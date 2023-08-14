Энтузиаст создал великолепный кастомный ПК в стиле Starfield

На выставке QuakeCon 2023 компании Bethesda и AMD анонсировали видеокарты Radeon RX 7900 XTX с тематикой Starfield. Их было выпущено всего 500 штук с целью не продавать, а раздавать.
Один графический процессор Radeon RX 7900 XTX был использован моддером modsbyben для создания великолепного ПК в стиле Starfield. В описании к видеоролику моддер сказал:
AMD обратилась ко мне для работы над удивительным проектом с компанией Bethesda по созданию индивидуального компьютера 1-1, который будет представлен на выставке QuakeCon в тематике новой видеоигры Starfield. Я хотел, чтобы компьютер ощущался как часть игрового окружения. В игре вы можете создать свой собственный космический корабль, и именно эта концепция легла в основу данной сборки.
В ходе видеоролика Бен рассказал о том, что послужило источником вдохновения для создания этого ПК.
Я хотел создать нечто, вдохновленное игрой Starfield, а Starfield основана на научной фантастике, космическом пространстве, с множеством различных планет и так далее. Я хотел вдохновиться этим и создать машину, которая действительно впишется в игру. Моей целью было создание ПК-мода для AMD, а также Starfield, так что вся идея заключалась в том, чтобы на самом деле что-то построить. Это почти как если бы я строил свою собственную машину для создания космического корабля, и я просто хотел получить вдохновение от их стороны мира Starfield, от их моделей, окружения и прочего. Я не хотел брать что-то из игры и просто делать это как мод, я действительно хотел получить кусочки и применить их на реальном ПК, чтобы это стало сочетанием моего стиля и их стиля для этого ПК.
Не плохо выглядит
Продуваемость вышла из чата...
этот кейс заточен под кастомную водянку (изначально, до того как он его кастомизировал под игру). о какой продуваемости идет речь?
Выглядит действительно очень круто.
Брать только в комплекте с воздушным компрессором.
Игры еще нет,А корпус уже есть!!!
я тоже заранее купил, поэтому сэкономил не мало...
Скорее в стиле Atomic Heart.