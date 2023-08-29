45-60 FPS на RTX 2080 TI: в сети появилась информация о производительности Starfield на ПК

После череды спекуляций и домыслов на тему производительности Starfield, начала проявляться более конкретная информация об оптимизации игры на ПК. Судя по всему, самая масштабная ролевая игра с открытым космосом от Bethesda действительно лишена привычных проблем предыдущих проектов студии, но с некоторыми нюансами. Авторы утечки сообщают о "плавной производительности" с "небольшими просадками FPS".
Инсайдером о производительности Starfield на ПК поделился пользователь с ником QuickLeak1. Он утверждает, что просто передает информацию от журналиста, который уже провел в игре 30-40 часов для написания рецензии. В качестве доказательства своих слов, он опубликовал несколько геймплейных отрывков из игры, которые ранее нигде не появлялись, а также поделился скриншотом настроек графики на ПК:
Итак, по словам автора, он проверил работоспособность Starfield на процессоре AMD Ryzen 7 3800X с видеокартой RTX 2080 TI. Разрешение игры было установлено на 1440p, а настройки графики были высокими, и при этом он получал в игре 45-60 кадров в секунду. В подземельях и космосе игра показывала уже 60-70 FPS. Также он отмечает, что в Starfield нет FSR3 и другие технологии масштабирования, которые есть, в целом работают отлично.
Напомним, ранее другой инсайдер поделился геймплеем и некоторыми подробностями Starfield.
Релиз игры состоится 6 сентября 2023 года. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Ну это у него с ФСР 2, без него вообще 30 фпс наверно.
Напомню, 2080ti вышла 5 лет назад, для топ игры 2023 года, в разрешении 2к. на повышенных настройках графики, это отличный результат, тем более без оптимизирующих драйверов.
Дрова на днях вышли, если что.
Остаётся вопрос, высокие это максимум, или там ещё есть ультра? также почему то нету выбора качества для фср, и неясно на каком качестве он работает, в целом не могу сказать точно за оптимизацию, но вроде бы нормально, не хорошо, не ужасно, а нормально, но выйдет, глянем более подробно)
топ игра 2023 года) явно не в техническом плане
Напомню, что игра на движке 20-ней давности.
да там последний видос тупо ландшафта как в игре 2005 года, я вижу квадратные текстуры ахахаххах
Когда в Fallout 4 установил модов на 500 гб 🤣
А че, гг плавать не умеет? Кстати на вид вода пластелин, опять модерам править -_-
Для "плавать" надо анимации пилить, как с лестницами, а это высокие технологии, доступные только создателям модов, так что тут пока герой просто перемещается.
Это просто режим "Иисуса" включён.
это как в sengoku\medival dynasty да там на середине всего то мне по шею.
кста там в 3 видео какой то зеленый клочке может край дальше глубже?
Зачем в игре "водные" планеты если везде вода по колено?
Хорошо идет. Могли графику и получше сделать. Видно что есть запас.
И как по этим шакальным видео я должен что-то понять?
Ну вроде уже многим стало понятно за последние новости что оптимизона там мало
На высоких и в 2k на 2080ti это нормальный FPS
Ну он терпимый чем нормальный, просто с учётом какой там графен, ну хз
Нет
а фср ты не учёл да? ясно
Ну спасибо что не 20 fps на старенькой 2080 TI, значит худо бедно все смогут поиграть.
Судя по стиму "все" это преимущественно 1060
Думаю и на 1060 все прекрасно смогут поиграть, и даже на 1050ti тоже. Игры беседки всегда можно было настроить и на слабые машины и при этом все равно получать удовольствие от игры.
Зачем? Нам же сказали, что главное это то, как игра ощущается... на 30 FPS. Думаю, что тут перебор.)
При такой графике уровня фолыча 4 и просадки до 40 кадров!Мда игра короче мимо!!
Выглядит как Fallout 76 в космосе🤔
А, и ещё. Ну, раз 2080ti у которой частота в режиме буст 1650 тут более менее справилась. То 1080 у которой 2Ггц с копейками, точно справится.
Какие удобные противники, как раз под геймпад на кресле, красота
Во позорище... такой графон и не оптимизировать должным образом. Видимо и вправду это теперь стандарт, выпускать подобное в релиз.
Результат оптимизации деятельности хорош.
мммм, анимация удара прикладом просто топ...хоть бы у ghost recon breakpoint подглядели бы.
Говорили вроде сами разрабы, что игра идет в 30 фпс. Загадки космические....
А как же лок на 30 фпс?
Лок только на консоли.
судя по кадрам, очень на индюшатину смахивает, беседка опять оставила мододелам простор для работы
Всё бы ничего, если бы не был включён этот всратый FSR для бомжей. Бурление каловых масс этой игрушечке обеспечено — произойдёт массовый набег нищебродов со всякими затычками от 1050ti до 3060, "где оптимизация? Моё ведро не тащит, разработчики плюют нам в рожу". 🤣
Игруха, новый эталон трэша и угара, синематик экспиреиенса, отодвинула Киберпанк 2077 по ходу.
Думаю моя 4090 её потянет в 5к при 60-70 кадров на ультрах💪