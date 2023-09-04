Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4672: Улучшения и оптимизации для Starfield

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4672 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. В новом обновлении Intel Game On Driver уменьшено время загрузки Starfield, исправлены артефакты и нестабильность в игре для видеокарт Intel Arc.
Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4672 Non-WHQL . В обновление драйвера Intel Game On Driver значительно уменьшилось время загрузки игры Starfield, устранены проблемы нестабильности и визуальные артефакты. Ведутся дальнейшие работы по оптимизации Starfield для Intel Arc. Также добавлена поддержка игры SYNCED.
Что нового
Улучшения и оптимизации для Starfield
- Размер пакета графического драйвера временно увеличен, что значительно сократило время загрузки игры Starfield.
- В этом драйвере исправлены несколько проблем с нестабильной работой и визуальными артефактами в игре Starfield. Рекомендуется использовать настройки "High Preset" или ниже для улучшения стабильности.
- Ведутся работы по дальнейшему улучшению игрового опыта в Starfield для пользователей Intel Arc в будущих обновлениях драйверов.
Intel Game On Driver
Добавлена поддержка Intel Game On Driver для графики Intel Arc A-series для следующих игр:
- SYNCED — бесплатный научно-фантастический кооперативный шутер от NExT Studios, издаваемый Level Infinite.
Исправленные проблемы
Видеокарты Intel Arc
В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4672 были исправлены следующие проблемы для видеокарт Intel Arс:
- Время загрузки игры Starfield (DX12) значительно сокращено.
- Исправлено: Starfield (DX12) может сталкиваться с нестабильностью и вылетами при запуске и во время игры.
- Исправлено: Starfield (DX12) может демонстрировать повреждение текстур и мерцание сцен во время игры.
Если вы используете какие-либо из вышеуказанных приложений или сталкивались с подобными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.
Известные проблемы
Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4672:
Видеокарты Intel Arc:
- Starfield (DX12): Нестабильность в некоторых зонах игры.
- Starfield (DX12): Повреждения текстур при использовании динамического масштабирования разрешения. Обходное решение: изменить ползунок масштабирования разрешения.
- Starfield (DX12): Мерцание текстур на источниках света во время игры.
- Starfield (DX12): Низкая детализация текстур на определенных объектах в игре.
- В игре "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) на персонажах может наблюдаться искажение текстур. При использовании некоторых мод
- Кампания в игре "Halo Infinite (DX12)" может вызывать сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
- В игре "Dead by Daylight* (DX11)" может происходить сбой приложения во время игры.
- Topaz Video AI может столкнуться с ошибками при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
- При выполнении операций рендеринга в программе Adobe After Effects может возникать аварийное завершение приложения.
- Видеокарта может часто увеличивать обороты вентилятора на некоторых продуктах Intel Arc.
Видеокарты Intel Iris Xe MAX:
- Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.
Интересно а беседка будет оптимизировать свою игру или это все ?
Мда с ними явно что-то не так. Походу выжили с Земли, в основном, только маньяки или чем-то больные.
Это лицо человека, который отдал 100 евро за ранний доступ, а потом узнал, что можно сделать возврат средств даже спустя 17 часов из-за неоправдашихся ожиданий
Жаль, что сами разрабы с этим не особо, что-то сделали. Остается надеяться, что к полноценному релизу они что-то предпримут для решения проблем с производительностью, а может уже после релиза. Ну или придется ждать решения от мододелов, что, впрочем, часто решали проблемы беседки, вместо нее самой.