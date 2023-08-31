Digital Foundry протестировали Starfield на консолях и остались довольны

Долгожданная игра Bethesda, Starfield, вызвала огромные ожидания благодаря обещанию приключений, охватывающих всю галактику, и богатого контента. Хотя высказывались опасения по поводу технических проблем и производительности, игра, похоже, решила эти опасения.
Одной из ключевых проблем была совместимость Starfield с Xbox Series S. Эта младшая консоль от Microsoft столкнулась с противоречиями из-за ограничений в памяти, пропускной способности и производительности графического процессора. Несмотря на отсутствие предзапусковых материалов для Series S, похоже, что игра работает гладко как на Series X, так и на S. Несколько часов игрового тестирования не выявили серьезных ошибок или проблем, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими выпусками Bethesda.
Визуально Starfield отличается высоким уровнем детализации, впечатляющей постобработкой и красивым оформлением окружающей среды. По качеству графики игра превосходит прошлые работы Bethesda. Однако есть некоторые компромиссы, такие как частые экраны загрузки и ограничение частоты кадров 30 кадров в секунду на консолях. Эти ограничения были ожидаемы, но остается вопрос, достаточно ли стабильны 30 кадров в секунду, чтобы обеспечить удовлетворительный опыт.
Несмотря на эти незначительные проблемы, версии Starfield для Xbox Series X и S демонстрируют плавный игровой процесс, стабильную производительность и детализированную графику. Несмотря на различия в расстоянии прорисовки и плотности листвы, общий опыт на обеих консолях остается одинаковым. Детализация текстур сопоставима, причем более заметные различия проявляются на больших расстояниях. Рендеринг местности и качество теней на Series S немного хуже, но эти расхождения не так легко заметить без тщательного сравнения.
В целом Starfield впечатляет стабильной производительностью и качеством изображения. Игроки могут с уверенностью погрузиться в игру после ее выпуска, поскольку задержки, похоже, способствовали получению отточенного и приятного опыта.
Основные моменты:
- Обе консоли Xbox Series нацелены на 30 кадров в секунду без какой-либо другой опции
- Плавная/стабильная/детализированная графика
- Series X имеет более высокую дальность прорисовки геометрии и листвы.
- Детали текстур практически такие же. Однако Series X, похоже, использует более качественные мип-карты.
- Series X имеет более подробные карты теней, а Series S имеет небольшое уменьшение и ухудшение, заметное на листве.
- Series S работает с разрешением в четверть на кубических картах в реальном времени.
- Series X: 2160p, Series S: 1440 после повышения частоты дискретизации FSR2.
- SeriesX: внутреннее разрешение 1440 пикселей, Series S: внутреннее разрешение 900 пикселей.
- На практике на дисплеях 4K оба выглядят четкими и детализированными, а Series S выглядит немного мягче.
- На удивление стабильные 30 кадров в секунду практически везде. В двух больших города случаются небольшие просадки. Новая Атлантида отмечена как самый большой город в игре, где это происходит чаще всего
Хм, а они когда то были недовольны?
Когда чемодан не заносят
недовольны были они. например: киберпанк.
Последние годы скорее наоборот,они очень редко довольны.
разовый дроп, это все, теперь всегда так?
Ты думаешь, и им не заплатили?
Отличный пример манипуляции данными.
Если посмотреть на твои скрины то действительно ощущение что 7 и 20фпс. А если послушать что он говорит то окажется что это пара фризов подгрузки в самом большом городе в игре, которые он словил 2 раза за 20 часов игры 🤣.
Заплатили за что? Что бы они якобы обманули пару десятков милионов человек которые в случае чего сделают рефанд за пару минут? Сам то в это веришь? Авторитетные западные блогиры а отличии от русских указывают когда интеграция а когда нет, и кто спонсировал.
Чем грандиозней ложь, тем легче в неё поверить. Это и в политике так же работает
Чёт мелочится Тодд. Господь поиграл в Старфилд и сказал, что это божественно
Господь разработал эту игру
Нет, эму пришлось ее купить :D Потому что Тодд сказал "Слышь Купи"
Ну типо ок. Учитывая чем был киберпук на релизе так старфилд вообще эталон оптимизации судя по всему.
"На удивление стабильные 30 кадров в секунду практически везде".
Ваше достижение пробило дно.
А где хейт отсутствия каких либо 60 кадров в полушутере? Продались? Ну, бывает.
Какое же мыльнющее дерьмо эта XSS и кто-то ещё пытается хвалить этот огрызок пытаясь всего лишь скрыть то, что не хватает ума и сил купить XSX, ПК ну или ПС5
"Обе консоли Xbox Series нацелены на 30 кадров в секунду без какой-либо другой опции"
Но они довольны. Хотя как можно быть довольным в шутерах на геймпаде, пусть хоть будет 200 FPS. Я как-то поиграл в RDR 1 на эмуляторе и не выдержал такого управления.
30 кадров на всех конмолях это однозначно 10/10
Ждёмс русскую локализацию текста, а пока только торрент эдишн. Считаю что политике не место в игровой индустрии. "Котлеты отдельно, мухи отдельно." так должно быть.
Ага, конечно, верим.