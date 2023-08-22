Первые 40 минут геймплея Starfield просочились в сеть

До релиза космической ролевой игры Starfield осталось не так долго — обладатели расширенных изданий получат ранний доступ уже 1 сентября, а всем остальным придется подождать до 6 числа.
Как обычно это бывает, кто-то получил в свои руки розничную копию раньше всех и поспешил поделиться этим — пользователь DHavenShadow выложил запись игрового процесса грядущей новинки. На кадрах можно увидеть около 40 минут с самого начала грядущей ролевой игры Bethesda.
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Мда а рожи нпс все с фоллыча переехали ))
Ладно выйдет с торрента стащим посмотрим как оно, может даже и купим. Скайрим же купили.
купишь в стим куда денешься
Тодд Говард следит за тобой
Тут не то что рожи,тут и сама анимация движений походу с фолыча тоже осталась))
За 7к?)
как же всрато выглядят анимации от 3 лица. инди компания же.
Они вообще неумеют делать свои игры от 3го)
так только шизы играют в играх бесетки от 3 лица
На геймпаде же , так во всех играх от третьегокриво выглядит, нужно на клаво мыше играть , если вы не в курсе
Для нормальной комфортной игры на диване нужен геймпад. Нет, конечно, когда я был школьником, тоже на клавиатуре с мышью играл. Сейчас это только рабочий инструмент.
Если сейчас игра не поддерживает геймпад - даже не играю. Благо, на Steam Deck можно кастомизировать управление и даже тот же S.T.A.L.K.E.R. с удовольствием перепройти.
Нормальной комфортной игры на диване, геймпад для такой ..?
Чел, то что ты купил с первой или какой там зп себе геймпад это не значит что это равно нормальная, комфортная игра
Прощелкал по быстрому - мне нравится, этого и ожидал, жду еще больше теперь игру
А ведь это даже не всё обучение. Теперь понятно, что тот чувак имел в виду, говоря что начало медленное. Тут обыватель распухнет, и бросит всё ещё в начале. А ведь там ещё строительство баз и конструктор кораблей. Вот в чём хардкор с точки зрения пространственного и творческого мышления. В фолыче с этого строительства обплевались. В Майнкрафт, наверное, не играли. Кстати, заметил, что когда чел сел за штурвал, там, кроме кнопки "встать", была кнопка "выйти из корабля". Можно пропустить бег по салону и сразу оказаться снаружи. Удобно и продумано.
Ну из того, что я увидел (на перемотке само собой) это уже выглядит в разы лучше чем Fallout 4. Анимации уже приблизились к современным.
У мужика руки грязные, он наверное мойдодыр не смотрел, хоть бы помыл руки перед тем как хватать новые вещи! =))
Да как так,ну вы и даете целых 40 мин о нет. На заднем плане Плачь Ребёнка и Чипсы жрет.
А если на счет игры Пойдет.
Ого, анимации передвижения персонажа реально улучшили. Не уровень Вальхаллы конечно, но уже норм
Мда вид от третьего лица не ахти проработан. Ну надеюсь мододелы доработают )))) Короче не зря модингу уже изначально дают дорогу)
отлично он проработан, персонаж не скипает анимации, прии этом нет тягомотного медленного разворота как в рдр/гта
Кратко перевод слов игрока: Ааа сложна я не понимаю!
Думаю 50% хейта будут связаны с кораблём. Им сложна управлять он не управляица! Теперь я понимаю почему тут автоматический взлёт и посадка. Мы-то с вами играли и в элиту и в зг, мы знаем что хоть до цели ещё 1000с уже нужно терпеливо тормозить. А не так, что надо быстрей, быстрей сесть на планету и в итоге впиндюриться в неё со всего маху.
Сравнил симулятор с казуальным калом. Жду сравнения что в гта машины не так ездят как в форзе
А ты что, уже поиграть успел? Хотя стоп. Серьёзно, ты уже 3 Кратос, который пришёл накакать в новостях. Если ты старфилд не ждёшь и играть не будешь, иди в GOW играй. Тебя здесь не держат. А у меня да, на аве каджит. Я знаю Creation Kit как свои пять пальцев. И страфилд для меня в любом случае только заготовка, из которой я буду сам лепить свою игру. Только для себя.
Причем тут гов? Причем тут мастерская и зечем мне знать как ты знаешь свои 5 пальцев? То что ты чушь написал в первом коментарии ты себя не бранил, но зачем писать чушь в сврем втором коменте? Играй, жди, да ради бога. Я тоже буду играть в нее, мне просто было не понятно твое нытье, теперь я понял что ты просто нытик)
Где я ныл-то?)
А GOW при том, повторюсь, что ты уже 3 Кратос который назвал старфилд казуальным калом.
Любопытно, что снимает негр, но персонажа он себе сделал белого)
Про увиденное - неплохо, но пока ничего такого чтоб вызвало Вау-эффект
Любопытно что слив геймплея опять сделал негр, как когда то киберпанк тоже негр слил
У Беседки обычно первые пол часа игры самые интересные, а тут какая то унылота если честно. Что же будет дальше...
Уже и забыл когда видео прохождение по крупной игре не сливали в сеть до выхода, для чего они накладывают эмбарго на обзоры, если такое чувство, что они дают кому то копии со словами "Только чтобы обязательно появилось прохождение в сети, да подлиннее, пусть все видят"
Такая форма рекламы
Да вроде норм, скорее бы уже.
Fallout 5. Если там требования действительно выросли - будет весело.
Так по любому чемоданы грузовиками заносили, конечно требования вырастут к гадалке не ходи.
Ниче на Atari запустим главное цистерну жидкого азота найти ))
Так и не понял интересный сюжет или тупо как повод ля фарма и прокачки.
Сейчас наконец то Ведьмак решил пройти, опять в прокачку играть что то не хочется, в Старфилд основной сюжет пройду максимум и удалю нафиг.
Не хочешь играть в прокачку - юзай читы. Качни сразу все - затем играй спокойно. Актуально для многих игр.
Так точно. Совет дельный. Я бы без читов не прошёл даже пролог большинства современных игруль, т.к. заморачиваться и не охота и нет времени.
нормуль
Блин, опять эти кукольно-картонные лица (которые на нем нарисованы акварелью) у NPC, с отсутствующим, мёртвым взглядом и такой-же мимикой, как и во всех играх беседки. А сам геймплей выглядит как Скайрим в космосе, то есть унылый и скучный. Купив эту студию, Microsoft выкинула деньги в пустую.
а где же взлеты и посадки в реальном времени на планеты ?) даже в но ман скай есть)
И это начало игры? Более скучнее не смогли срежессировать? Где катсцены, где начальные ролики про эту вселенную и лор, где вот это всё то что объясняло что нас ждет впереди, какие то скрипты и явно механики взаимодействия с планетой уступают No Man Sky, там хотя бы можно было бурить планету где угодно, а тут видимо ничего такого не будет. Перестрелки как из Death Stranding. Графика не прям плохая, но могло быть похуже. Космический корабль так же не удивил.. на вид как будто показали инди-разработку с плохим сценарием, ну чтож.. ждем ещё "сливов", хотя самый большой слив это само существование этой игры.
Скорее всего ставка на собственное изучение мира
там этого и не будет. тут главное продать сразу на релизе, а лучше по предзаказу. игра продастся не хуже кибербага, а там уже не важно будет кто чё говорит
Вот знаете, была когдато давно игра "Предтечи", такой себе фалаут 4 в космосе, глядя на ролик я прям вьетнамские флешбеки ловил
негр ЧЕСТНО достал где-то коробку с игрой (уж, не украл ли?).
уже смешно.
а он ещё и вылил в инет то что пока нельзя выкладыввать - т.е. опять украл :)
дабл комбо от уголька :)
всем насрать на етот ваш старфильд
29 минута боёвка.
Выглядит как... Фоллаут 4 с космическим модом.
Приседания, прятка за укрытиями у НПС , пробежки через всё поле в поиске укрытия - Фол 4.
лицевые анимации - оттуда же.
ясно всё с игрой.
Нет-нет-нет, не смотрите запись с игрового процесса Starfield! Это как попробовать шоколадку, а потом вас отправляют вечером на ужин! Как мы будем ждать до 6 сентября? Я уже собрался начать тренировать свои суперспособности терпения, но уровень опыта в этом навыке все так же на нуле. Может лучше просто надуть шарик и отвлечься до релиза? 🎈😄
Белые играют за баб и черных, черные играют за белых голубоглазых блондинов. Наверно - это проявление скрытых желаний. )))
ой ой как плохо то, в ведьмаке 3 ты выбираешь диалог и ведьмак его произносит вслух, в фоллыче 4 ты выбираешь диалог и персонаж за которого ты играешь, произносит его вслух, а тут перс молчит, нда...
Ну, в Скайриме и вообще до ф4, в их играх ГГ тоже всегда молчат. В ДАО тоже молчаливый гг. Да даже вот в свежей бг3 и то перс молчит.
Как по мне, если нет годной озвучки - это плюс, а не минус. Для ролевого отыгрыша пусть лучше гг молчит, чем мямлит каким-нить убогим голоском.
В Фоллыче Четыре нет мамбления, голоса неплохи. А вот что в Скае и вдругих молчун - раздражает. В ААА проэктах должен не просто говорить, но петь.
Фигню сказал. Мужской и женский голос уж могли бы сделать. Не инди контора и не 00-е сейчас.
Возможно если озвучка была бы хотя бы на уровне ф4, то было бы неплохо, но для меня это далеко не приоритетный аспект геймплея, так что прощу такую мелочь.
Если у тебя главный герой не Артур Морган, а безвольное нечто из Хогвартс Легаси, то озвучка ответов в диалогах - это скорее пытка.
И как Фаллаут 4 этому дерьму тоже купят "игру года".
Конечно без RTX освещение такое себе,почему нельзя было и с красными и с зелёными сотрудничать. Да и анимация грубоватоя.
шедевр!
А, так это же Spore на максималках))
Стрельба именно то что я и ожидал. Сраный ф3. В геймплеях с показа на выставке они 1хп врагам ставили
Ждать моды, которые будут править баланс.
Блеа, Свитки 6 можно не ждать, похоже.
здорово как ) , но не могу смотреть спойлеры ))))))) как будто в сердце зажглось пламя десять тысяч костров и еще 10 тысяч дров готовятся воспламенить. ждем-с релиза
Все понятно))Унылая куйня)))кароче baldur's gate 3 будет игрой года однозначно и это шедевр
Моя мечта чтоб невервинтер отдали larian studios.И если будет так как в 3 балдуре то и драгон ейдж впридачу.
Тип не поиграл, а уже выводы сделал по поводу игры. Причём выводы очень аргументированы. И так всегда.
Чуть улучшенная боевка от Беседки, диалоги тоже привычные, и главное нет той нелепости из Фаллаут 4 с сарказмом. Странно что обычное перемещение от третьего лица, а управление космолетом от первого. В принципе все отлично, не понравилось только консольное смещение главного героя чуть в сторону относительно центра экрана, не люблю когда так делают
Xкоробка на видосе же.. Сейчас, ближе к релизу видосов получше напилят. Этот несмотрибелен.
Сарказм не был нелепостью, мне нравилось, всегда его юзал
Юмор это всегда хорошо, но хочется чтобы диалоги что то решали. С тем же успехи в Ф4 их могли и вовсе убрать, оставив только согласиться/отказаться, и ничего бы не изменилось. Интересно, в Старфилде будут относительно сложные диалоги с проверками на навыки, как в Вегасе
Ну что, Starfield супер, какие там Балдуры и Хогвардсы о них никто и не вспомнит после выхода этого шедевра . Это не то что игра года , игра десятилетия 12 из 10 Дааааа !!!!!!!
даааааааааааааааа!!!!!
Даааааааааа !!!!!!!!
даааааааааааааааа!!!!!