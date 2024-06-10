Главная героиня перезапуска Fable не всем по душе: игроки настаивают на редакторе персонажа

Студия Playground Games, взявшая на себя миссию по возрождению легендарной серии ролевых игр в фэнтезийном сеттинге Fable, наконец-то порадовала фанатов новым трейлером. Разработка игры ведётся уже более шести лет, и представленное видео, стилизованное под реальный игровой процесс, даёт возможность пристальнее взглянуть на ключевых персонажей, в особенности на таинственную героиню, которая оказалась в эпицентре бурных дискуссий.
Трейлер демонстрирует нам красочные игровые локации, по которым путешествует главная героиня, ее взаимодействие с колоритными торговцами и динамичные стычки с применением холодного оружия. Однако разработчики приняли интригующее решение не показывать интерфейс игры, оставив простор для догадок о том, насколько продемонстрированные кадры соответствуют реальному игровому процессу. Вполне вероятно, что Playground Games приберегла полноценный геймплейный показ на потом, ближе к релизу.
Но что действительно всколыхнуло игровое сообщество, так это «интервью» с неким отставным героем Хамви, который на протяжении всего разговора в трейлер использует местоимение «она», говоря о протагонистке Fable. Эта деталь была воспринята многими геймерами как завуалированный намёк на то, что нам придётся играть исключительно за девушку из последних трейлеров без возможности создания собственного уникального персонажа. Самые популярные комментарии под роликом на YouTube наполнены разочарованием и досадой по поводу такого предполагаемого решения разработчиков. Студия Playground Games пока хранит молчание, не давая официальных комментариев, которые могли бы развеять или подтвердить опасения игроков.
Преданные фанаты Fable с замиранием сердца задаются вопросами: «Неужели мы сможем создать своего собственного героя?», «Я молю вас, скажите, что в игре будет редактор персонажа!», «Очень надеюсь, что у нас будет возможность самим определить облик нашего альтер эго». Эти страстные призывы как нельзя лучше демонстрируют, насколько важна для поклонников серии свобода выбора и возможность самовыражения через своего виртуального аватара.
Новая часть Fable обещает появиться на свет только в 2025 году и будет доступна на ПК, Xbox Series X и S. Остаётся лишь надеяться, что Playground Games прислушается к чаяниям своих преданных фанатов и предоставит им возможность создания собственного героя.
какой же крокодил упаси всех боже
Новость: "Главную героиню перезапуска Fable сравнивают с крокодилом".
И крокодил оказался красивей
Крокодил - это не только ценный мех...
Это не героиня а какое то Педро.
Вроде уже удивляться не должен но всё равно каждый раз удивляешься как у них удаётся пролезть в дизайнеры которые отвечают за персонажей какому то обиженному жизнью чудиле, хотя с другой стороны если это повестка которая идёт сверху государства и кучи других структур тут уже мало что можно сделать.
Е...ный стыд.... 😁
Да на Эбби то похер, ради мести подкачаться к лету дело богоугодное и в общий контекст она не попадает, а вот остальных уродов иначе как дизайнерским триппером я назвать не могу.
Кстати элой тут самая нормальная из всех представленных дам.
По справедливости, в Андромеде все-таки редактор какой-никакой был, и у некоторых получалось вылепить вполне неплохих Райдеров.
Как развидеть это
Да ладно вам, нормальный мужик.
Нужен мод на жиденькие усики. Чтоб настоящий мачо получился
Да это вся выставка была собранием Sweet Baby Inc, буквально. Там проектов с нормально выглядящими героями можно по пальцам одной руки пересчитать; а все проекты от крупных издателей содержат в себе вот таких крокодилов.
В Думе и гирях вроде все ок, как и в индиана джонс.
Вот был бы прикол, если б они надругались над брутальными мужиками)
Желаем им "отличных" продаж, пусть дальше плюют на всех )
так там нет редактора? Только что игра вылетела из списка ожидаемого.
да вот хер вам а не редактор ! играйте шоколадной гоблиншей !!...
Вот оно лицо современной девушки по мнению сброда.
Там обязан быть выбор пола как минимум, во всех частях было!
стремная шо жуть
Кто хочет играть этой страхолюдиной? // Мурат Хашкулов
Боюсь, это транс :(
Это вам не Stellar Blade😁
может кому то понравится за гомункула играть
Самая главная проблема не в том, что тут героиня девушка, а в том, что выставляют это существо за девушку, когда это совершенно не так.
Лично я бы прошёл мимо этой игры, если бы тут была бы нормальная героиня, хотя точно бы не играл, но и не обсирали бы, но когда главный герой "оно" и это подают как норму и так далее - вот такое уже пройти просто нельзя. А самое глупое то, что в игре, где главная фишка - выбор, тебе не дают выбрать самое элементарное - главного героя.
Ну в серии Tomb Raider никто не страдал от то того, что главная героиня девушка) А то что в ААА играх в принципе больше не делают симпатичных персонажей (мужчин или женщин), это другой вопрос.
И? Зачем ты мне это написал? Я как бы и сказал, будь героиня нормальной девушкой, то я бы просто прошёл мимо и не трогал бы эту игру. Как многие другие. Но это же не так - тут героиня транс, списанный с настоящего транса и сделанный специально из-за лгбтшной фигни. Лично меня это бесит.
Лара такая лапочка, как можно не хотеть ей поиграть, я хз))
Лучше за мутантов играть)
Чо за гадкий трансвестит на скрине
Наверное уже в сотый раз напишу об этом: В новой игре от Fable только название.
Выглядит так, будто дизайнер навалил огромную кучу с утра и увидев в ней очертания лица, решил перенести этот образ в игру.
Знакомый американец, будучи тестером игры, вроде как мне говорил что будет выбор из двух ГГ: f/m. Но это не точно.
Насчет геймплея говорил что бомба, но дофигища багов (понятное дело, ведь фиг знает какой билд тестили)
так это будет одна и та же моделька персонажа, только у м будет намёк на бубенцы в районе панталон, мне кажется XD
Ну и мрааазь.
Надеюсь, что модеры исправят
Сейчас за такие "исправления" банят)
Это не главная героиня, это образина какая-то.
а кому нравится за кривого транса играть? редактор в таких роллевых играх обязательно нужен!!
The Fable: Kill me please
Можно же просто в это дерьмище не играть, не покупать, чтобы наказать разработчиков, организации которые толерастию продвигают и самих толерастов. // Андрей Сычёв
без Питера игра превратилась в свифт беби какой то
Зачем нужен редактор персонажа в игре, в которой образ жизни героя (возраст, питание, количество половых партнёров и нравственность) целиком и полностью влияет на внешний вид по ходу игры? Единственное, что разумно предложить в начале игры, это выбор пола персонажа, что в серии фейбл было ещё в 2 и 3 частях, в то время как образ жизни ещё с первой части влиял на внешний вид, уже не говоря кастомизации (прическа, одежда, их цвета).
Да и насрать что страшная модеры красавцы чуть позже исправят всё ))) Ну а если можно будет играть только ей и не будет редактора то покупать точно не буду , что игра за в 2024 году и без редактора персонажа а тупо стандартным персонажем
Вообще в играх серии кастомизация внешности происходила уже по ходу игры. Может и пол можно будет в игре поменять🤣
сексисты игроки такую красотку не ценить
да настоящие лицемеры, уверен, больше половины бы с удовольствием с ней замутили, если бы был шанс.
Да что уж там – половина, если не больше, здесь отписавшихся так и выглядят. В частности с меня и делали главного героя Fable, ага. Круто же вышло, да? XD
да она не урод
чуваки так в этом же смысл! это же лютая сатира. вы че! ахеренно. в духе 1 фейбла. там гг к стати тоже не шибко красивый. я жду от игры тонну сартирщины и рофлов.
сатира была 20 лет назад. сейчас это гниющий сжв постмодерн // Костя Шабаганов
Типа такого, когда "она" посмотрится в зеркало?)
Один толковый коммент.
Там гг такой каким ты его сделаешь, да ты ему внешность не настраивал изначально но там он менялся в зависимости от твоих действий. Много жрешь будет толстый, часто пропускаешь удары весь в шрамах, орудуешь мечом мускулистым и тд.
Тут пока ничего подобного не заявили, вот менялась бы она в зависимости от действий игрока как раньше, было бы хорошо.
А так играешь за стремную героиню без права выбора и даже забавных фишек.
Вполне нормальная баба для той обстановки. Не везде же пихать сисястых и с большим пердаком. Чего все такие озабоченные?
А вы в этом чудовище бабу видите ?
Водная баба ты хотел сказать? Ну, ведьмак оценил бы.
Для той это какой? Средневековой реалистичной? Так тут вроде фэнтези, не суровая реальность. Тем более сказка, а в сказке женщины красивы, а мужчины мужественны.
Люди просят редактор персонажа, выбор пола или хотя бы нормальное лицо главного героя, вы же о попах, сиськах. Ну и кто тут озабоченный?