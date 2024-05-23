Недавнее обновление для Starfield показало, насколько сломана игра на самом деле: пустые планеты, голые спутники и баги

Студия Bethesda Softworks недавно выпустила масштабное обновление для Starfield. Патч весом почти 30 ГБ, по заявлению разработчиков, принес в космическую RPG множество исправлений и улучшений. Игра наконец-то заработала в 60 FPS на консолях, была улучшена оптимизация на слабых ПК и добавлены дополнительные функции для удобного исследования планет. С выходом этого апдейта игра действительно стала удобнее, что подтверждается многочисленными отзывами игроков. Однако критические проблемы Starfield все еще мешают нормальному прохождению.
Как оказалось, майское обновление только подчеркнуло, насколько сломанной остается Starfield. Редактор GameSpot впервые вернулся в проект после релиза и был удивлен, что за 8 месяцев разработчики так и не удосужились исправить критические баги. Во время своего повторного прохождения журналисту встретились ровно такие же ошибки, которые были в игре на релизе. В целом он не заметил особых улучшений в стабильной работе игры. Starfield все еще сложно пройти до конца из-за слишком частых поломок в квестах и поведении персонажей.
Последнее обновление для Starfield добавило в игру новые трехмерные карты поверхности планет. Они действительно упрощают процесс исследования и помогают игрокам лучше ориентироваться. Однако эти карты наглядно показывают, что большинство планет в игре просто пустые и на них нечем заняться. Также журналист отметил весьма странное нововведение, которое позволяет настраивать различные параметры сложности. Игроки могут самостоятельно увеличить грузоподъемность своего персонажа, сделать доступным грузовой отсек корабля из любого места и многое другое. Эти настройки позволяют адаптировать процесс под собственные предпочтения и при этом они будут влиять на получаемый игроком опыт. Журналист посчитал странным решением, что Bethesda разрешила менять урон в игре каким угодно образом и это не повлияет на опыт. Можно в любой момент повысить до максимума весь исходящий урон, а также снизить урон от врагов. Это сделает любое сражение чрезвычайно легким, и за это не предусмотрено штрафов опыта. Однако если пользователь решит повысить грузоподъёмность персонажа, придется смириться с потерей нескольких процентов опыта.
Квесты и персонажи по-прежнему остаются главной проблемой игры. По неизвестной причине спутники главного героя могут стать почти голыми и начать размахивать невидимыми пушками. Во время диалогов некоторые важные NPC отказываются говорить дальше или не совершают важные для продвижения действия. А простая перезагрузка может вызвать странный визуальный сбой цветовой гаммы, который можно увидеть на скриншоте выше.
Они же говорили, что пустые планеты не баг, а фича? Подчеркнуть, так сказать, пустоту космоса?
Планеты не пустые. На сгенерируемых планетах полно точек интереса, правда нужны они разве что для экшена, прокачки и лутинга. Просто некоторые неадекваты считают что на каждой из 1000 сгенерированных планет игра должна навалить по 1000 уникальных квестов.
Уникальных квестов в игре достаточно, и все они находятся на вручную проработанных планетах, которые язык не повернется назвать пустыми.
Я не представляю как люди находят баги. Я отыграл 160 часов, было всего несколько багов за всё это время, для настолько большого масштаба игра просто офигенно отполирована, в тех же скайриме или фоллаутах было больше багов на старте, в скайрим вон до сих пор многие баги не починили. Даже сказать что старфилд просто забагован язык не повернется, и тем более говорить про то что его пройти нельзя изза багов , че за бредятина какая то. Хорошее качество на релизе. Это с каким нибудь киберпанком на старте и рядом не стоит по количеству багов.
Никак. Те кто больше всех пишет про баги - игру в глаза не видели.
Ну раз статья от Gutsz - значит может быть только очередной хейт Старфилда, без вариантов )
И да, вчера с удовольствием наиграл еще несколько часов, единственный баг который встретил - это баг устаревшего интерфейсного мода. Так что читать всё это фуфло от данного обиженного на игру товарища смысла нет никакого.
Новые настройки, кстати, штука классная. Мало того что теперь можно адекватно настроить сложность под себя, так еще и добавились фичи типа режима выживания на минималках. А дое*пка про опыт выглядит жалко, там разница выходит где то 4-5%, если все в изи не выкручивать. И
Наглое вранье.
Такое ощущение что все критики и хейтеры не играли в игру. Получаешь достижения в игре а оно всего в 30% есть, конечно можно сказать что многие на пиратках сидят.
Покупать подобный шлак, при том что Беседка даже сабы не потрудилась завезли, это надо вообще не иметь мозгов, меня хватило на 20 часов (удалил этот хлам вместе с репаком, хотя обычно репаки оставляю что бы потом можно было перепройти, но это явно не тот случай), хотя во всех прошлых играх Беседки (ну кроме F76) у меня наиграны сотни.
какая же игра все-таки дерьмо....
Она не сломана она просто тупо не сделана, и переделывать её как например переделали тот же F76 или No men sky в планах Беседки даже близко не было.
так над фоллаут 76 другая студия сидит, ты к чему этот график скинул. У беседки же не одна студия.
А к чему ты задаёшь тупые вопросы, суть не в том какая студия или какой разработчик делал ту или иную игру а в том что одни свои игры действительно допиливают и исправляют а другие тупо ложат болт, и у них ещё хватает наглости глумится над игроками.
Переделывать в игре ничего не нужно, нужно лишь доделать те механики которые не в лучшей форме. И Беседка над этим работает. А полностью переделывать игру под хотелки хейтеров не станет ни одна студия.
Так беседка отлично поработала над старфилдом, и при этом они его еще и добротно дополняют сейчас своими обновами, плюс крупное длс к релизу готовят. Ты можешь конкретнее говорит на что беседка положила болт? На оптимизацию? Она нормальная была с самого начала, а сейчас кстати стала еще лучше, благодаря обновам. Может на баги? Так в старфилде меньше всего багов из игр беседки, они как раз и не клали болт, а хорошо постарались. Может игроков не слушают? игроки просили транспорт и чтобы карты переделали, беседка сделала транспорт и переделала карты. Причем транспорт они сделали вообще в первые в своей истории, что просто вау для их движка, никто на их движке не мог сделать транспорт. А это по сути их единственная игра где и космолеты есть, и авто, по сути два вида транспорта одновременно. Ни в одной другой их игре, нет ни того ни другого. Может контента в игре нет? Там квестов сюжетных часов на 150. Не думаю что это хоть как то повернется сказать язык, что контента в игре мало.
Ага не нужно, так как этому выкидышу уже ни чего не поможет, но ты можешь и дальше нести бредятину, и да я не хейтер, Беседка это была одна из моих самых любимых студий игры которой я всегда с удовольствием покупал и играл (для меня всегда их игры были шедеврами), да я даже сейчас играю в Fallout 4, но когда они склепали шлак у меня нет ни какого желания в него играть, и если это дерьмо так я так и говорю что это дерьмо.
Чушь
Вы не понимаете, игра изначально задумывалась как пустая и скучная! Это метакомментарий на реальность!
к выходу тес 6 поправят
Все ещё до выхода знали, что игра будет кривой, так как были примеры прошлых игр на этом движке.
Знали, но не думали, что она реально окажется калом )
Да вроде очевидно было
Почему это? До релиза вся информация, которую беседка давала, показывала что игра будет скучной и пустой. Так оно и вышло на самом деле. Я ожидал, что будет мертвый кал - так оно и оказалось.
Знали, но так хотели верить, что хейтели всех несогласных.