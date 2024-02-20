Bethesda сделала общедоступным патч для Starfield, добавляющий AMD FSR 3 и Intel XeSS

Starfield продолжает совершенствоваться с помощью обновлений. Обновления выпускаются с интервалом не менее шести недель. Изначально они выходят для участников бета-ветки, прежде чем их можно было установить на компьютерах всех игроков. 7 февраля в бета-версии Steam было выпущено обновление с поддержкой AMD FSR 3 и Intel XeSS. Сегодня Bethesda Game Studios объявила, что патч теперь доступен для загрузки всем игрокам.
Обновление содержит востребованную новую функцию: знаменитую AMD FidelityFX Super Resolution 3. Эта технология позволяет повысить производительность игр благодаря передовым методам реконструкции изображения. Другими словами, игроки Starfield на ПК смогут наслаждаться лучшей частотой обновления и качеством изображения во время космических исследований.
Bethesda воспользовалась возможностью, чтобы решить еще несколько проблем. Команда улучшила стабильность резервных копий игроков, посетивших множество мест. Также исправлены ошибки, которые могли возникнуть при модификации корабля. Остальные изменения в обновлении Starfield 1.9.67 в первую очередь нацелены на игроков на ПК. Вот полный список исправлений и новых функций.
Примечания к обновлению Starfield 1.9.67
- Добавлена поддержка AMD FidelityFXTM Super Resolution 3 (FSR3). (ПК)
- Добавлена поддержка Intel Xe Super Sampling (X eSS). (ПК)
- Исправлена проблема, из-за которой облака вибрировали при использовании режима производительности DLSS. (ПК)
- Исправлена проблема, приводившая к незначительным визуальным артефактам при прицеливании оружия или переключении задач.
- Изменен выпуск FormID при загрузке сохранений. Это должно улучшить стабильность сохранений для игроков, посетивших множество локаций.
- Исправлена проблема, которая могла возникнуть при внесении модификаций корабля, требующих перемещения всех предметов в грузовой отсек в меню «Строитель корабля».
- Отменено изменение, из-за которого меню данных открывалось при создании снимков экрана с помощью клавиши F12. (ПК)
- Исправлена проблема, из-за которой шкала разрешения сбрасывалась до 1,0 при переключении из полноэкранного режима в оконный с включенным DLSS. (ПК)
Все хают игру, пока не знаю стоит ли скачивать. Вроде как копия Фаллоут и Скайрим, только в космосе.
На 40 часов поиграть пойдёт, но потом надоедает.
Intel что то подкачали со своими картами. Лучше бы вообще не лезли на чужой рынок а занимались своими делами.
Следующий крупный патч в сентябре…