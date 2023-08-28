В сеть слили еще больше скриншотов и геймплея из релизной версии Starfield

Несмотря на попытки Bethesda Softworks прекратить утечки огромного объема информации о релизной версии Starfield, утечки продолжаются. На этот раз в открытый доступ были выложены скриншоты главного меню и несколько отрывков с демонстрацией игрового процесса релизной версии игры. Как выглядит изучение планет, меню способностей главного героя и космические станции можно увидеть уже сейчас, если вы не боитесь спойлеров.
Как сообщается, новая утечка Starfield исходит от нового инсайдера. По его словам, он обладает цифровой копией игры на Xbox Series X и уже успел наиграть внушительное количество часов. Автор утечки показал меню перков в игре, а также поделился некоторыми наблюдениями касательно основного геймплея.
Меню перков в Starfield:
Игровой процесс Starfield:
Основные тезисы от автора утечки:
- Он прошел игру уже 15 часов и пока не дошел до финала;
- По уже пройденным сюжетным квестам он высоко оценил качество повествования и описал его следующими словами: "в духе Bethesda";
- Ролевые элементы Starfield находятся на уровне Skyrim и Fallout 4, то есть у игрока всегда есть несколько вариантов развития событий;
- Ему встретилось достаточное количество пустынных планет, где нет даже растительности;
- Оружие и его характеристики определяются типом редкости от серого до фиолетового;
- Ночью в городах остается большое количество NPC, создавая эффект толпы и жизни;
- ИИ противников он назвал "очень примитивным", поэтому игру рекомендует проходить на высокой сложности.
Полноценный релиз Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Графика и анимации выглядят довольно хорошо. Для игры 2010 года. А 10 минут бега по пустой локации это вообще шик, геймплей достойный игры года и 6 лет разработки
главное что бы не как в балдурс гейт в 15 фпс в городе
Скинь лучше сиськи... хоть польза будет...
а что по твоему должно быть в пустыне? города миллиардники в каждой пустыне и данж каждые 2 метра?
На записи Starfield 5 можно лицезреть геймплей на тысячах генерируемых планет.
В общем это обычный скайрим/фэллаут в космосе. Садиться за игру надо где то через полгода после выхода, как раз исправят проблемы и наклепают модов на ии и инвентарь, заодно и русификатор прикрутят
Эм а последний видос это так их все планеты выглядят? пустые и одинаковые? ну те про которые они говорят что их очень много)
Да. Контентом наполнять их предлагается мододелам, если я правильно понял
да да, и весить всё это будет нехило
Помоему чувак стебётся.
Ему встретилось достаточное количество пустынных планет, где нет даже растительности
Понятно. Значит чисто от нефиг делать нет смысла на них обращать внимание. Те что населены явно будут квестовые и указывается, как и в целом с интересным контентом вряд ли будут потеряны в куче этой однотипной массы
Они опять сделали врагов в которых надо по 20 патронов всаживать?(((
Естественно! Такая тупость и в Киберпанке тоже бесит )
чето вся игра выглядит как кал)
я кстати мод ставил на фоллыч 4, там враги откисали с 1 пули в голову если стрелять с мощного оружия типо снайперки, но есть нюанс, если враг попадает тебе в голову то тоже мгновенно отлетаешь) но это рил годно играется, лучше чем по 50 патронов в голову всадить противнику
со времен обливиона ни чего не поменялось, теже деревянные анимации
Выбрать вариант "Сарказм".
Как же плохо выглядят лица...
Безумно хочется верить что в новых свитках не будет системы с типами редкости оружия, хотя и для старфилда странная система странная, раньше и так всё было круто, зачем было менять...
Чтобы со временем выпустить онлайн шлак под названием Starfield 76, там то и пригодится это разделение оружи по редкостям от серого до фиолетофого.
Блядский движок Скайрима, анимация как была дерьмо так и осталась.
Практически нет багов...
Чувак встает с кресла корабля и плечом проходит сквозь корабль...
Это уже похоже на реальный слив, а не на очередную рекламу.
А нужно до золотого ,ниправильна
графика такая какбуудто на текстуры ктото напердел
пустые планеты наоборот хоршо - базу там ставить красивое и все такое. для творчества самое то
локация в которой раскиданы одинаковые камни и песок) ебать интересно да там строится?
да
Подожди, там эти камни ещё надо пилить на ресурсы, а уж потом строить.)
ты чел видел пустыню то - там все одинаково . плюс напоминаю что челы которые утечки делают говорили , что сорвать хотят запуск и наверняка подлоги тут есть. а если и нет то и пес с ними. главное что ты ведешься на провокации и тебя едят с потрохами. молодец
какие провокации? я вижу анимации лиц уровня фаллаут 3, боевку того же уровня, графику 2015 года от силы и все молчат про сюжет, увидим я не на что не ведусь) мне вообще по барабану на эту игру ближайшее время пока не будет русификатора, я со словарем играть не собираюсь, не такой уж и шедевр чтобы так мозги себе е#ать