Обновление 1.6 для Stardew Valley выйдет в 2024 году и оно намного больше, чем ожидалось

Эрик «ConcernedApe» Бароне, автор Stardew Valley, вернулся в соц.сети, чтобы поговорить об обновлении 1.6 для игры, подтвердив, что оно будет выпущено в 2024 году, и заявив, что оно очень большое, явно больше, чем ожидалось изначально.

На данный момент работа над обновлением 1.6 сосредоточена на тестировании в попытках создать максимально «чистую» версию, но этот этап также потребует времени, учитывая количество элементов, добавленных в этом обновлении.

Точных сроков запуска этого обновления пока нет, но основная часть работы должна быть выполнена на этом этапе. Уже в прошлом месяце автор сообщил, что добился большого прогресса и находится в хорошем состоянии.

«Версия 1.6 оказалась немного более масштабной, чем планировалось изначально. Однако на данный момент я закончил добавлять в неё новый основной контент, и он находится на этапе исправления ошибок и доработки, пока не будет готов к выпуску. Спасибо за ваше терпение, будет интересно наблюдать за вашей игрой!»

На данный момент не должно быть никаких сомнений относительно выпуска обновления в 2024 году, после различных отсрочек, но мы все еще ждем дальнейшей информации. Тем временем автор также работает над своей новой игрой, а именно Haunted Chocolatier, которая стилистически имеет что-то общее с Strade Valley, но должна представлять собой совершенно другой опыт.