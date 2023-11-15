Digital Foundry проанализировали последний бета-патч Starfield для ПК

Starfield недавно получила бета-патч 1.8.83 для ПК, и согласно анализу, проведенному Digital Foundry, это обновление решает практически все проблемы, которые были у игры при запуске, предоставляя игрокам билд, которую они заслужили увидеть в сентябре этого года.
Доступное в бета-версии в течение нескольких дней обновление Starfield официально представляет поддержку DLSS 2 и DLSS 3, технологий, которые значительно повышают производительность на оборудовании NVIDIA.
В любом случае, за вычетом методов масштабирования, обновление повышает производительность до 20% на самых быстрых процессорах, решая сложные ситуации с точки зрения частоты кадров и балансируя поведение графических процессоров NVIDIA и AMD по сравнению с предыдущей версией.
Как уже упоминалось, обновление решает практически все проблемы, которые возникли у Starfield при запуске на ПК, хотя кое-чего все же не хватает. Поддержка HDR, например, далека от оптимальной, и такое ощущение, что игра использует автоматические настройки Microsoft.
Для полноты картины было бы также целесообразно добавить к опциям масштабирования технологию Intel XeSS, которая за последние годы была значительно улучшена и может помочь улучшить работу пользователей, использующих эти графические процессоры.
Так она для любых видеокарт независимо от производителя
Что скажут очевидцы сего факта? Стоит снова замирать винт сие творением?
Сама игра от этого лучше не стала:)
Нет.
По крайней мере до тех пор, пока не выйдет какой-нибудь издание с ДЛЦ, с переработкой основных неудачных моментов и паком из 150+ модов к игре. Короче, лет через 5 можно будет посмотреть.
а как насчет народных процессоров?)
Видать игра норм, раз на бетку анализ сделали.
Там в скучноватом геймплее большая проблема, а не в трассировке лучей...
Всё это не поможет. Они упустили возможность с акцией как 12 лет назад, перед выходом Скайрима 11.11.2011 предлагали назвать ребенка который в этот день родится "Довахкин'ом" (Драконорожденный). Тогда куча лохов назвали своих детей "Довахкинами" и в качестве секретного подарка им выслали копию Скайрима.
Смешно было бы если они повторили это со старфилдом и предлагали называть ребенка "Starborn'ом" (звезднорожденный).
Конечно, я это в шутку ибо Скайрим идеал если сравнить со старфилдом
Скайрим - в любом случае идеал, с чем не сравнивай.