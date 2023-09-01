Космическую ролевую игру Starfield протестировали на ПК

Космическая ролевая игра Starfield, как мы уже сообщали, была хорошо принята журналистами и критиками, но при этом она оказалась и весьма требовательна.
Издания Digital Trends и IGN провели тестирование игры на ПК - для стабильных 60 ps в 1440p с высокими настройками графики без FSR в городе Новая Атлантида нужна RTX 3080 или RX 6950 XT. Это место является самой требовательной локацией, в других местах частота кадров будет выше на всех видеокартах.
Есть и положительные стороны - в игре действительно очень мало багов и даже в 4K-разрешении Starfield не потребляет более 8 ГБ видеопамяти.
В целом игру назвали весьма требовательной и особенно к процессору. Starfield очень сильно нагружает чип в густонаселённых районах городов.
По словам журналистов, Starfield довольно хорошо выглядит даже на "средне-низких" настройках графики - для повышения производительности можно снизить многие настройки, при этом изображение не станет сильно хуже.
Оптимальные настройки:
- Dynamic Resolution: On
- Render Resolution: 75%
- Graphics Preset: Custom
- Shadow Quality: Medium
- Indirect Lighting: High
- Reflections: Medium
- Particle Quality: Low
- Volumetric Lighting: Medium
- Crowd Density: Low
- Motion Blur: Off
- GTAO Quality: Medium
- Grass Quality: High
- Contact Shadows: Medium
- VSync: On
- Upscaling: FSR2
- Enable VRS: On
- Depth of Field: On
Или по-русски:
- Динамическое разрешение — включено
- Разрешение рендеринга — 75%
- Качество теней — "среднее"
- Качество непрямого освещения — "высокое"
- Качество отражений — "среднее"
- Качество частиц — "низкое"
- Качество объёмного освещения — "среднее"
- Плотность толпы — "низкая"
- Размытие движения — выключено
- Качество GTAO — "среднее"
- Качество растительности — "высокое"
- Качество контактных теней — "среднее"
- Вертикальная синхронизация — включена
- Масштабирование — FSR 2
- VRS — включена
- Глубина резкости — включена
Один из пользователей протестировал игру в 1080p на Ryzen 7 5800X и RTX 3060 и поделился своими результатами:
0 графона 0 оптимизации одним словом прорывОчка, чтобы поиграть в игру с графой 2015 года нужно использовать FSR причем 2.0
Ну очень даже ожидаемо, если на х коробке смогли только в 30 кадров в 1440р то чуда на пк ждать не стоило :)
Увы оптимизация кала. Когда 3060 кое как в нативе без фср справляется с игрой, это просто ***** ******. При том даже на низких, в Атлантисе вообще шутка какая то.... Да, без багов, но и без оптимизации бл*ть, куда игры движутся я
А в атлантисе карта полностью загружена? Не в проц уперается, я так понимаю игра и проц тоже и в хвост и в гриву, а Атлантис город, много геометри и нпси прям то что процу надо :)
Конечно, ведь пустые планеты.
логично что не потребляет больше 8гб, подзагрузки каждый шаг ))
А Скайриму не хватает.
Когда у тебя 4К параллакс текстуры...
Так и тут прикрутят и текстуры и моды))
Боюсь представить, сколько она тогда будет жрать. Да и зачем. Качество самих текстур здесь достаточно высокое. Смысл имеет разве что со светом и пост-обработкой поиграться. Но, это вопрос к ENB. Ну и бесшовный мир делать, как в Скайриме сделали с городами и зданиями.
а как же моды 18+???))) Без текстур жоп в 4К 10 разных видов никак не обойтись))
Интересно как справится с этим Ryzen 5 3600 и rtx 2060 6gb.. ещё качать долго и нудно, а так бы уже узнал))
Никак, судя по тестам болт они клали на оптимизацию, причем большой
Болт не клали. Так всегда бывает когда одно издание для экономии делают универсальным и для ПК и для приставок. Получается полное ОНО.. ни туда и ни сюда(
лан выйдет русский язык на этот шедевр куплю длсс 3 мод буду так играть
так это и есть положенный болт
ну вообще да. увы(
Неужели размытие по мнению "экспертов" нужно выключить? А, всё в порядке, глубина резкости включена.
Не знаю, меня угнетает их фильтр «черно-белый»
Не Вижу в комментах слов об отличной оптимизации( где эксперт главный, спит еще что ли?(
На 4080 нет даже сотки кадров в 1080, это типа нормальный фпс что ли, что они курили .
Поиграл на 4090 13900 к 4 к на ультра 90 - 100 фпс, игруля супер, графа на 4+, не 2015 года как вы тут говорите)
а 2018:? год оф вар выглядит лучше в 2 раза )
графон на 4 + из 10? единственное что реально крутое это освещение но оно не дотягивает до ремнанта 2, потому что там анрил 5
Освещение лучше , а так не сравнивай , игры разные же)
И какую статистическую важность несёт эта инфа о 4090? У большинства людей не стоят карты за 110-120 тысяч рублей. Оптимизации для игры с графоном уровня Fallout 4 абсолютно нету. Единственное улучшение, которое я заметил- это добавление Ambient Occlusion в помещения и в целом более продвинутое затенение интерьеров.
ну графика явно не 2023 года и фпс не соотвествует такой картинке, если бы не было с чем сравнивать то все бы говорили вау какой прорыв а тут все и так знают что графон устаревший, просто я уже много видосов посмотрел и везде ландшафт выглядит как га$но из скайрима
надеюсь моя 4080 потянет)))
Просадки у меня до 40 фпс
'True XBOX SERIES X experience!"(c)
4090 только более менее стабильные 60 кадров может держать по логике. как и использование апскейлеров. но я лично играю без FSR