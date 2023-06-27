AMD объявила, что будет эксклюзивным партнером Starfield на ПК ©

Компания AMD только что объявила, что она будет эксклюзивным партнером Starfield для ПК, и поделилась видеороликом с анонсом. В этом видео Тодд Говард подтверждает, что Starfield будет использовать Creation Engine 2 - улучшенную версию движка, использовавшегося в предыдущих играх Bethesda.

AMD утверждает, что игра сможет использовать многоядерные процессоры. Более того, Тодд Говард подтвердил, что в игре будет использоваться FSR 2.0.

Как вы уже догадались, в игре не будет никаких специфических эффектов трассировки лучей, предназначенных только для ПК. Это упущенная возможность, поскольку Starfield могла бы действительно выиграть от RTGI.

Также разочаровывает тот факт, что Starfield не будет поддерживать DLSS 2 или DLSS 3 от NVIDIA. Не так давно появились сообщения, что AMD, похоже, не позволяет разработчикам использовать технологию повышения разрешения ИИ от NVIDIA. Это еще одна печальная новость, так как Starfield, скорее всего, будет игрой с высокой нагрузкой на процессор, поэтому DLSS 3 была бы идеальна для нее.