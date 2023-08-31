на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 763 оценки

Digital Foundry протестировали Starfield на консолях и остались довольны

©
monk70
Новости

Долгожданная игра Bethesda, Starfield, вызвала огромные ожидания благодаря обещанию приключений, охватывающих всю галактику, и богатого контента. Хотя высказывались опасения по поводу технических проблем и производительности, игра, похоже, решила эти опасения.

Одной из ключевых проблем была совместимость Starfield с Xbox Series S. Эта младшая консоль от Microsoft столкнулась с противоречиями из-за ограничений в памяти, пропускной способности и производительности графического процессора. Несмотря на отсутствие предзапусковых материалов для Series S, похоже, что игра работает гладко как на Series X, так и на S. Несколько часов игрового тестирования не выявили серьезных ошибок или проблем, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими выпусками Bethesda.

Визуально Starfield отличается высоким уровнем детализации, впечатляющей постобработкой и красивым оформлением окружающей среды. По качеству графики игра превосходит прошлые работы Bethesda. Однако есть некоторые компромиссы, такие как частые экраны загрузки и ограничение частоты кадров 30 кадров в секунду на консолях. Эти ограничения были ожидаемы, но остается вопрос, достаточно ли стабильны 30 кадров в секунду, чтобы обеспечить удовлетворительный опыт.

Несмотря на эти незначительные проблемы, версии Starfield для Xbox Series X и S демонстрируют плавный игровой процесс, стабильную производительность и детализированную графику. Несмотря на различия в расстоянии прорисовки и плотности листвы, общий опыт на обеих консолях остается одинаковым. Детализация текстур сопоставима, причем более заметные различия проявляются на больших расстояниях. Рендеринг местности и качество теней на Series S немного хуже, но эти расхождения не так легко заметить без тщательного сравнения.

В целом Starfield впечатляет стабильной производительностью и качеством изображения. Игроки могут с уверенностью погрузиться в игру после ее выпуска, поскольку задержки, похоже, способствовали получению отточенного и приятного опыта.

Основные моменты:

  • Обе консоли Xbox Series нацелены на 30 кадров в секунду без какой-либо другой опции
  • Плавная/стабильная/детализированная графика
  • Series X имеет более высокую дальность прорисовки геометрии и листвы.
  • Детали текстур практически такие же. Однако Series X, похоже, использует более качественные мип-карты.
  • Series X имеет более подробные карты теней, а Series S имеет небольшое уменьшение и ухудшение, заметное на листве.
  • Series S работает с разрешением в четверть на кубических картах в реальном времени.
  • Series X: 2160p, Series S: 1440 после повышения частоты дискретизации FSR2.
  • SeriesX: внутреннее разрешение 1440 пикселей, Series S: внутреннее разрешение 900 пикселей.
  • На практике на дисплеях 4K оба выглядят четкими и детализированными, а Series S выглядит немного мягче.
  • На удивление стабильные 30 кадров в секунду практически везде. В двух больших города случаются небольшие просадки. Новая Атлантида отмечена как самый большой город в игре, где это происходит чаще всего
7
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Rama0512
3
Garris1304
и остались довольны

Хм, а они когда то были недовольны?

2
Лариан Яна

Когда чемодан не заносят

1
CapriciousIsrael

недовольны были они. например: киберпанк.

0
samosan

Последние годы скорее наоборот,они очень редко довольны.

1
Комментарий удален
Димка Ребров

разовый дроп, это все, теперь всегда так?

1
HellowRainbow

Ты думаешь, и им не заплатили?

1
wdymBro

Отличный пример манипуляции данными.

Если посмотреть на твои скрины то действительно ощущение что 7 и 20фпс. А если послушать что он говорит то окажется что это пара фризов подгрузки в самом большом городе в игре, которые он словил 2 раза за 20 часов игры 🤣.

3
wdymBro HellowRainbow

Заплатили за что? Что бы они якобы обманули пару десятков милионов человек которые в случае чего сделают рефанд за пару минут? Сам то в это веришь? Авторитетные западные блогиры а отличии от русских указывают когда интеграция а когда нет, и кто спонсировал.

0
HellowRainbow wdymBro

Чем грандиозней ложь, тем легче в неё поверить. Это и в политике так же работает

2
HellowRainbow

Чёт мелочится Тодд. Господь поиграл в Старфилд и сказал, что это божественно

0
GorthaurCruel

Господь разработал эту игру

0
Юрец Одесса GorthaurCruel

Нет, эму пришлось ее купить :D Потому что Тодд сказал "Слышь Купи"

0
wdymBro

Ну типо ок. Учитывая чем был киберпук на релизе так старфилд вообще эталон оптимизации судя по всему.

0
Кей Овальд

"На удивление стабильные 30 кадров в секунду практически везде".
Ваше достижение пробило дно.

0
luVol

А где хейт отсутствия каких либо 60 кадров в полушутере? Продались? Ну, бывает.

0
IY1982

Какое же мыльнющее дерьмо эта XSS и кто-то ещё пытается хвалить этот огрызок пытаясь всего лишь скрыть то, что не хватает ума и сил купить XSX, ПК ну или ПС5

0
Sergio212am

"Обе консоли Xbox Series нацелены на 30 кадров в секунду без какой-либо другой опции"
Но они довольны. Хотя как можно быть довольным в шутерах на геймпаде, пусть хоть будет 200 FPS. Я как-то поиграл в RDR 1 на эмуляторе и не выдержал такого управления.

0
Kollich

30 кадров на всех конмолях это однозначно 10/10

0
Fastgamer24

Ждёмс русскую локализацию текста, а пока только торрент эдишн. Считаю что политике не место в игровой индустрии. "Котлеты отдельно, мухи отдельно." так должно быть.

-1
JustA_NiceGuy

Ага, конечно, верим.

-1