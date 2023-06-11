Bethesda и Microsoft представили контроллер Xbox и гарнитуру ограниченной серии Starfield ©

Во время сегмента Xbox Games Showcase, полностью посвященного Starfield, были официально представлены контроллер и тематическая научно-фантастическая ролевая игра Xbox heaset ограниченного выпуска от Bethesda.

Дизайн, увиденный в утечках последних дней, подтвердился: оба устройства имеют белый цвет с элегантной, черной, серой и красной отделкой в ​​техно-фантастическом стиле, который напоминает стиль Starfield, который, видя предыдущие реакции, они кажутся уже завоевал многих игроков.

На момент написания статьи дата выпуска и цены двух устройств не были объявлены. Судя по утечкам Биллбил-куна за последние несколько дней, ожидается, что контроллер Starfield Xbox будет стоить 74,99 доллара, а гарнитура — 124,99 доллара, и оба они будут доступны для покупки через каналы продаж Microsoft после объявления. Xbox Games Showcase сегодня, 11 июня 2023 г.

Напоминаем, что Starfield будет доступyf с 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X | S и будет включена в каталог Game Pass при запуске.