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Starfield 06.09.2023
7.9 690 оценок

Первые 40 минут геймплея Starfield просочились в сеть

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butcher69
Новости

До релиза космической ролевой игры Starfield осталось не так долго — обладатели расширенных изданий получат ранний доступ уже 1 сентября, а всем остальным придется подождать до 6 числа.

Как обычно это бывает, кто-то получил в свои руки розничную копию раньше всех и поспешил поделиться этим — пользователь DHavenShadow выложил запись игрового процесса грядущей новинки. На кадрах можно увидеть около 40 минут с самого начала грядущей ролевой игры Bethesda.

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

27
94
Комментарии: 94
Ваш комментарий
Destroited

Мда а рожи нпс все с фоллыча переехали ))

Ладно выйдет с торрента стащим посмотрим как оно, может даже и купим. Скайрим же купили.

17
CURiOSiTY7

купишь в стим куда денешься

-10
Kitocun

Тодд Говард следит за тобой

0
Stasonich_spb

Тут не то что рожи,тут и сама анимация движений походу с фолыча тоже осталась))

2
Fenharell CURiOSiTY7

За 7к?)

0
Joker978

как же всрато выглядят анимации от 3 лица. инди компания же.

13
-zotik-

Они вообще неумеют делать свои игры от 3го)

4
1341Jd

так только шизы играют в играх бесетки от 3 лица

-13
AleksandrLondon2077 -zotik-

На геймпаде же , так во всех играх от третьегокриво выглядит, нужно на клаво мыше играть , если вы не в курсе

1
warp 37 AleksandrLondon2077

Для нормальной комфортной игры на диване нужен геймпад. Нет, конечно, когда я был школьником, тоже на клавиатуре с мышью играл. Сейчас это только рабочий инструмент.

Если сейчас игра не поддерживает геймпад - даже не играю. Благо, на Steam Deck можно кастомизировать управление и даже тот же S.T.A.L.K.E.R. с удовольствием перепройти.

-3
DenisVTR warp 37

Нормальной комфортной игры на диване, геймпад для такой ..?

Чел, то что ты купил с первой или какой там зп себе геймпад это не значит что это равно нормальная, комфортная игра

1
Сетеш

Прощелкал по быстрому - мне нравится, этого и ожидал, жду еще больше теперь игру

12
IvanKote

А ведь это даже не всё обучение. Теперь понятно, что тот чувак имел в виду, говоря что начало медленное. Тут обыватель распухнет, и бросит всё ещё в начале. А ведь там ещё строительство баз и конструктор кораблей. Вот в чём хардкор с точки зрения пространственного и творческого мышления. В фолыче с этого строительства обплевались. В Майнкрафт, наверное, не играли. Кстати, заметил, что когда чел сел за штурвал, там, кроме кнопки "встать", была кнопка "выйти из корабля". Можно пропустить бег по салону и сразу оказаться снаружи. Удобно и продумано.

2
Сергей Понащенко

Ну из того, что я увидел (на перемотке само собой) это уже выглядит в разы лучше чем Fallout 4. Анимации уже приблизились к современным.

5
Bartalbi Bond

У мужика руки грязные, он наверное мойдодыр не смотрел, хоть бы помыл руки перед тем как хватать новые вещи! =))

4
Да не важно

Да как так,ну вы и даете целых 40 мин о нет. На заднем плане Плачь Ребёнка и Чипсы жрет.

А если на счет игры Пойдет.

2
rkplayer

Ого, анимации передвижения персонажа реально улучшили. Не уровень Вальхаллы конечно, но уже норм

2
askazanov

Мда вид от третьего лица не ахти проработан. Ну надеюсь мододелы доработают )))) Короче не зря модингу уже изначально дают дорогу)

1
rei_nyasha

отлично он проработан, персонаж не скипает анимации, прии этом нет тягомотного медленного разворота как в рдр/гта

0
IvanKote

Кратко перевод слов игрока: Ааа сложна я не понимаю!

Думаю 50% хейта будут связаны с кораблём. Им сложна управлять он не управляица! Теперь я понимаю почему тут автоматический взлёт и посадка. Мы-то с вами играли и в элиту и в зг, мы знаем что хоть до цели ещё 1000с уже нужно терпеливо тормозить. А не так, что надо быстрей, быстрей сесть на планету и в итоге впиндюриться в неё со всего маху.

1
-zotik-

Сравнил симулятор с казуальным калом. Жду сравнения что в гта машины не так ездят как в форзе

0
IvanKote -zotik-

А ты что, уже поиграть успел? Хотя стоп. Серьёзно, ты уже 3 Кратос, который пришёл накакать в новостях. Если ты старфилд не ждёшь и играть не будешь, иди в GOW играй. Тебя здесь не держат. А у меня да, на аве каджит. Я знаю Creation Kit как свои пять пальцев. И страфилд для меня в любом случае только заготовка, из которой я буду сам лепить свою игру. Только для себя.

0
-zotik- IvanKote

Причем тут гов? Причем тут мастерская и зечем мне знать как ты знаешь свои 5 пальцев? То что ты чушь написал в первом коментарии ты себя не бранил, но зачем писать чушь в сврем втором коменте? Играй, жди, да ради бога. Я тоже буду играть в нее, мне просто было не понятно твое нытье, теперь я понял что ты просто нытик)

0
IvanKote -zotik-

Где я ныл-то?)

0
IvanKote -zotik-

А GOW при том, повторюсь, что ты уже 3 Кратос который назвал старфилд казуальным калом.

0
AndralStormborn

Любопытно, что снимает негр, но персонажа он себе сделал белого)

Про увиденное - неплохо, но пока ничего такого чтоб вызвало Вау-эффект

1
Аlert

Любопытно что слив геймплея опять сделал негр, как когда то киберпанк тоже негр слил

0
Usurper

У Беседки обычно первые пол часа игры самые интересные, а тут какая то унылота если честно. Что же будет дальше...

1
KnDiman

Уже и забыл когда видео прохождение по крупной игре не сливали в сеть до выхода, для чего они накладывают эмбарго на обзоры, если такое чувство, что они дают кому то копии со словами "Только чтобы обязательно появилось прохождение в сети, да подлиннее, пусть все видят"

1
martin32

Такая форма рекламы

0
Master Ken

Да вроде норм, скорее бы уже.

1
warp 37

Fallout 5. Если там требования действительно выросли - будет весело.

0
Destroited

Так по любому чемоданы грузовиками заносили, конечно требования вырастут к гадалке не ходи.

Ниче на Atari запустим главное цистерну жидкого азота найти ))

-2
tvorog8088

Так и не понял интересный сюжет или тупо как повод ля фарма и прокачки.

Сейчас наконец то Ведьмак решил пройти, опять в прокачку играть что то не хочется, в Старфилд основной сюжет пройду максимум и удалю нафиг.

0
AndralStormborn

Не хочешь играть в прокачку - юзай читы. Качни сразу все - затем играй спокойно. Актуально для многих игр.

6
Imnogamer AndralStormborn

Так точно. Совет дельный. Я бы без читов не прошёл даже пролог большинства современных игруль, т.к. заморачиваться и не охота и нет времени.

3
theroodi

нормуль

0
Koyaniskaci

Блин, опять эти кукольно-картонные лица (которые на нем нарисованы акварелью) у NPC, с отсутствующим, мёртвым взглядом и такой-же мимикой, как и во всех играх беседки. А сам геймплей выглядит как Скайрим в космосе, то есть унылый и скучный. Купив эту студию, Microsoft выкинула деньги в пустую.

0
ScruffyJevon

а где же взлеты и посадки в реальном времени на планеты ?) даже в но ман скай есть)

0
Real Slim Shady

И это начало игры? Более скучнее не смогли срежессировать? Где катсцены, где начальные ролики про эту вселенную и лор, где вот это всё то что объясняло что нас ждет впереди, какие то скрипты и явно механики взаимодействия с планетой уступают No Man Sky, там хотя бы можно было бурить планету где угодно, а тут видимо ничего такого не будет. Перестрелки как из Death Stranding. Графика не прям плохая, но могло быть похуже. Космический корабль так же не удивил.. на вид как будто показали инди-разработку с плохим сценарием, ну чтож.. ждем ещё "сливов", хотя самый большой слив это само существование этой игры.

0
Freund Benno

Скорее всего ставка на собственное изучение мира

0
JohnTornton

там этого и не будет. тут главное продать сразу на релизе, а лучше по предзаказу. игра продастся не хуже кибербага, а там уже не важно будет кто чё говорит

0
Синий Кот

Вот знаете, была когдато давно игра "Предтечи", такой себе фалаут 4 в космосе, глядя на ролик я прям вьетнамские флешбеки ловил

0
Димка2010

негр ЧЕСТНО достал где-то коробку с игрой (уж, не украл ли?).

уже смешно.

а он ещё и вылил в инет то что пока нельзя выкладыввать - т.е. опять украл :)

дабл комбо от уголька :)

0
ЛАГАРИУМ

всем насрать на етот ваш старфильд

0
Димка2010

29 минута боёвка.

Выглядит как... Фоллаут 4 с космическим модом.

Приседания, прятка за укрытиями у НПС , пробежки через всё поле в поиске укрытия - Фол 4.

лицевые анимации - оттуда же.

ясно всё с игрой.

0
boPistolet

Нет-нет-нет, не смотрите запись с игрового процесса Starfield! Это как попробовать шоколадку, а потом вас отправляют вечером на ужин! Как мы будем ждать до 6 сентября? Я уже собрался начать тренировать свои суперспособности терпения, но уровень опыта в этом навыке все так же на нуле. Может лучше просто надуть шарик и отвлечься до релиза? 🎈😄

0
martin32

Белые играют за баб и черных, черные играют за белых голубоглазых блондинов. Наверно - это проявление скрытых желаний. )))

0
Kot9lra street

ой ой как плохо то, в ведьмаке 3 ты выбираешь диалог и ведьмак его произносит вслух, в фоллыче 4 ты выбираешь диалог и персонаж за которого ты играешь, произносит его вслух, а тут перс молчит, нда...

-1
AndralStormborn

Ну, в Скайриме и вообще до ф4, в их играх ГГ тоже всегда молчат. В ДАО тоже молчаливый гг. Да даже вот в свежей бг3 и то перс молчит.

Как по мне, если нет годной озвучки - это плюс, а не минус. Для ролевого отыгрыша пусть лучше гг молчит, чем мямлит каким-нить убогим голоском.

1
Imnogamer AndralStormborn

В Фоллыче Четыре нет мамбления, голоса неплохи. А вот что в Скае и вдругих молчун - раздражает. В ААА проэктах должен не просто говорить, но петь.

-3
bysaturn AndralStormborn

Фигню сказал. Мужской и женский голос уж могли бы сделать. Не инди контора и не 00-е сейчас.

0
AndralStormborn bysaturn

Возможно если озвучка была бы хотя бы на уровне ф4, то было бы неплохо, но для меня это далеко не приоритетный аспект геймплея, так что прощу такую мелочь.

0
hKKK33

Если у тебя главный герой не Артур Морган, а безвольное нечто из Хогвартс Легаси, то озвучка ответов в диалогах - это скорее пытка.

0
Diablonos

И как Фаллаут 4 этому дерьму тоже купят "игру года".

-1
AndruhaGruz

Конечно без RTX освещение такое себе,почему нельзя было и с красными и с зелёными сотрудничать. Да и анимация грубоватоя.

-1
L0iDly

шедевр!

-1
Robert Blake

А, так это же Spore на максималках))

-1
-zotik-

Стрельба именно то что я и ожидал. Сраный ф3. В геймплеях с показа на выставке они 1хп врагам ставили

-3
cuckold

Ждать моды, которые будут править баланс.

1
cuckold

Блеа, Свитки 6 можно не ждать, похоже.

-3
Killermag

здорово как ) , но не могу смотреть спойлеры ))))))) как будто в сердце зажглось пламя десять тысяч костров и еще 10 тысяч дров готовятся воспламенить. ждем-с релиза

-4
Andrew Shimansky

Все понятно))Унылая куйня)))кароче baldur's gate 3 будет игрой года однозначно и это шедевр

-4
KrolikAlkogolik

Моя мечта чтоб невервинтер отдали larian studios.И если будет так как в 3 балдуре то и драгон ейдж впридачу.

6
IceStorm235

Тип не поиграл, а уже выводы сделал по поводу игры. Причём выводы очень аргументированы. И так всегда.

1
Rey Harley

Чуть улучшенная боевка от Беседки, диалоги тоже привычные, и главное нет той нелепости из Фаллаут 4 с сарказмом. Странно что обычное перемещение от третьего лица, а управление космолетом от первого. В принципе все отлично, не понравилось только консольное смещение главного героя чуть в сторону относительно центра экрана, не люблю когда так делают

-5
Imnogamer

Xкоробка на видосе же.. Сейчас, ближе к релизу видосов получше напилят. Этот несмотрибелен.

1
AndralStormborn

Сарказм не был нелепостью, мне нравилось, всегда его юзал

2
Rey Harley AndralStormborn

Юмор это всегда хорошо, но хочется чтобы диалоги что то решали. С тем же успехи в Ф4 их могли и вовсе убрать, оставив только согласиться/отказаться, и ничего бы не изменилось. Интересно, в Старфилде будут относительно сложные диалоги с проверками на навыки, как в Вегасе

1
AleksandrLondon2077

Ну что, Starfield супер, какие там Балдуры и Хогвардсы о них никто и не вспомнит после выхода этого шедевра . Это не то что игра года , игра десятилетия 12 из 10 Дааааа !!!!!!!

-8
Augustus Pablo

даааааааааааааааа!!!!!

1
AleksandrLondon2077 Augustus Pablo

Даааааааааа !!!!!!!!

0
вихревой

даааааааааааааааа!!!!!

0