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Starfield 06.09.2023
7.8 775 оценок

Космическую ролевую игру Starfield протестировали на ПК

©
butcher69
Новости

Космическая ролевая игра Starfield, как мы уже сообщали, была хорошо принята журналистами и критиками, но при этом она оказалась и весьма требовательна.

Издания Digital Trends и IGN провели тестирование игры на ПК - для стабильных 60 ps в 1440p с высокими настройками графики без FSR в городе Новая Атлантида нужна RTX 3080 или RX 6950 XT. Это место является самой требовательной локацией, в других местах частота кадров будет выше на всех видеокартах.

Есть и положительные стороны - в игре действительно очень мало багов и даже в 4K-разрешении Starfield не потребляет более 8 ГБ видеопамяти.

В целом игру назвали весьма требовательной и особенно к процессору. Starfield очень сильно нагружает чип в густонаселённых районах городов.

По словам журналистов, Starfield довольно хорошо выглядит даже на "средне-низких" настройках графики - для повышения производительности можно снизить многие настройки, при этом изображение не станет сильно хуже.

"Низкий", "Средний", "Высокий" и "Ультра" пресеты графики

Оптимальные настройки:

Спойлер
  • Dynamic Resolution: On
  • Render Resolution: 75%
  • Graphics Preset: Custom
  • Shadow Quality: Medium
  • Indirect Lighting: High
  • Reflections: Medium
  • Particle Quality: Low
  • Volumetric Lighting: Medium
  • Crowd Density: Low
  • Motion Blur: Off
  • GTAO Quality: Medium
  • Grass Quality: High
  • Contact Shadows: Medium
  • VSync: On
  • Upscaling: FSR2
  • Enable VRS: On
  • Depth of Field: On

Или по-русски:

  • Динамическое разрешение — включено
  • Разрешение рендеринга — 75%
  • Качество теней — "среднее"
  • Качество непрямого освещения — "высокое"
  • Качество отражений — "среднее"
  • Качество частиц — "низкое"
  • Качество объёмного освещения — "среднее"
  • Плотность толпы — "низкая"
  • Размытие движения — выключено
  • Качество GTAO — "среднее"
  • Качество растительности — "высокое"
  • Качество контактных теней — "среднее"
  • Вертикальная синхронизация — включена
  • Масштабирование — FSR 2
  • VRS — включена
  • Глубина резкости — включена

Один из пользователей протестировал игру в 1080p на Ryzen 7 5800X и RTX 3060 и поделился своими результатами:

26
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
RickeyIMBA

0 графона 0 оптимизации одним словом прорывОчка, чтобы поиграть в игру с графой 2015 года нужно использовать FSR причем 2.0

8
worys

Ну очень даже ожидаемо, если на х коробке смогли только в 30 кадров в 1440р то чуда на пк ждать не стоило :)

6
NovoAgain

Увы оптимизация кала. Когда 3060 кое как в нативе без фср справляется с игрой, это просто ***** ******. При том даже на низких, в Атлантисе вообще шутка какая то.... Да, без багов, но и без оптимизации бл*ть, куда игры движутся я

3
worys

А в атлантисе карта полностью загружена? Не в проц уперается, я так понимаю игра и проц тоже и в хвост и в гриву, а Атлантис город, много геометри и нпси прям то что процу надо :)

1
TAPAKAH222
в других местах частота кадров будет выше на всех видеокартах.

Конечно, ведь пустые планеты.

2
Fedmoped

логично что не потребляет больше 8гб, подзагрузки каждый шаг ))

1
IvanKote

А Скайриму не хватает.

Когда у тебя 4К параллакс текстуры...

0
Fedmoped IvanKote

Так и тут прикрутят и текстуры и моды))

0
IvanKote Fedmoped

Боюсь представить, сколько она тогда будет жрать. Да и зачем. Качество самих текстур здесь достаточно высокое. Смысл имеет разве что со светом и пост-обработкой поиграться. Но, это вопрос к ENB. Ну и бесшовный мир делать, как в Скайриме сделали с городами и зданиями.

0
Fedmoped IvanKote

а как же моды 18+???))) Без текстур жоп в 4К 10 разных видов никак не обойтись))

0
Total Craft

Интересно как справится с этим Ryzen 5 3600 и rtx 2060 6gb.. ещё качать долго и нудно, а так бы уже узнал))

1
RickeyIMBA

Никак, судя по тестам болт они клали на оптимизацию, причем большой

6
Fedmoped RickeyIMBA

Болт не клали. Так всегда бывает когда одно издание для экономии делают универсальным и для ПК и для приставок. Получается полное ОНО.. ни туда и ни сюда(

0
RickeyIMBA Fedmoped

лан выйдет русский язык на этот шедевр куплю длсс 3 мод буду так играть

-2
A E Fedmoped

так это и есть положенный болт

1
Fedmoped A E

ну вообще да. увы(

0
IvanKote

Неужели размытие по мнению "экспертов" нужно выключить? А, всё в порядке, глубина резкости включена.

0
Goodvini

Не знаю, меня угнетает их фильтр «черно-белый»

0
Raf9111

Не Вижу в комментах слов об отличной оптимизации( где эксперт главный, спит еще что ли?(

0
ka4o4ek

На 4080 нет даже сотки кадров в 1080, это типа нормальный фпс что ли, что они курили .

-2
CaringQuerido

Поиграл на 4090 13900 к 4 к на ультра 90 - 100 фпс, игруля супер, графа на 4+, не 2015 года как вы тут говорите)

-4
RickeyIMBA

а 2018:? год оф вар выглядит лучше в 2 раза )

1
RickeyIMBA

графон на 4 + из 10? единственное что реально крутое это освещение но оно не дотягивает до ремнанта 2, потому что там анрил 5

0
CaringQuerido RickeyIMBA

Освещение лучше , а так не сравнивай , игры разные же)

0
InfinityDance

И какую статистическую важность несёт эта инфа о 4090? У большинства людей не стоят карты за 110-120 тысяч рублей. Оптимизации для игры с графоном уровня Fallout 4 абсолютно нету. Единственное улучшение, которое я заметил- это добавление Ambient Occlusion в помещения и в целом более продвинутое затенение интерьеров.

5
RickeyIMBA CaringQuerido

ну графика явно не 2023 года и фпс не соотвествует такой картинке, если бы не было с чем сравнивать то все бы говорили вау какой прорыв а тут все и так знают что графон устаревший, просто я уже много видосов посмотрел и везде ландшафт выглядит как га$но из скайрима

2
Gargantua Int

надеюсь моя 4080 потянет)))

-6
InfinityDance

Просадки у меня до 40 фпс

0
Onotole_console InfinityDance

'True XBOX SERIES X experience!"(c)

2
InfinityDance Onotole_console

4090 только более менее стабильные 60 кадров может держать по логике. как и использование апскейлеров. но я лично играю без FSR

0