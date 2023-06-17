Новое видео сравнивает версии Starfield 2022 и 2023 годов ©

Канал YouTube Cycu1 провел простое сравнение презентаций Starfield 2022 и 2023 годов, поставив рядом похожие или идентичные сцены и позволив заметить основные различия между двумя версиями.

Прежде всего, помните, что версия 2023 года не обязательно представляет то, что мы увидим в финальной игре в сентябре. Starfield может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Что мы можем сделать с этим видео, так это заметить ряд отличий, некоторые из которых на самом деле чисто стилистические. В некоторых местах мы можем заметить вариации цвета или, в одной комнате, добавление ковра.

Некоторые технические различия, особенно связанные со светом, также могут зависеть от времени суток, выбранного для записи. Однако на этапе, когда персонаж Starfield использует часы, чтобы открыть дверь, тип используемой кожи кажется другим, поэтому трудно сказать, являются ли различия техническими или стилистическими, даже если в целом кажется, что качество текстуры кожи выше в версии Starfield 2022 года. Однако гораздо проще проанализировать различия в облике персонажа, которого вы видите в превью видео. Лицо изменилось и в целом как будто уменьшилась детализация. В целом, однако, кажется, что свет в этой сцене улучшился, и поэтому можно предположить, что то же самое и в других местах.