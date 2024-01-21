Моддеры чинят Starfield быстрее самой Bethesda

Bethesda ответила на замечания игроков, которые заявляют, что пользовательские модификации исправляют самые раздражающие и критические ошибки в Starfield быстрее, чем сами разработчики.
Руководитель сообщества по имени VaultOfDaedalus объяснил, что официальные исправления и дополнения требуют длительного процесса сертификации и локализации, особенно для игровых консолей. Именно поэтому компания предоставляет бета-тестирование на платформе Steam. Кроме того, Bethesda стремится объединять отдельные правки в крупные обновления, а не выпускать их по отдельности.
Команда разработчиков всегда работает и продолжает работать над решением множества проблем, о которых им сообщает сообщество. Мы благодарим вас за вашу поддержку и настойчивость!
Тем не менее, сообщество не совсем удовлетворено данными объяснениями. Комментаторы утверждают, что главная проблема Starfield заключается в том, что компания предпочитает уделять внимание массе незначительных исправлений, вместо того, чтобы сосредоточиться на самых раздражающих и беспокоящих ошибках.
Всегда существуют ошибки, которые могут быть исправлены достаточно быстро, так как они требуют минимальных усилий. Разработчики программного обеспечения зачастую создают впечатление, что исправление этих ошибок требует гораздо больше времени... И сколько времени нужно для "тестирования" обновлений внешности персонажей или текстур кожи?
Игроки отмечают, что длительное тестирование не помешало компании выпустить игру с массой ошибок и недоработок, особенно учитывая, что основная часть технических исправлений не требует локализации.
Напомним, что сразу после релиза игры, создатели пользовательских модификаций взяли на себя исправление игры. Они уже выпустили The Starfield Community Patch, который вносит значительное количество исправлений и улучшений, несмотря на отсутствие официальной поддержки модов в Starfield. Один из создателей мода Starfield Together даже назвал игру "хламом" и отменил свой проект.
Шокирующая новость, беседке наплевать на свои игры, никогда такого не было и вот опять
потом беседка выпустит патч, который починит починенное и модеры снова все починят чтоб то, что было ими починено не было сломанным. пек-пек
Захожу в новости про тсарфилд чтобы чисто покекать =)
И много "пофиксили" эти мододелы? Какой то реальный баг который не фиксит беседка?
Я не спорю, вышло много хороших модов, но называть их "фиксами", как минимум, большое преувеличение. Просто зачастую авторы модов по-своему видят баланс и механики, и подстраивают их под себя. Это на любителя, но никак не назвать фиксом.
Собственно, для игр Беседки всегда выходили неофициальные патчи, для Скайрима он вообще был на семьсот мегабайт, но действительно фиксов там было нет так уж много, больше всякой косметики и ребалансеров.
В Скайриме меня раздражало, что в каком-то МОЁМ доме приходил какой-то чудик и ложился спать с МОЕЙ женой или компаньоном-охранницей.
Неоф. патч это пофиксил и отправил этого чудика в его дом.
как пример, "балансеров косметики" с твоих слов.
или какое-нибудь заклинание не работало, или уроны не блокировались, ибо где-то циферка на конкретно этот щит-доспех была другого порядка и т.д.
или в какой-то городской тюрьме (справа внизу на Р город) там вообще пол стены было без текстуры и я мог видеть закулисье игры -бред же! и это после 10-ка официальных патчей!
неоф. это пофиксил почти сразу.