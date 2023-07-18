Грядущее крупное обновление для Stardew Valley добавит в игру новые секреты, предметы и фестиваль ©

После трех долгих лет затишья поклонники Stardew Valley получили радостную новость: на горизонте маячит новое обновление.

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (Eric Barone), известный под ником ConcernedApe, написал в Twitter, чтобы сообщить о грядущем обновлении 1.6, первом для игры с 2020 года. Хотя подробности остаются скудными, того, что мы знаем, достаточно, чтобы вызвать волнение и бесконечные спекуляции в сообществе Stardew Valley.

В твите разработчика содержится многообещающий список возможностей, включающий новый фестиваль, невиданные предметы, дополнительные диалоги, нераскрытые секреты и загадочные знаки вопроса.

Этот загадочный твит только подогрел любопытство фанатов, и они с нетерпением ожидают выхода обновления.

в Stardew Valley 1.6... - новый фестиваль - новые предметы - больше диалогов - секреты - ???

Это обновление последует после обновления 1.5 в 2020 году, которое стало одним из самых крупных за всю историю игры. В число масштабных изменений вошли новая пляжная ферма, контент для поздней игры, такой как новые типы квестов, дополнительные события для персонажей, новые NPC и многое другое.

Также появилась уникальная зона под названием Ginger Island, наполненная новыми мини-играми, заданиями, головоломками и подземельем вулкана.

Хотя подробности долгожданного обновления 1.6 пока не известны, нельзя отрицать, что все, что оно принесет, несомненно, порадует преданных поклонников Stardew Valley.