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Starfield 06.09.2023
6.9 1 096 оценок

Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4672: Улучшения и оптимизации для Starfield

PastKNIGHT
Новости

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4672 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. В новом обновлении Intel Game On Driver уменьшено время загрузки Starfield, исправлены артефакты и нестабильность в игре для видеокарт Intel Arc.

Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4672 Non-WHQL . В обновление драйвера Intel Game On Driver значительно уменьшилось время загрузки игры Starfield, устранены проблемы нестабильности и визуальные артефакты. Ведутся дальнейшие работы по оптимизации Starfield для Intel Arc. Также добавлена поддержка игры SYNCED.

Что нового

Улучшения и оптимизации для Starfield

  • Размер пакета графического драйвера временно увеличен, что значительно сократило время загрузки игры Starfield.
  • В этом драйвере исправлены несколько проблем с нестабильной работой и визуальными артефактами в игре Starfield. Рекомендуется использовать настройки "High Preset" или ниже для улучшения стабильности.
  • Ведутся работы по дальнейшему улучшению игрового опыта в Starfield для пользователей Intel Arc в будущих обновлениях драйверов.

Intel Game On Driver

Добавлена поддержка Intel Game On Driver для графики Intel Arc A-series для следующих игр:

  • SYNCED — бесплатный научно-фантастический кооперативный шутер от NExT Studios, издаваемый Level Infinite.

Исправленные проблемы

Видеокарты Intel Arc

В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4672 были исправлены следующие проблемы для видеокарт Intel Arс:

  • Время загрузки игры Starfield (DX12) значительно сокращено.
  • Исправлено: Starfield (DX12) может сталкиваться с нестабильностью и вылетами при запуске и во время игры.
  • Исправлено: Starfield (DX12) может демонстрировать повреждение текстур и мерцание сцен во время игры.

Если вы используете какие-либо из вышеуказанных приложений или сталкивались с подобными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.

Известные проблемы

Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4672:

Видеокарты Intel Arc:

  • Starfield (DX12): Нестабильность в некоторых зонах игры.
  • Starfield (DX12): Повреждения текстур при использовании динамического масштабирования разрешения. Обходное решение: изменить ползунок масштабирования разрешения.
  • Starfield (DX12): Мерцание текстур на источниках света во время игры.
  • Starfield (DX12): Низкая детализация текстур на определенных объектах в игре.
  • В игре "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) на персонажах может наблюдаться искажение текстур. При использовании некоторых мод
  • Кампания в игре "Halo Infinite (DX12)" может вызывать сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
  • В игре "Dead by Daylight* (DX11)" может происходить сбой приложения во время игры.
  • Topaz Video AI может столкнуться с ошибками при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
  • При выполнении операций рендеринга в программе Adobe After Effects может возникать аварийное завершение приложения.
  • Видеокарта может часто увеличивать обороты вентилятора на некоторых продуктах Intel Arc.

Видеокарты Intel Iris Xe MAX:

  • Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
юрий uuuuu

Интересно а беседка будет оптимизировать свою игру или это все ?

7
TitanSteel

Мда с ними явно что-то не так. Походу выжили с Земли, в основном, только маньяки или чем-то больные.

7
luVol TitanSteel

Это лицо человека, который отдал 100 евро за ранний доступ, а потом узнал, что можно сделать возврат средств даже спустя 17 часов из-за неоправдашихся ожиданий

10
TitanSteel

Жаль, что сами разрабы с этим не особо, что-то сделали. Остается надеяться, что к полноценному релизу они что-то предпримут для решения проблем с производительностью, а может уже после релиза. Ну или придется ждать решения от мододелов, что, впрочем, часто решали проблемы беседки, вместо нее самой.

2