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Starfield 06.09.2023
7.9 735 оценок

45-60 FPS на RTX 2080 TI: в сети появилась информация о производительности Starfield на ПК

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Gutsz
Новости

После череды спекуляций и домыслов на тему производительности Starfield, начала проявляться более конкретная информация об оптимизации игры на ПК. Судя по всему, самая масштабная ролевая игра с открытым космосом от Bethesda действительно лишена привычных проблем предыдущих проектов студии, но с некоторыми нюансами. Авторы утечки сообщают о "плавной производительности" с "небольшими просадками FPS".

Инсайдером о производительности Starfield на ПК поделился пользователь с ником QuickLeak1. Он утверждает, что просто передает информацию от журналиста, который уже провел в игре 30-40 часов для написания рецензии. В качестве доказательства своих слов, он опубликовал несколько геймплейных отрывков из игры, которые ранее нигде не появлялись, а также поделился скриншотом настроек графики на ПК:

Итак, по словам автора, он проверил работоспособность Starfield на процессоре AMD Ryzen 7 3800X с видеокартой RTX 2080 TI. Разрешение игры было установлено на 1440p, а настройки графики были высокими, и при этом он получал в игре 45-60 кадров в секунду. В подземельях и космосе игра показывала уже 60-70 FPS. Также он отмечает, что в Starfield нет FSR3 и другие технологии масштабирования, которые есть, в целом работают отлично.

Напомним, ранее другой инсайдер поделился геймплеем и некоторыми подробностями Starfield.

Релиз игры состоится 6 сентября 2023 года. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

16
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Chris63

Ну это у него с ФСР 2, без него вообще 30 фпс наверно.

6
RaptoR BTR

Напомню, 2080ti вышла 5 лет назад, для топ игры 2023 года, в разрешении 2к. на повышенных настройках графики, это отличный результат, тем более без оптимизирующих драйверов.

5
Nick1906

Дрова на днях вышли, если что.

4
Kazerad

Остаётся вопрос, высокие это максимум, или там ещё есть ультра? также почему то нету выбора качества для фср, и неясно на каком качестве он работает, в целом не могу сказать точно за оптимизацию, но вроде бы нормально, не хорошо, не ужасно, а нормально, но выйдет, глянем более подробно)

0
RickeyIMBA

топ игра 2023 года) явно не в техническом плане

-1
TAPAKAH222
Напомню, 2080ti вышла 5 лет назад, для топ игры 2023 года, в разрешении 2к. на повышенных настройках графики, это отличный результат, тем более без оптимизирующих драйверов.

Напомню, что игра на движке 20-ней давности.

0
RickeyIMBA TAPAKAH222

да там последний видос тупо ландшафта как в игре 2005 года, я вижу квадратные текстуры ахахаххах

2
Faulif

Когда в Fallout 4 установил модов на 500 гб 🤣

5
Atomicbarrel

А че, гг плавать не умеет? Кстати на вид вода пластелин, опять модерам править -_-

1
TAPAKAH222

Для "плавать" надо анимации пилить, как с лестницами, а это высокие технологии, доступные только создателям модов, так что тут пока герой просто перемещается.

0
IvanKote

Это просто режим "Иисуса" включён.

0
Alex40001

это как в sengoku\medival dynasty да там на середине всего то мне по шею.

кста там в 3 видео какой то зеленый клочке может край дальше глубже?

1
Total Craft

Зачем в игре "водные" планеты если везде вода по колено?

1
answerx32

Хорошо идет. Могли графику и получше сделать. Видно что есть запас.

1
IvanKote

И как по этим шакальным видео я должен что-то понять?

1
Tlister

Ну вроде уже многим стало понятно за последние новости что оптимизона там мало

0
хренагу6ка

На высоких и в 2k на 2080ti это нормальный FPS

2
Tlister хренагу6ка

Ну он терпимый чем нормальный, просто с учётом какой там графен, ну хз

0
Fenharell хренагу6ка

Нет

3
Kot9lra street хренагу6ка

а фср ты не учёл да? ясно

0
Destroited

Ну спасибо что не 20 fps на старенькой 2080 TI, значит худо бедно все смогут поиграть.

0
Fenharell

Судя по стиму "все" это преимущественно 1060

1
Destroited Fenharell

Думаю и на 1060 все прекрасно смогут поиграть, и даже на 1050ti тоже. Игры беседки всегда можно было настроить и на слабые машины и при этом все равно получать удовольствие от игры.

0
TAPAKAH222
45-60 FPS на RTX 2080 TI

Зачем? Нам же сказали, что главное это то, как игра ощущается... на 30 FPS. Думаю, что тут перебор.)

0
SERGEY-SP

При такой графике уровня фолыча 4 и просадки до 40 кадров!Мда игра короче мимо!!

0
TIMetal

Выглядит как Fallout 76 в космосе🤔

0
IvanKote

А, и ещё. Ну, раз 2080ti у которой частота в режиме буст 1650 тут более менее справилась. То 1080 у которой 2Ггц с копейками, точно справится.

0
Paul Shepard

Какие удобные противники, как раз под геймпад на кресле, красота

0
JustA_NiceGuy

Во позорище... такой графон и не оптимизировать должным образом. Видимо и вправду это теперь стандарт, выпускать подобное в релиз.

0
pavloalex

Результат оптимизации деятельности хорош.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

мммм, анимация удара прикладом просто топ...хоть бы у ghost recon breakpoint подглядели бы.

-2
Shakodzyn

Говорили вроде сами разрабы, что игра идет в 30 фпс. Загадки космические....

-2
hpi

А как же лок на 30 фпс?

-3
Выxyxoль

Лок только на консоли.

5
xxREMAGxxIxxGAMERxx

судя по кадрам, очень на индюшатину смахивает, беседка опять оставила мододелам простор для работы

-3
Nick1906

Всё бы ничего, если бы не был включён этот всратый FSR для бомжей. Бурление каловых масс этой игрушечке обеспечено — произойдёт массовый набег нищебродов со всякими затычками от 1050ti до 3060, "где оптимизация? Моё ведро не тащит, разработчики плюют нам в рожу". 🤣

Игруха, новый эталон трэша и угара, синематик экспиреиенса, отодвинула Киберпанк 2077 по ходу.

-3
Народный гейминг

Думаю моя 4090 её потянет в 5к при 60-70 кадров на ультрах💪

-5