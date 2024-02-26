Обновление 1.6 для Stardew Valley выйдет в следующем месяце. Продажи игры составили 30 млн. копий

Дата выхода долгожданного обновления 1.6 для Stardew Valley назначена на 19 марта на ПК, объявил разработчик Эрик «ConcernedApe» Бароне.

Бароне поделился важной новостью в Твиттере ранее сегодня, ровно через месяц после объявления о том, что обновление завершено в том, что касается «основного нового контента».

«Это восьмая годовщина Stardew Valley», — пишет Бароне. «Спасибо за всю поддержку на протяжении многих лет! Сегодня я объявляю дату выпуска обновления 1.6 для ПК: 19 марта. Версии для консолей и мобильных устройств появятся в ближайшее время».

Бароне также сообщил, что игра разошлась тиражом в 30 миллионов копий на всех устройствах.

«С новым обновлением на горизонте, предстоящим мировым концертным туром, скорой публикацией официальной кулинарной книги и тиражом более 30 миллионов копий, Stardew Valley процветает как никогда. Как всегда, я бесконечно благодарен игрокам (вам!) за то, что они сделали все это возможным».