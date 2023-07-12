AMD раскрыла правила акции для покупателей процессоров и видеокарт, по которой будет бесплатно выдаваться Starfield

AMD раскрыла правила участия в акции для покупателей процессоров и видеокарт, по которой им бесплатно дадут коды к Starfield, например, в Steam. Релиз тайтла состоится 6 сентября.

Акция от AMD стартовала 11 июля. Мероприятие продлится до 30 сентября. Покупатели новых комплектующих к ПК от AMD смогут получить купоны от производителя на игру до конца октября 2023 года. При заказе процессоров серии AMD Ryzen 7000 и видеокарт от Radeon RX 6600 и выше покупателям при выполнении всех условий акции выдаётся доступ к версии Standard Edition или версии Premium Edition тайтла Starfield.

AMD опубликовала список наиболее подходящих процессоров AMD и графических карт Radeon для получения лучших игровых результатов в Starfield.

Для получения подарка в виде бесплатных кодов на Starfield геймерам необходимо получить от продавца (ретейлера или онлайн-магазина, подключённого к акции) AMD Radeon Token Code или AMD A+A Token Code. Далее геймерам нужно зарегистрироваться и заполнить форму на сайте AMDRewards.com, указав модель и серийный номер процессора или видеокарты, а также приложить сканы чеков и прислать фото упаковки устройства.

После этого игрокам нужно будет скачать и установить утилиту Product Verification Tool (PVT), которая проверяет, что процессор или видеокарта действительно удовлетворяют условиям акции.

В случае подтверждения AMD пришлёт коды к игре Starfield Premium Edition покупателям процессоров AMD Ryzen 9 7000, а также видеокарт Radeon RX 7900 или мощнее Radeon RX 6700. Версия тайтла Standard Edition будет доступна бесплатно покупателям процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 серии 7000, а также обладателям новых видеокарт Radeon RX 6600 и RX 7500.