Инсайдер, сообщивший о Ghost of Tsushima на ПК, рассказал о релизе Starfield на PlayStation 5 в конце года

С начала 2024 года ходило множество слухов о том, что некоторые игры для Xbox выйдут на других консолях. Одна из них — Hi-Fi Rush уже была подтверждена для PS5 несколько дней назад и будет доступна для консоли Sony даже в физическом издании. С другой стороны, также неоднократно упоминалось, что Starfield постигнет та же участь, и хотя Microsoft опровергла эти слухи, похоже, некоторые пользователи убеждены, что это всё-таки произойдет.
На форумах Reddit, а также в Discord некоторые инсайдеры из подкаста Xbox Era упоминают, что эта игра еще не готова к анонсу для консоли Sony, но, хотя она и не включена в недавно анонсированные четыре игры, это будет способ подтвердить, что они не будут единственными эксклюзивами, которые перейдут на другие консоли. В 2025 году последуют новые игры.
Инсайдер, первым сообщивший о скором анонсе Ghost of Tsushima на ПК, ещё в феврале рассказал, что Starfield появится на PlayStation 5 в конце нынешнего года, а в 2025 библиотека PlayStation пополнится играми из "хорошо зарекомендовавших себя франшиз Xbox".
Анонсы не прекратятся. Starfield будет анонсирована для PlayStation 5 с выпуском в период с ноября по декабрь 2024 года. План на 2025 год еще масштабнее и включает в себя хорошо зарекомендовавшие себя франшизы во вселенной Xbox.
Не думаю что её вообще кто-то ждёт на PS5, темболее что разрабы и дальше забивают на игру и не слушают жалоб на боксе, им важнее там фоторежим, чем исправление квестов и графики)))...
А вдруг получится и на Соньке неплохо бабла срубить, надо ж хоть какие то убытки перекрывать ))))