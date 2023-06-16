Первые впечатления IGN от Starfield: "очень глубокая RPG, в которую будут играть годами" ©

У IGN была возможность в течение часа поиграть в долгожданную Starfield и получить исключительно положительные впечатления. При этом было уточнено, что они получили игру на Xbox Series X. Первое, что они заметили, это то, что масштаб и амбиции игры зашкаливают, что было видно из показанного во время специализированной демонстрации и того, что им удалось протестировать лично. Именно поэтому считается, что геймеры будут играть в нее годами.



Если говорить более конкретно, то речь идет о множестве предысторий, которые можно менять по ходу приключения. Журналист IGN не успел прикоснуться к сюжету, поскольку был занят многими другими делами в тот час, когда пробовал игру.

Как известно, в Starfield не будет мультиплеера, но планируется выпуск пакетов расширения для одиночной игры. На космических кораблях действует гравитация, что делает стрельбу особенно увлекательной. Рукопашный бой также доставляет массу удовольствия.

Starfield сравнивают с No Man's Sky 2, объединенной с повествовательной ролевой игрой от Bethesda, как комбинация Fallout и Skyrim. Журналист не уверен, есть ли в игре нечеловеческие расы, но он сказал, что один из посещенных городов выглядит как смесь Oblivion и Mass Effect, с сотнями NPC и кварталами, связанными между собой.



Также отмечается, что разработанные вручную квесты и посещение различных кварталов отнимут у игроков много времени. Общее впечатление - очень глубокая игра.