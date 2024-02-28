Фанаты считают, что Starfield уничтожила весь хайп и ожидания вокруг The Elder Scrolls 6

Bethesda Game Studios сейчас работает над долгожданным продолжением Skyrim, которое было анонсировано в 2018 году. Пока что игра находится только на ранней стадии разработки, но фанаты уже обеспокоены.
В то время как до выхода The Elder Scrolls 6 еще много лет, поклонники франшизы переживают за качество Starfield. Многие считают эту игру устаревшей по многим параметрам, что создает плохой прецедент для грядущей части Elder Scrolls.
Недавно фанаты вышли на Reddit, обсуждая, как угас хайп и ожидания вокруг The Elder Scrolls 6 вскоре после выхода Starfield. Многие считают, что Bethesda Game Studios застряла в прошлом и так и не сдвинулась с мертвой точки.
После выхода Starfield кажется, что Bethesda застряла на 15 лет в прошлом с тем, как они делают свои игры.
Эту мысль уже высказывали многие, в том числе популярные моддеры, которые отказались от Starfield после разочарования.
Эта тема стала довольно популярной на Reddit, что говорит о том, что большинство пользователей согласны с этим мнением. Некоторые утверждают, что не питают особых надежд на The Elder Scrolls 6 после 2023 года.
Bethesda потеряла свою душу, и их выбор дизайна в сочетании с никогда не меняющимся движком — свидетельство краха TES6.
Фанаты также расстроены тем, что Bethesda Game Studios продолжает полагаться на устаревший движок. Во многих случаях игра выглядит устаревшей. При этом сильные стороны Creation Engine не позволяют команде компенсировать эти недостатки. Некоторые фанаты также отметили, что у разработчиков ужасное отношение к делу.
Они заявили, что студия до сих пор считает, что делают все правильно, несмотря на то, что Bethesda уже признала наличие проблем во время запуска Fallout 76.
Тем не менее, некоторые фанаты не теряют оптимизма по поводу The Elder Scrolls 6. Поскольку современные игры требуют нескольких лет на разработку, эта игра не появится еще как минимум три года. За это время разработчик сможет решить все проблемы, возникшие после отзывов о Starfield.
Сам Фил Спенсер считает, что The Elder Scrolls 6 не появится раньше 2028 года. На данный момент игра находится на ранней стадии разработки, и Bethesda также собирает поддерживать Starfield обновлениями после запуска.
Неудивительно. Старине Говарду уже по-хорошему нужно идти на пенсию.
Причём какая ирония, в молодости Тодд был двигателем прогресса для своей студии, особенно смотря на тот факт как развивались две успешные франшизы студии Elder Scrolls и Fallout при нем , сейчас же походу он исчерпал свой лимит.
Свитки да, а успех Fallout не заслуга Говорда и даже не беседки.
последние fallout тоже в этом помогли
эмм? фол4 буквально одна из лучших игр 2015, да и десятилетия в целом. проработанный экшен-шутер с отличной рпг составляющей и прекрасным опенворлдом. бесезда починила все то что не работало в трешке и ньювегасе.
Ведьмак 3 - передает привет твоей ?игре десятилетия"
Найс байт)
Даже если не уничтожила ожидания то очень серьёзно подмочила репутацию Беседки и вопросы а сможет ли Беседка вообще сделать годную игру,в плане проработки и наполнения локаций,наполнения мира различными событиями,опять же тонны различных аспектов связанных с НПС в Старфилде со всем этим какая то тотальная деградация и меня это прямо очень сильно разочаровало,нахрена вообще было делать такое количество планет и тратить время и ресурсы на всякий совершенно не нужные элементы вместо того что бы делать то что действительно важно.
Ради бабла, нет?
Потому что создавать игры в 2023+ году, на старом движке, уверяя всех, что его доработали , уже ведёт к провалу. А что будет с тес 6 уже страшно думать
Когда вышел Фолыч 76 я подумал та это просто хрень сделанная на быструю руку чтобы приносила хоть какую то денюжку на создание шедверального TES 6 это всё ради его любимого..Но когда за ним вышел вот такой вот Старыйфил ох тыж ёкcиль-моксель это чё такое происходит...! Конечно же после такого уже все переживают за судьбу TES 6.
Считаю, что The Elder Scrolls VI - последний шанс Bethesda реабилитироваться. Если игра провалится, то это всё, закат компании, к сожалению. Надеюсь, студия тоже это понимает и будут что-то менять в своём подходе, но ожидания 50 на 50
Да ни хкуя она не поменяет, как и те же Рокстары, Ебисофт и ЕА с Дриснеем и НегрЛГБТК+Фликс.
Пока они не сменят некродвижок, что тормозит элементарный прогресс которые достигли видеоигры, взять тоже бесшовность мира, то ожидать от них чего смысла нет. TESO уже давно показал, что мир тес может вполне интересно развиваться и без Тодда, кой своим эго угробил новый проект.
Топ типичных заблуждений и вещей которые выдают слабоумных в интернете,
5) В старфилде плохой мир и нет контента
4) В старфилде должны быть пришельцы
3) Любые сравнения старфилда с ноу мен скай,
2) Сказать что геймдизайн отстал на ХХХ лет , подставь любое число
1) Сказать что у беседки старый движок и его надо менять
хейтеры старфилда, назовите мне хотя бы парочку проектов, которые могут потягаться по уровню проработки со старфилдом. кроме рдр ничего близко даже нет
вам на метакритике и ютубе сказали что это плохая игра, значит она плохая. эти люди отдают готи всяким балдусгейтам и елденрингам. смешно
Эм, ноу менс скай.
вообще не близко, ноу мен скай типикал дроч в песочнице, старфилд огромная рпг, вообще ничего общего кроме сеттинга похожего у них нет