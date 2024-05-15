Доступно майское обновление Starfield, добавляющее 60 кадров в секунду на Xbox и не только

Майское обновление Starfield уже доступно для загрузки: пакет весом 24,7 ГБ на консоли представляет долгожданные графические режимы со скоростью до 60 кадров в секунду на Xbox Series.
Фактически, в майском обновлении Starfield также присутствует улучшение поверхностей карт для более высокого уровня детализации и новых уровней сложности в отношении таких элементов, как бой между кораблями, грузовой транспорт и наземный бой.
Обновление также должно заложить основу для появления транспортных средств — функции, которую очень запрашивают пользователи, которая позволит им исследовать планеты на скоростях, значительно превышающих те, которые доступны в настоящее время.
Самая интересная новость майского обновления — это новые графические режимы, доступные для Starfield на Xbox Series, «Визуальный» и «Производительность»: первый фокусируется на разрешении, второй вместо этого отдает приоритет частоте кадров.
Последний в основном опирается на экраны, поддерживающие технологию VRR, и в этом случае позволяет установить частоту 30, 40 или 60 кадров в секунду, а также возможность полностью разблокировать кадры. На дисплеях без этой технологии вы можете выбирать только между 30 и 60 кадрами в секунду.
Я очень ожидаю этого обновление в позитивном волнении для получения интенсивного буста экспириенса от максимального оупенинга игрового процесса
А как же кинематографичность и то что 1 глаз не видит больше 15 кадров\сек? :DD
У меня шесть глаз и 90 FPS в 2K с DLSS Frame Generation - по 15 FPS на один глаз.
Тодд Говард не продумал))
Скажите это рептилоидам с фасеточными глазами =)
Беседка только частоту кадров обновляет, и больше нифига, гребаные лентяи.
Игру нейросетка запилила, а большего и не надо
не только
https://bethesda.net/en/game/starfield/article/174M0cdUyxhn9mI0AvkcN9/starfield-update-1-11-33-may-1-2024
чел там в этой обнове полностью система работы карты переделана, добавлена кастомизация кораблей, новая экстремальная сложность и кастомизация сложности, куча мелких исправлений и плюс к этому улучшена оптимизация и на боксе и на пк.
А как же сабы (........