задержки).
  • Закопанных инвесторов теперь легче заметить при передвижении.

Оверлорд

  • Время морфа транспортного оверлорда увеличено с 12.14 до 15 секунд.
  • Скорость движения транспортного оверлорда увеличена с 1.10 до 1.28 (с 2.83 до 3.00 с грейдом на скорость).

Протоссы

Обсервер

  • Время производства уменьшено с 21.43 до 17.86.
  • Количество здоровья/щитов увеличено с 40/20 до 40/30.
  • Размер модели увеличен на 10%.
  • Скорость анимации в режиме наблюдения увеличена на 75%.

Сентри

  • Количество урона увеличено с 6 до 6 (+4 против щитов).
  • Убран тег "легкая броня".

Пилон

  • Радиус обзора увеличен с 9 до 10

Также в патче присутствуют исправления различных багов и обновленный мап-пул с таким вот списком карт для 1х1:

  • Goldenaura LE
  • Site Delta LE
  • Oceanborn LE
  • Post-Youth LE
  • Amphion LE
  • Crimson Court LE
  • Dynasty LE
  • Alcyone LE
  • Ghost River LE

Мап-пул для других режимов игры тоже собираются обновить, списки карт можете найти вот здесь.

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