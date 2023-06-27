AMD объявила, что будет эксклюзивным партнером Starfield на ПК

Компания AMD только что объявила, что она будет эксклюзивным партнером Starfield для ПК, и поделилась видеороликом с анонсом. В этом видео Тодд Говард подтверждает, что Starfield будет использовать Creation Engine 2 - улучшенную версию движка, использовавшегося в предыдущих играх Bethesda.
AMD утверждает, что игра сможет использовать многоядерные процессоры. Более того, Тодд Говард подтвердил, что в игре будет использоваться FSR 2.0.
Как вы уже догадались, в игре не будет никаких специфических эффектов трассировки лучей, предназначенных только для ПК. Это упущенная возможность, поскольку Starfield могла бы действительно выиграть от RTGI.
Также разочаровывает тот факт, что Starfield не будет поддерживать DLSS 2 или DLSS 3 от NVIDIA. Не так давно появились сообщения, что AMD, похоже, не позволяет разработчикам использовать технологию повышения разрешения ИИ от NVIDIA. Это еще одна печальная новость, так как Starfield, скорее всего, будет игрой с высокой нагрузкой на процессор, поэтому DLSS 3 была бы идеальна для нее.
ну что поделать... раньше так делала nvidia. Теперь черед красных получается..
Это хорошо. Походу игра реально достойная. За много лет настоящая игра. И амд fsr достойно накатит 3.0.ну или 2.2...что бы все купили starfield.
Сам хоть понял что написал?
Сначала придется победить драйвера каталиста от амд %-)
Достойный Fsr ахахах, амуде фанатики называют это мыло достойным ахахаха
теперь понятно почему 30 фпс hah
На самом деле пока не факт. Тот же Forspoken продвигался в тесном партнёрстве с AMD, но DLSS там присутствовал. Но даже если не будет официально, то модеры прикрутят, как в Skyrim SE и F4.
FSR 2.0 - это помойка. Она угробит изображение.
Я лучше новою видеокарту куплю в сентябре, чем буду эту мерзость включать.
А в каком моменте он говорит именно про .0 а не про .2? А то как-то тупо что-ли... добавлять старую версию, когда есть новая, это ведь не DLSS, который каждый раз тонко настраивается под разные игры.
Как нагрузка на проц связана с длсс, лол
Когда то у игр беседки был современный графоний, но потом им прострелили железо
еба… а че тогда с системными требованиями? хyле там rtx 2080 наравне с rx 6800xt? спонсоры блин..
Теперь понятно почему 30 фпс.
Значит dlss придется модом накатывать, как в новой RE 4 Remake, но даже через этот костыль он выглядит на голову выше убогого стокового fsr, надеюсь и генерацию кадров подтянут потом, что бы в 4к на ультрах поиграть нормально!
Ну остаётся надеется что получится как с мёртвым островом в плане оптимизации. Это пожалуй единственный их релиз в этом году с отличной оптимизацией. Хоть и у самого карта от АМД не особо рад этой новости.
Видимо ИИ для генерации диалогов для нпс, которую нвидиа недавно представила, тоже не будут использовать в таком случае.
И резко так RTX и DLSS стали крутыми и нужными. Будь я Курткой, яб под личиной простого мододела выкатил бы мод с поддержкой DLSS, FG и RTGi.
Класс!!!
Всё будет Нормально!!!
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Кококо, я жертва маркетинга куртки, кококо, я купил видюху с "технологиями" без которых ни одна игра ни то что не работает, она просто не запускается, а тут сотрудничество в AMD.. Коко
Комментаторы под этой новостью, го минусы жертвы ненасытной куртки))))
Причем здесь куртка если нвидия тупо лучше амд
Минус графон, минус производительность, плюс инпутлаг. Спасибо амудям)
не знаю, всё что последнее выходи с поддержкой инвидии всё хуже и хуже- говорю как обладатель нвидии.
Радеоны плохо продаются ?...
А бедные консольщики не смогут выключить FSR , более того, разрешение динамическое... Господи. Будет каша на экране.
Даунгрейд иначе говоря
Теперь понятно куда пропало нормальное освещения в игре. Недавно вышло сравнение что показывали нам в 2022 и что показывают сейчас. Так вот там чётко видно что игра меняется не в лучшею сторону,графон всё хуже и хуже. К выходу будет совсем печальная картинка да ещё и в 30 fps.Когда все нормальные разрабы пытаются сделать современную картинку и внедрить туда все новые плюшки то тут всё наоборот. Да ещё и без русского языка.Короче.....
плохо, очень плохо.
от лучей я бы не отказался.
Значит производительность будет совсем на дне и даже 40 серия нвидиа не поможет с ее генерацией кадров. Лучше бы куртке продались
Замечательно, хоть оптимизация будет наконец
Я не увидел оптимизона в Каллисто Протокол, а она тоже в партнерстве с Красными была. Ну и FSR 2 по сравнению с DLLS такое себе.
Ну и отлично. Можно надеяться на нормальную оптимизацию под ПК и Steam Deck.
Ага, ведь все последние игры-партнёры AMD так и славились своим замечательным техническим состоянием. Callisto Protocol, Forspoken, Star Wars Jedi: Survivor - ярчайшие примеры "нормальной" оптимизации под ПК и Steam Deck.