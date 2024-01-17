Крупное обновление для Starfield немного задержится из-за недавно обнаруженной проблемы

Запуск Starfield был весьма впечатляющим, даже если сравнивать его с обычными ролевыми выпусками Bethesda. По словам разработчика-гиганта, первоначальные продажи игры были выше, чем у любой из ее старых игр, включая Fallout 4 и Skyrim. Однако после успешного периода количество игроков сократилось, а оценки упали, и фанаты ждут больших обновлений, содержащих новые функции. Похоже, что выход первого из основных ожидаемых патчей 2024 года задерживается.
К сожалению, мы пока не увидим долгожданного обновления, которое, по утверждению разработчика, содержит более «100 исправлений и улучшений». По словам одного из комьюнити-менеджеров студии, Bethesda «обнаружила проблему, которую хочет решить», прежде чем выпустить огромное обновление Starfield.
Само обновление должно было выйти в среду, 17 января, но обновлённой официальной даты выпуска на данный момент нет. Вместо этого Bethesda дает нам более общее представление и сообщает в Discord, что надеется вскоре решить загадочную проблему и выпустить бета-версию Steam «позже на этой неделе».
ну ладно тогда.
да чё её исправлять,она и так нормальная. Пукарь просто обновить нужно и всё,делов то.Подумаешь миллион на 4090 потратишь,за то получишь ахрененный экспиеренс))). Ладно,шутки про обнови пука пора забывать. На самом деле это дерьмо уже и так идёт хорошо на FSR 3 модах)
Без шуток, идеальное описание старфилда.
Да уж так впечатляюще обосраьтся Беседка и правда смогла меня неприятно удивить и разочаровать.
Смешно ()))
Сама игра одна большая проблема
Кому ещё не пофиг на эту игру
на 10 лет задержится)