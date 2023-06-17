Новое видео сравнивает версии Starfield 2022 и 2023 годов

Канал YouTube Cycu1 провел простое сравнение презентаций Starfield 2022 и 2023 годов, поставив рядом похожие или идентичные сцены и позволив заметить основные различия между двумя версиями.
Прежде всего, помните, что версия 2023 года не обязательно представляет то, что мы увидим в финальной игре в сентябре. Starfield может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Что мы можем сделать с этим видео, так это заметить ряд отличий, некоторые из которых на самом деле чисто стилистические. В некоторых местах мы можем заметить вариации цвета или, в одной комнате, добавление ковра.
Некоторые технические различия, особенно связанные со светом, также могут зависеть от времени суток, выбранного для записи. Однако на этапе, когда персонаж Starfield использует часы, чтобы открыть дверь, тип используемой кожи кажется другим, поэтому трудно сказать, являются ли различия техническими или стилистическими, даже если в целом кажется, что качество текстуры кожи выше в версии Starfield 2022 года. Однако гораздо проще проанализировать различия в облике персонажа, которого вы видите в превью видео. Лицо изменилось и в целом как будто уменьшилась детализация. В целом, однако, кажется, что свет в этой сцене улучшился, и поэтому можно предположить, что то же самое и в других местах.
Вообще, не понятно, потому что какие-то моменты по ощущениям в новой версии выглядят лучше, а какие-то прям заметно, заметно хуже
ееееее
даунгрейд
вот они 30фпс
Скажи спасибо шо не 25. Ведь человек больше не видет.
Скажи спасибо шо не 25. Ведь человек больше не видет.
Достаточно 1 раз написать )
достаточно 1 раз написать )
Залагало.
То ли освещение хуже стало, то ли фильтр какой-то добавили. Ещё глаза у NPC теперь как-то не очень выглядят, как у кукол.
Если говорить за лицо, то да фильтр сменили и отдает теперь чем-то более близким к юбисофт. Лично я заметил серьезную кострацию полигонольности модели лица. Возможно это не финальная версия даже для бокса, так как я не понимаю к чему это подрезка когда ведешь диалог с нпс. Ну и волосы к сожалению тоже. Полагаю рендер 2022 года хбокс сериесх вывел бы фпс в 15-25 максимум)
шо с е..лом?
Стало намного хуже. Освещение покинуло чат.
Ощутимый даунгрейд. Ну, на ПК это быстро поправят модами, а вот консольщикам не позавидуешь.
Гагарина и Терешкову убрали, Пересильд добавили!
Добавили зелёного мыла. Ну,вся надежда как обычно на моддеров.
Моддеры никогда не подводят. В отличие от разрабов.
прям последователь киберпранка hah
Лол, все комментаторы мимо
Стало ощутимо лучше, как в плане освещения, особенно заметно в помещении, так и цветокоррекции и детализации, хорошо заметно на последнем сравнении локаций
И лица стали намного лучше, за мимику не ручаюсь
Стало ощутимо хуже. И всё из за консолей и 30 fps.
Годами говорю, что консоли кал собачий и тормозят игровую индустрию. Кто их придумал? Зачем их покупают?
кто то в глаза долбится