Starfield 06.09.2023
8.1 549 оценок

Новое видео сравнивает версии Starfield 2022 и 2023 годов

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monk70
Новости

Канал YouTube Cycu1 провел простое сравнение презентаций Starfield 2022 и 2023 годов, поставив рядом похожие или идентичные сцены и позволив заметить основные различия между двумя версиями.

Прежде всего, помните, что версия 2023 года не обязательно представляет то, что мы увидим в финальной игре в сентябре. Starfield может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Что мы можем сделать с этим видео, так это заметить ряд отличий, некоторые из которых на самом деле чисто стилистические. В некоторых местах мы можем заметить вариации цвета или, в одной комнате, добавление ковра.

Некоторые технические различия, особенно связанные со светом, также могут зависеть от времени суток, выбранного для записи. Однако на этапе, когда персонаж Starfield использует часы, чтобы открыть дверь, тип используемой кожи кажется другим, поэтому трудно сказать, являются ли различия техническими или стилистическими, даже если в целом кажется, что качество текстуры кожи выше в версии Starfield 2022 года. Однако гораздо проще проанализировать различия в облике персонажа, которого вы видите в превью видео. Лицо изменилось и в целом как будто уменьшилась детализация. В целом, однако, кажется, что свет в этой сцене улучшился, и поэтому можно предположить, что то же самое и в других местах.

Производительность
-12
21
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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Kostas92

Вообще, не понятно, потому что какие-то моменты по ощущениям в новой версии выглядят лучше, а какие-то прям заметно, заметно хуже

6
Kaskad131

ееееее
даунгрейд
вот они 30фпс

3
hpi

Скажи спасибо шо не 25. Ведь человек больше не видет.

-7
hpi

Скажи спасибо шо не 25. Ведь человек больше не видет.

-7
Голубая Логуна hpi

Достаточно 1 раз написать )

0
Не_время_для_игр Голубая Логуна

достаточно 1 раз написать )

2
hpi Не_время_для_игр

Залагало.

-1
Sickofitall

То ли освещение хуже стало, то ли фильтр какой-то добавили. Ещё глаза у NPC теперь как-то не очень выглядят, как у кукол.

1
luVol

Если говорить за лицо, то да фильтр сменили и отдает теперь чем-то более близким к юбисофт. Лично я заметил серьезную кострацию полигонольности модели лица. Возможно это не финальная версия даже для бокса, так как я не понимаю к чему это подрезка когда ведешь диалог с нпс. Ну и волосы к сожалению тоже. Полагаю рендер 2022 года хбокс сериесх вывел бы фпс в 15-25 максимум)

0
Не_время_для_игр

шо с е..лом?

1
AndruhaGruz

Стало намного хуже. Освещение покинуло чат.

0
0ncnjqybr

Ощутимый даунгрейд. Ну, на ПК это быстро поправят модами, а вот консольщикам не позавидуешь.

0
Павел Дуд

Гагарина и Терешкову убрали, Пересильд добавили!

0
Gualtieri

Добавили зелёного мыла. Ну,вся надежда как обычно на моддеров.

-1
0ncnjqybr

Моддеры никогда не подводят. В отличие от разрабов.

0
монcтр

прям последователь киберпранка hah

-3
Branskugel

Лол, все комментаторы мимо
Стало ощутимо лучше, как в плане освещения, особенно заметно в помещении, так и цветокоррекции и детализации, хорошо заметно на последнем сравнении локаций
И лица стали намного лучше, за мимику не ручаюсь

-4
JustA_NiceGuy

Стало ощутимо хуже. И всё из за консолей и 30 fps.

3
Sickofitall JustA_NiceGuy

Годами говорю, что консоли кал собачий и тормозят игровую индустрию. Кто их придумал? Зачем их покупают?

0
Сетеш

кто то в глаза долбится

1