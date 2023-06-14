Starfield 06.09.2023
8.1 527 оценок

Дерзкие насмешки создателей Postal в адрес Starfield обернулись против них самих

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Gruz_
Новости

Разработчики из студии Running With Scissors, ответственные за неоднозначную серию Postal, попытались высмеять графику грядущей Starfield в социальных сетях, но попытка не увенчалась успехом. Представитель Running with Scissors в Твиттере решил сравнить рекламный снимок оригинальной Red Dead Redemption со скриншотом персонажа Starfield, указав на различия между ними как на причину, по которой разработчики "обновляют движки при создании новых игр".

И хотя этот дерзкий твит собрал более 630 000 просмотров по состоянию на 13 июня, он встретил в основном негативную реакцию как со фанатов игры Bethesda, так и их собственного сообщества. Некоторые из них призвали студию исправить Postal 4, прежде чем "задирать" других, как сказал один из фанатов.

"Я люблю вас, ребята, но Postal 4 почему-то выглядит нарочито отстойной, нежели Postal 2. Игра просто сломана и сделана на скорую руку, не говоря уже об ужасной оптимизации. Прежде чем критиковать другие студии, почините наконец свою игру". - пишет пользователь с ником Aijec. "Почему бы вам хотя бы наконец не довести Postal 4 до приемлемого состояния, прежде чем начинать высмеивать других?" - спрашивает Agent47IL.

Не менее критичные заявления последовали после того, как в разделе Reddit, посвященном Starfield, был опубликован твит. " Сильное заявление того, кто создал Postal 4. Игра от 2022 года, но при этом выглядит так, будто в нее забыли добавить эффект окружающего света, а тени и анимация персонажей выглядят так, словно они созданы в 2000 году". - считает Rogue_Moon_Boy. " Потому что если кто-то и знает что-то о создании отличных игр, то это определенно создатели Postal." - добавляет другой пользователь.

Как сказал представитель компании Running with Scissors редакторам портала Game Rant, пост был задуман в основном как "юмористический". "Мы знаем, что наши игры не равны большим тайтлам". - сказал представитель студии, отметив, однако, что некоторые "факты о текущем состоянии игровой индустрии" необходимо громко заявить. В то же время он подтвердил, что разработчики принимают критику в адрес Postal 4 близко к сердцу и работают над исправлением новых ошибок и улучшений.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
warp 37

Когда хотел просто пёрднуть, а в трусы вылетела жидкая "пуля".

3
Кабель из Белфаст-сити

Под названием хейтеры)

0
Freund Benno

но в целом да, показ игры меня опечалил

0