Starfield 06.09.2023
8.1 542 оценки

Первые впечатления IGN от Starfield: "очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"

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Procy_on
Новости

У IGN была возможность в течение часа поиграть в долгожданную Starfield и получить исключительно положительные впечатления. При этом было уточнено, что они получили игру на Xbox Series X. Первое, что они заметили, это то, что масштаб и амбиции игры зашкаливают, что было видно из показанного во время специализированной демонстрации и того, что им удалось протестировать лично. Именно поэтому считается, что геймеры будут играть в нее годами.

Если говорить более конкретно, то речь идет о множестве предысторий, которые можно менять по ходу приключения. Журналист IGN не успел прикоснуться к сюжету, поскольку был занят многими другими делами в тот час, когда пробовал игру.

Как известно, в Starfield не будет мультиплеера, но планируется выпуск пакетов расширения для одиночной игры. На космических кораблях действует гравитация, что делает стрельбу особенно увлекательной. Рукопашный бой также доставляет массу удовольствия.

Starfield сравнивают с No Man's Sky 2, объединенной с повествовательной ролевой игрой от Bethesda, как комбинация Fallout и Skyrim. Журналист не уверен, есть ли в игре нечеловеческие расы, но он сказал, что один из посещенных городов выглядит как смесь Oblivion и Mass Effect, с сотнями NPC и кварталами, связанными между собой.

Также отмечается, что разработанные вручную квесты и посещение различных кварталов отнимут у игроков много времени. Общее впечатление - очень глубокая игра.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Валентин Добров

Чтобы прощупать игру таких масштабов, надо играть значительно больше часа.

9
zjkjt
-1
Pruss V zjkjt

Фейс морды лица сделай попроще! Ещё игру не видел, а уже губы трубочкой делаешь.

0
0ncnjqybr

Сотнями NPC? Вот это уже интересно. Города в играх беседки никогда не славились своими размерами. Десяток халуп - и вот вам крупный "город".

4
Greshnik5126

В дополнении про коллу к Фолычу- было примерно столько на локацию - а толку? болванчики только. однофразные нпс.

0
0ncnjqybr Greshnik5126

Я хз сколько людей жило в дополнении про "коллу", но до сих пор самым крупным поселением в играх был Имперский Город, там жило около 200 человек без учета стражи.

-1
Яков Будников 0ncnjqybr

Зато насколько это было честно, каждый нпс имеет свой дом/работу/распорядок дня, это не глупые болванчики из современных

0
Greshnik5126

Судя по фотке- опять заезженный движок фолыча. Который с 32 гигами оперативы и ССД работает через жопу. Буду рад ошибиться, но предчувствие не обманешь.

3
Джейк Сулли

Это скорей обновленный движок. Также делает юбисофт со своими фар краями и движком Dunia, который использовался аж во 2 части и до 6 включительно

1
0ncnjqybr

Зато этот движок поддерживает моды. Это самое главное в играх беседки.

2
Sprintin

движок не фолыча а моровинда тогда уж)

2
Greshnik5126 Sprintin

так это одно и тоже=)

0
AllConforD

"У IGN была возможность в течение часа поиграть в долгожданную Starfield"

"очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"

Порой маркетинг по раскрутке очередного ААА проекта принимает крайне неумные и болезненные формы.

3
Евгений Кондратенко

Я представляю какая там оптимизация, если проц Series X не может сгенерировать больше 30 кадров. Снова как в HALO INFINITE - лысые локации и конские требования

0
digitalkid
но планируется выпуск пакетов расширения

Да если попрет, они еще и Обсидиан заставят всё бросить и делать Starfield New Vegas. Слышкупи на следующие 5 лет.

0
HEC DJBY

Пока тодик впаривает скайримы для разработки новой части, больше ниче не остается делать карликам.

0
Pruss V

Хочется надеяться, что игра оправдает ожидания!

0
Rаyden

А по факту получится Фол4 в космосе, как и говорили вначале разработки, но с модами да, можно сильно расширить геймплей.

0
AlexFullBeast
Первые впечатления IGN от Starfield: "очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"

Как будто кто-то сомневался. У Bethesda все RPG такие. В скайрим почти 30к онлайна только по стим в суммарном кол-ве версий. Fallout 4 - 15к и это прямо сейчас

-1
0ncnjqybr

Играю в Скайрим с 14 года. И так ее до конца и не прошел. 180 модов, сборка весит как 2 игры.

-1
Executor666

Моды...А так основную игру можно довольно быстро забросить.

0
Real Slim Shady

Хоть раз IGN говорила что игра дно и не оправдает ваших ожиданий? А? А?

-1
Executor666

Говорила. Особенно много в последние годы. Но тут уникальный мешок денег и просто очень влиятельный, если не самый влиятельный, игрок рынка в лице майков, так что...

0
Озверин
На космических кораблях действует гравитация, что делает стрельбу особенно увлекательной.

очень философская мысль.
а-ля "Земля - третья планета от солнца, что делает ходьбу особенно увлекательной."
точно нейросеть писала.

-2
digitalkid

Ну понятно, что гравитация может быть и около нуля и 5-10.. просто криво написано.

1
MunchkiN 616

гравитация действует везде просто не всегда ее видишь и вспоминаешь когда отращиваешь ударные шишаки.

0
SoRaS3

👍

Чем ближе к релизу, тем громче будут кричать хейтеры.

А одиночных игр всё меньше, и их нужно ценить всё больше.

-2
Greshnik5126

А кто Вам сказал что она будет отличной?

2
SoRaS3 Greshnik5126

☝️

-2