Один из моддеров Starfield работает над реализацией пилотирования мехов

Bethesda уже заявила, что в 2024 году в Starfield появятся новые способы передвижения, но один моддер решил взять дело в свои руки и начать разработку средства, позволяющего игрокам сесть за штурвал заброшенных мехов.
Да, после того как полгода нас дразнили заброшенными мехами времен Войны колоний, которые остались ржаветь и могут служить лишь устрашающими декорациями, похоже, что скоро появятся управляемые мехи.
Моддер Джаред Кор (Korodic), поделился видеороликом, в котором демонстрирует предстоящий мод в действии.
В комментариях к видео он рассказал, что причина создания мода заключается в том, что он "надеется вдохновить других и, возможно, склонить чашу весов перед Bethesda, чтобы показать, что есть интерес к этой функции".
Как бы хорошо это ни выглядело на видео, имейте в виду, что это определенно не в играбельном состоянии. Мне не хватает документации, и я обнаружил, что многие функции либо вообще не работают, либо работают не так, как предполагалось/ожидалось.
К сожалению, мы не можем обратиться к Bethesda, когда у нас возникают вопросы, так что мы, как правило, остаемся одни, поэтому я обращаюсь за поддержкой к другим, возможно, более знающим авторам модов. На данный момент есть еще как минимум одна форма реализации, которую я еще не пробовал, посмотрим, что из этого выйдет.
Так что, судя по всему, в плане реализации еще предстоит разобраться с некоторыми нюансами, но, конечно, приятно видеть, что такой моддер, как Korodic, взялся за реализацию функции, о которой так много игроков просили с момента выхода игры.
Раскатали губу. Мехи, ховербайки. Может, еще мако?
В реале, максимум что вам даст беседка - это какую-нибудь инопланетную тягловую скотину, чтобы чуть быстрее тошнить до очередного аванпоста.
Да, это было бы круто, особенно если беседка добавит полноценные мех-механики. Ангар с возможностью улучшения и прокачки, верстак, оружие, бои на мехах. Хотя это я конечно губу раскатал. Если сделают хотяб офицальный ховербайк между точками на карте ездить - уже хорошо будет.
Ну, как в принципе и ожидалось: года через три-четыре из этого скелета мододелы сделают что-то внятное. Допилят нормальные перемещения, порежут кучу загрузок, доработают модели, стрельбу, анимации, физику, новые геймплейные фишки типа этих мехов... Ничего нового.
толку от мехов если геймдизайн под них не сделан, не с кем сражаться
Зачем
Действительно зачем. Может кому то хочется в Старфилде мехом управлять.
Норм
Офигенно, а ведь это еще беседка даже инструментарий для создания модов не выпустила. Думаю после него фанатского контента попрет просто море.