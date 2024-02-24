на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 615 оценок

Для Starfield вышел мод, добавляющий в мир игры 13 полностью анимированных рас из "Звездных войн"

Procy_on
Новости

Если чего и не хватает в Starfield, так это инопланетян. Многие научно-фантастические вселенные опираются на гуманоидных инопланетян, и хотя НАСА-панк-вселенная от Bethesda отказывается от них в пользу более приземленного сеттинга, все равно казалось, что их очень не хватает в игре. Однако благодаря новому моду вы найдете множество инопланетных NPC из "Звездных войн", бродящих по заселенным системам, и даже сможете сыграть за одного из них.

Теперь среди фракций Starfield можно обнаружить множество инопланетных рас, таких как тви'леки, забраки, родианцы и даже мон-каламари. Всего в игре 13 рас, которых можно выбрать и найти в заселенных системах.

Этот мод добавляет несколько полностью анимированных инопланетян из "Звездных войн" в различные фракции Starfield, а также добавляет пресеты инопланетных персонажей, новые прически, татуировки и оттенки кожи. Этот мод лучше всего подходит для новой игры или НГ+
+ ещё 24 картинки

Star Wars Aliens также добавляет в игру бесчисленное множество деталей из "Звездных войн", таких как дроиды, штурмовики, изменяет внутриигровой язык в соответствии с миром "Звездных войн" и многое другое. Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта.

20
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Netro359

Судьба скайрима началась. Мы выпустили пустую забагованную рыбу. Друзья, геймеры купившие игру - делайте тысячи модов, прославляйте игру и стимулируйте спрос на неё, заполните пустой мир и допилите игру за нас.

13
AGS37

ну эт вряд ли, я каждый раз когда хочу поиграть в Skyrim, то играю без модов, даже на интерфейс. Тут вряд ли кто-то будет даже с сотней модов играть

3
Netro359

Через 6 лет выйдет старфилд SE, который бесплатно вберёт в себя самые популярные моды, и мы будем почевать на лаврах очередной легендарной и прекрасной игры.

0
GayFish

Моды не исправят убогий движок игры и постоянные загрузки во всех локациях, главная цель подобных игр дать бесшовный мир, и возможность летать между планетами без загрузок.

3
Sneaky Pete Netro359

Так и будет

0
Sneaky Pete GayFish

энтузиасты перепишут на новый движок )

0
Димка2010

Представьте Лица НПС, когда они понимают, что их теперь заменят новыми модельками.

13
Кей Овальд

Всё лучше оригинальных мордищ.

2
vertehwost

наконец то

1
Raphtallia

О, а Асоку можно сделать?

P.S. Дарт Мол милаха, мордашка потолстела =)

0
Netro359

Асока Тано из мультсериала кексовая, согласен. UwU

0
Brock_Harrison

лет 10-15 и может быть мододелы доведут игру до играбельного состояния.

0
Log Fox

Она и так играбельна...

-1
AGS37

Тви'леки какие-то не очень, учитывая лор расы)

0
Log Fox

Теперь осталось их, внести тупо в нг+ с изменением истории и квестов, с корректировками на новые расы...

А после выхода CK, надеюсь воссоздадут полностью всю вселенную звездных войн, как режим нг+...

Если конечно это возможно...

0
Александр Мотошвили

бефезда все таки шляпная компания, каждая игра выходит дико сырой, видно как в обычном бизнесе - нужны 10 художников, а мы наймем только 5, 5 же справятся

-1
caramba1999

Всё пытаются повторить успех skyrim.

Фаллаут 4, фаллаут 76,теперь копрофилд, теперь тэс 6 на очереди 100%переделывают,потому что поняли что люди не тупеют а умеют, и не дают себя в обиду да же? Ведь так да??????

-1
darcs600

Ну немного ошибаетесь просто старфиелд вышла раньше чем люди достаточно отупели

0
Sneaky Pete

Хочешь играть - доделай игру сам. Нормально

2
MunchkiN 616

игра бомба. буду только лорные монды ставить на улучшенные камни
и школосборку собирать где всякая дич как для скурима где машины завозишь дроги, тропическую пустыню,бронелифчики и драконов которые делают ту-ту-ту

-1
Raphtallia
драконов которые делают ту-ту-ту
Спойлер
2
Log Fox

Не забываем об жестоком сегменте с модами особой тематики...

2
MunchkiN 616 Raphtallia

еще мод где ведьмаком играешь и можно коммандера шепарда себе в пати взять. прямо с броней н7 в какой то таверне стоит пьет и лиара т'сони еще воде. и можно от алдуина мир спасти. озвучка где братья дури какие то и енб какой нибудь прикольный навернуть на все это. жалко нельзя нормальную гта на этой игре собрать.

1