Для Starfield вышел мод, добавляющий в мир игры 13 полностью анимированных рас из "Звездных войн"

Если чего и не хватает в Starfield, так это инопланетян. Многие научно-фантастические вселенные опираются на гуманоидных инопланетян, и хотя НАСА-панк-вселенная от Bethesda отказывается от них в пользу более приземленного сеттинга, все равно казалось, что их очень не хватает в игре. Однако благодаря новому моду вы найдете множество инопланетных NPC из "Звездных войн", бродящих по заселенным системам, и даже сможете сыграть за одного из них.
Теперь среди фракций Starfield можно обнаружить множество инопланетных рас, таких как тви'леки, забраки, родианцы и даже мон-каламари. Всего в игре 13 рас, которых можно выбрать и найти в заселенных системах.
Этот мод добавляет несколько полностью анимированных инопланетян из "Звездных войн" в различные фракции Starfield, а также добавляет пресеты инопланетных персонажей, новые прически, татуировки и оттенки кожи. Этот мод лучше всего подходит для новой игры или НГ+
Star Wars Aliens также добавляет в игру бесчисленное множество деталей из "Звездных войн", таких как дроиды, штурмовики, изменяет внутриигровой язык в соответствии с миром "Звездных войн" и многое другое. Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.
Судьба скайрима началась. Мы выпустили пустую забагованную рыбу. Друзья, геймеры купившие игру - делайте тысячи модов, прославляйте игру и стимулируйте спрос на неё, заполните пустой мир и допилите игру за нас.
ну эт вряд ли, я каждый раз когда хочу поиграть в Skyrim, то играю без модов, даже на интерфейс. Тут вряд ли кто-то будет даже с сотней модов играть
Через 6 лет выйдет старфилд SE, который бесплатно вберёт в себя самые популярные моды, и мы будем почевать на лаврах очередной легендарной и прекрасной игры.
Моды не исправят убогий движок игры и постоянные загрузки во всех локациях, главная цель подобных игр дать бесшовный мир, и возможность летать между планетами без загрузок.
Так и будет
энтузиасты перепишут на новый движок )
Представьте Лица НПС, когда они понимают, что их теперь заменят новыми модельками.
Всё лучше оригинальных мордищ.
наконец то
О, а Асоку можно сделать?
P.S. Дарт Мол милаха, мордашка потолстела =)
Асока Тано из мультсериала кексовая, согласен. UwU
лет 10-15 и может быть мододелы доведут игру до играбельного состояния.
Она и так играбельна...
Тви'леки какие-то не очень, учитывая лор расы)
Теперь осталось их, внести тупо в нг+ с изменением истории и квестов, с корректировками на новые расы...
А после выхода CK, надеюсь воссоздадут полностью всю вселенную звездных войн, как режим нг+...
Если конечно это возможно...
бефезда все таки шляпная компания, каждая игра выходит дико сырой, видно как в обычном бизнесе - нужны 10 художников, а мы наймем только 5, 5 же справятся
Всё пытаются повторить успех skyrim.
Фаллаут 4, фаллаут 76,теперь копрофилд, теперь тэс 6 на очереди 100%переделывают,потому что поняли что люди не тупеют а умеют, и не дают себя в обиду да же? Ведь так да??????
Ну немного ошибаетесь просто старфиелд вышла раньше чем люди достаточно отупели
Хочешь играть - доделай игру сам. Нормально
игра бомба. буду только лорные монды ставить на улучшенные камни
и школосборку собирать где всякая дич как для скурима где машины завозишь дроги, тропическую пустыню,бронелифчики и драконов которые делают ту-ту-ту
Не забываем об жестоком сегменте с модами особой тематики...
еще мод где ведьмаком играешь и можно коммандера шепарда себе в пати взять. прямо с броней н7 в какой то таверне стоит пьет и лиара т'сони еще воде. и можно от алдуина мир спасти. озвучка где братья дури какие то и енб какой нибудь прикольный навернуть на все это. жалко нельзя нормальную гта на этой игре собрать.