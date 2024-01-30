Крупное обновление для Starfield стало доступно для всех игроков

Разработчики игры Starfield объявили о выпуске обновления 1.9.51.0, которое успешно прошло тестирование в Steam Beta и теперь доступно всем игрокам. Этот патч является крупнейшим в истории игры с более чем сотней исправлений и улучшений, охватывающих квесты, стабильность, графику (включая текстуры, освещение, тени) и даже назойливых астероидов. Полный список изменений доступен на официальном сайте Bethesda.
Да будет СВЕТ! Наше последнее обновление вышло из Steam Beta и теперь доступно для всех игроков Starfield. Патч-ноты остались такими же, как и во время бета-тестирования, за исключением изменения номера версии и одного дополнительного исправления сбоев на ПК. Мы благодарны за все отзывы, которые мы увидели и получили, и будем продолжать отслеживать ваши проблемы и критические замечания. Как мы уже отмечали в прошлом году, обновления будут выходить примерно раз в шесть недель, так что если вы не видите, что ваш вопрос решен, не теряйте веры! Продолжайте делиться своими отзывами и проблемами, чтобы мы могли сделать все возможное, чтобы расставить приоритеты.
Starfield вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass.
Ой да ладно вам беседка, мы могли бы еще пол годика патч подождать, чего уж вы так нас балуете =)
Отлично. Когда там Chovka свой репак обновит, опробовать хочется. Изменения в освещении мне понравились
Патч раскрывающий старфилд ? Ну для этого надо новую игру перевыпустить, а не патчи делать
А мне любопытно - шутки то новые появяться? Или фантазии вообще нет?