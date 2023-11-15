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Starfield 06.09.2023
6.7 4 625 оценок

Digital Foundry проанализировали последний бета-патч Starfield для ПК

monk70
Новости

Starfield недавно получила бета-патч 1.8.83 для ПК, и согласно анализу, проведенному Digital Foundry, это обновление решает практически все проблемы, которые были у игры при запуске, предоставляя игрокам билд, которую они заслужили увидеть в сентябре этого года.

Доступное в бета-версии в течение нескольких дней обновление Starfield официально представляет поддержку DLSS 2 и DLSS 3, технологий, которые значительно повышают производительность на оборудовании NVIDIA.

В любом случае, за вычетом методов масштабирования, обновление повышает производительность до 20% на самых быстрых процессорах, решая сложные ситуации с точки зрения частоты кадров и балансируя поведение графических процессоров NVIDIA и AMD по сравнению с предыдущей версией.

Как уже упоминалось, обновление решает практически все проблемы, которые возникли у Starfield при запуске на ПК, хотя кое-чего все же не хватает. Поддержка HDR, например, далека от оптимальной, и такое ощущение, что игра использует автоматические настройки Microsoft.

Для полноты картины было бы также целесообразно добавить к опциям масштабирования технологию Intel XeSS, которая за последние годы была значительно улучшена и может помочь улучшить работу пользователей, использующих эти графические процессоры.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
luVol
Для полноты картины было бы также целесообразно добавить к опциям масштабирования технологию Intel XeSS, которая за последние годы была значительно улучшена и может помочь улучшить работу пользователей, использующих эти графические процессоры.

Так она для любых видеокарт независимо от производителя

0
RazriV

Что скажут очевидцы сего факта? Стоит снова замирать винт сие творением?

0
Freund Benno

Сама игра от этого лучше не стала:)

-1
Lanre V

Нет.
По крайней мере до тех пор, пока не выйдет какой-нибудь издание с ДЛЦ, с переработкой основных неудачных моментов и паком из 150+ модов к игре. Короче, лет через 5 можно будет посмотреть.

1
Freund Benno
обновление повышает производительность до 20% на самых быстрых процессорах

а как насчет народных процессоров?)

0
SoRaS3

Видать игра норм, раз на бетку анализ сделали.

0
Oscilograf

Там в скучноватом геймплее большая проблема, а не в трассировке лучей...

0
Робот Колдун

Всё это не поможет. Они упустили возможность с акцией как 12 лет назад, перед выходом Скайрима 11.11.2011 предлагали назвать ребенка который в этот день родится "Довахкин'ом" (Драконорожденный). Тогда куча лохов назвали своих детей "Довахкинами" и в качестве секретного подарка им выслали копию Скайрима.

Смешно было бы если они повторили это со старфилдом и предлагали называть ребенка "Starborn'ом" (звезднорожденный).

Конечно, я это в шутку ибо Скайрим идеал если сравнить со старфилдом

-1
AndralStormborn

Скайрим - в любом случае идеал, с чем не сравнивай.

-1