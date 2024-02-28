Фанаты считают, что Starfield уничтожила весь хайп и ожидания вокруг The Elder Scrolls 6

Bethesda Game Studios сейчас работает над долгожданным продолжением Skyrim, которое было анонсировано в 2018 году. Пока что игра находится только на ранней стадии разработки, но фанаты уже обеспокоены.

В то время как до выхода The Elder Scrolls 6 еще много лет, поклонники франшизы переживают за качество Starfield. Многие считают эту игру устаревшей по многим параметрам, что создает плохой прецедент для грядущей части Elder Scrolls.

Недавно фанаты вышли на Reddit, обсуждая, как угас хайп и ожидания вокруг The Elder Scrolls 6 вскоре после выхода Starfield. Многие считают, что Bethesda Game Studios застряла в прошлом и так и не сдвинулась с мертвой точки.

После выхода Starfield кажется, что Bethesda застряла на 15 лет в прошлом с тем, как они делают свои игры.

Эту мысль уже высказывали многие, в том числе популярные моддеры, которые отказались от Starfield после разочарования.

Эта тема стала довольно популярной на Reddit, что говорит о том, что большинство пользователей согласны с этим мнением. Некоторые утверждают, что не питают особых надежд на The Elder Scrolls 6 после 2023 года.

Bethesda потеряла свою душу, и их выбор дизайна в сочетании с никогда не меняющимся движком — свидетельство краха TES6.

Фанаты также расстроены тем, что Bethesda Game Studios продолжает полагаться на устаревший движок. Во многих случаях игра выглядит устаревшей. При этом сильные стороны Creation Engine не позволяют команде компенсировать эти недостатки. Некоторые фанаты также отметили, что у разработчиков ужасное отношение к делу.

Они заявили, что студия до сих пор считает, что делают все правильно, несмотря на то, что Bethesda уже признала наличие проблем во время запуска Fallout 76.

Тем не менее, некоторые фанаты не теряют оптимизма по поводу The Elder Scrolls 6. Поскольку современные игры требуют нескольких лет на разработку, эта игра не появится еще как минимум три года. За это время разработчик сможет решить все проблемы, возникшие после отзывов о Starfield.

Сам Фил Спенсер считает, что The Elder Scrolls 6 не появится раньше 2028 года. На данный момент игра находится на ранней стадии разработки, и Bethesda также собирает поддерживать Starfield обновлениями после запуска.