Первые впечатления IGN от Starfield: "очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"

У IGN была возможность в течение часа поиграть в долгожданную Starfield и получить исключительно положительные впечатления. При этом было уточнено, что они получили игру на Xbox Series X. Первое, что они заметили, это то, что масштаб и амбиции игры зашкаливают, что было видно из показанного во время специализированной демонстрации и того, что им удалось протестировать лично. Именно поэтому считается, что геймеры будут играть в нее годами.
Если говорить более конкретно, то речь идет о множестве предысторий, которые можно менять по ходу приключения. Журналист IGN не успел прикоснуться к сюжету, поскольку был занят многими другими делами в тот час, когда пробовал игру.
Как известно, в Starfield не будет мультиплеера, но планируется выпуск пакетов расширения для одиночной игры. На космических кораблях действует гравитация, что делает стрельбу особенно увлекательной. Рукопашный бой также доставляет массу удовольствия.
Starfield сравнивают с No Man's Sky 2, объединенной с повествовательной ролевой игрой от Bethesda, как комбинация Fallout и Skyrim. Журналист не уверен, есть ли в игре нечеловеческие расы, но он сказал, что один из посещенных городов выглядит как смесь Oblivion и Mass Effect, с сотнями NPC и кварталами, связанными между собой.
Также отмечается, что разработанные вручную квесты и посещение различных кварталов отнимут у игроков много времени. Общее впечатление - очень глубокая игра.
Чтобы прощупать игру таких масштабов, надо играть значительно больше часа.
Фейс морды лица сделай попроще! Ещё игру не видел, а уже губы трубочкой делаешь.
Сотнями NPC? Вот это уже интересно. Города в играх беседки никогда не славились своими размерами. Десяток халуп - и вот вам крупный "город".
В дополнении про коллу к Фолычу- было примерно столько на локацию - а толку? болванчики только. однофразные нпс.
Я хз сколько людей жило в дополнении про "коллу", но до сих пор самым крупным поселением в играх был Имперский Город, там жило около 200 человек без учета стражи.
Зато насколько это было честно, каждый нпс имеет свой дом/работу/распорядок дня, это не глупые болванчики из современных
Судя по фотке- опять заезженный движок фолыча. Который с 32 гигами оперативы и ССД работает через жопу. Буду рад ошибиться, но предчувствие не обманешь.
Это скорей обновленный движок. Также делает юбисофт со своими фар краями и движком Dunia, который использовался аж во 2 части и до 6 включительно
Зато этот движок поддерживает моды. Это самое главное в играх беседки.
движок не фолыча а моровинда тогда уж)
так это одно и тоже=)
"У IGN была возможность в течение часа поиграть в долгожданную Starfield"
"очень глубокая RPG, в которую будут играть годами"
Порой маркетинг по раскрутке очередного ААА проекта принимает крайне неумные и болезненные формы.
Я представляю какая там оптимизация, если проц Series X не может сгенерировать больше 30 кадров. Снова как в HALO INFINITE - лысые локации и конские требования
Да если попрет, они еще и Обсидиан заставят всё бросить и делать Starfield New Vegas. Слышкупи на следующие 5 лет.
Пока тодик впаривает скайримы для разработки новой части, больше ниче не остается делать карликам.
Хочется надеяться, что игра оправдает ожидания!
А по факту получится Фол4 в космосе, как и говорили вначале разработки, но с модами да, можно сильно расширить геймплей.
Как будто кто-то сомневался. У Bethesda все RPG такие. В скайрим почти 30к онлайна только по стим в суммарном кол-ве версий. Fallout 4 - 15к и это прямо сейчас
Играю в Скайрим с 14 года. И так ее до конца и не прошел. 180 модов, сборка весит как 2 игры.
Моды...А так основную игру можно довольно быстро забросить.
Хоть раз IGN говорила что игра дно и не оправдает ваших ожиданий? А? А?
Говорила. Особенно много в последние годы. Но тут уникальный мешок денег и просто очень влиятельный, если не самый влиятельный, игрок рынка в лице майков, так что...
очень философская мысль.
а-ля "Земля - третья планета от солнца, что делает ходьбу особенно увлекательной."
точно нейросеть писала.
Ну понятно, что гравитация может быть и около нуля и 5-10.. просто криво написано.
гравитация действует везде просто не всегда ее видишь и вспоминаешь когда отращиваешь ударные шишаки.
👍
Чем ближе к релизу, тем громче будут кричать хейтеры.
А одиночных игр всё меньше, и их нужно ценить всё больше.
А кто Вам сказал что она будет отличной?
☝️