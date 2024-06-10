Главная героиня перезапуска Fable не всем по душе: игроки настаивают на редакторе персонажа

Студия Playground Games, взявшая на себя миссию по возрождению легендарной серии ролевых игр в фэнтезийном сеттинге Fable, наконец-то порадовала фанатов новым трейлером. Разработка игры ведётся уже более шести лет, и представленное видео, стилизованное под реальный игровой процесс, даёт возможность пристальнее взглянуть на ключевых персонажей, в особенности на таинственную героиню, которая оказалась в эпицентре бурных дискуссий.

Трейлер демонстрирует нам красочные игровые локации, по которым путешествует главная героиня, ее взаимодействие с колоритными торговцами и динамичные стычки с применением холодного оружия. Однако разработчики приняли интригующее решение не показывать интерфейс игры, оставив простор для догадок о том, насколько продемонстрированные кадры соответствуют реальному игровому процессу. Вполне вероятно, что Playground Games приберегла полноценный геймплейный показ на потом, ближе к релизу.

Но что действительно всколыхнуло игровое сообщество, так это «интервью» с неким отставным героем Хамви, который на протяжении всего разговора в трейлер использует местоимение «она», говоря о протагонистке Fable. Эта деталь была воспринята многими геймерами как завуалированный намёк на то, что нам придётся играть исключительно за девушку из последних трейлеров без возможности создания собственного уникального персонажа. Самые популярные комментарии под роликом на YouTube наполнены разочарованием и досадой по поводу такого предполагаемого решения разработчиков. Студия Playground Games пока хранит молчание, не давая официальных комментариев, которые могли бы развеять или подтвердить опасения игроков.

Преданные фанаты Fable с замиранием сердца задаются вопросами: «Неужели мы сможем создать своего собственного героя?», «Я молю вас, скажите, что в игре будет редактор персонажа!», «Очень надеюсь, что у нас будет возможность самим определить облик нашего альтер эго». Эти страстные призывы как нельзя лучше демонстрируют, насколько важна для поклонников серии свобода выбора и возможность самовыражения через своего виртуального аватара.

Новая часть Fable обещает появиться на свет только в 2025 году и будет доступна на ПК, Xbox Series X и S. Остаётся лишь надеяться, что Playground Games прислушается к чаяниям своих преданных фанатов и предоставит им возможность создания собственного героя.