Даже бывший разработчик Starfield был удивлен большим количеством загрузочных экранов

Темные экраны загрузки - элемент, который то и дело сопровождает в космических путешествиях по миру Starfield. Их частота удивила даже бывшего разработчика Bethesda, который работал над игрой до 2021 года.

Речь идет о Нейте Пуркипайле (Nate Purkeypile), дизайнере многих знаковых локаций из The Elder Scrolls 5: Skyrim и старых частей серии Fallout. Прежде чем покинуть ряды Bethesda в 2021 году, он успел некоторое время поработать над Starfield. И вот спустя годы он удивляется тому, как много загрузочных экранов оказалось в финальной версии игры.

В своем высказывании Пуркипайле вспомнил о городе Неон, над которым он больше всего работал прежде чем покинуть Bethesda

«Она могла бы существовать и без них [экранов загрузки]», - сказал Нейт Пуркейпайл в разговоре с VideoGamer о богатстве буферных зон в Starfield, портящих динамику. «Когда я работал над игрой, некоторых из них еще не существовало, поэтому для меня было сюрпризом, что их так много».

Стоит учесть, что Пуркипайл описывает состояние Starfield на ранних этапах производства, когда в игре еще не было многих ключевых механик и систем. Впрочем, со временем количество ресурсозатратных элементов значительно увеличилось, и Bethesda должна была найти способ повысить производительность с наименьшими затратами. «В Neon многие [загрузочные экраны] разделены на части для повышения эффективности». - уточнил дизайнер.

Сейчас Пуркейпайл хранит теплые воспоминания о годах работы в Bethesda, но в данный момент он занят созданием собственной игры. The Axis Unseen - это «хэви-металлический ужастик» с миром в пять раз больше Skyrim и игровым процессом с использованием лука.

А тем временем за улучшение Starfield взялись моддеры. Так, один из игроков не так давно представил модификацию, которая убирает часть загрузочных экранов в Неоне. В дальнейшем он планирует сделать мод и для других локаций.