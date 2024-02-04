Создатель Stardew Valley раскрыл оригинальное название симулятора жизни

Создатель Stardew Valley раскрыл оригинальное название своего успешного фермерского симулятора, которое было изменено, потому что его было "неприятно произносить".

"Название Stardew Valley довольно простое, оно дано в честь титульной общины, в которй живут все персонажи. Оно просто пришло мне в голову", — заявил Эрик "ConcernedApe" Барон, отвечая на вопрос о том, что послужило источником вдохновения для названия в Discord сообщества. Хотя в другое время и, возможно, в другой вселенной, у игры было немного другое название.

Раньше игра называлась Sprout Valley, но слово Sprout было неприятно произносить.

Игра, ранее известная как Sprout Valley, готовится к выходу большого обновления 1.6, которое выйдет в этом году и добавит питомцев в шляпах, предсказания и большое новогоднее событие с фейерверком. Барон рекомендует запустить новый файл сохранения, чтобы увидеть абсолютно все в обновлении, после чего он вернется к работе над Haunted Chocolatier, своим следующим симулятором жизни о призраках, управляющих шоколадным магазином.