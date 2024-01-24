Пользователи показали, насколько сильно улучшилось освещение в Starfield: фото до и после апдейта

Не так давно для Starfield вышло крупное обновление 1.9.47, которое пока находится в стадии "бета" и предназначено исключительно для PC-версии, и уже сейчас можно наблюдать результаты этого обновления в отзывах игроков, в особенности в том, что касается обновленной системы освещения.
В комментариях к этому аспекту, а также к улучшению качества некоторых элементов, разнообразных поверхностей и текстур, сообщество настроено однозначно положительно, о чем свидетельствуют несколько открытых тем на официальном сабреддите Starfield.
Сперва старое освещение, затем новое:
Среди них можно отдельно рассмотреть комментарий пользователя DinDisco, опубликовавшего сравнение, где наглядно показана эволюция системы освещения в обновлении 1.9.47, которая действительно заметна по сравнению со стандартной версией, а именно 1.8.88.
Управление светом выглядит более естественным, с гораздо меньшим количеством неровностей, чем в оригинальной версии, с более мягкими тенями и более убедительным рассеиванием на поверхностях, а также возможным улучшением окружающего затенения (ambient occlusion) и других функций. Эффект мерцания, характерный для некоторых теней в стандартной версии, также был уменьшен, хотя в обзорах по-прежнему упоминаются некоторые проблемы с освещением в пещерах.
Новое бета-обновление также привносит в игру ряд других новых функций и является лишь первым крупным обновлением, запланированным на 2024 год в рамках программы, объявленной Bethesda и предполагающей выпуск обновлений примерно каждые 6 недель.
Ожидается, что обновление 1.9.47.0 для Starfield будет выпущено в начале февраля.
Ну мягкий свет по скринам рельно приятнее глазу сделало.
Сложно сказать лучше или хуже, кое-где мне нравится больше старая версия, кое-где новая, но факт таков, что они прям кардинально свет изменили.
Вроде бы и лучше, но все равно сомнительно
Молодцы конечно, но вот бы они занялись чем то действительно полезным.
Улучшенное освещение, чтобы лучше видеть когда игра раскроется
Мои глаза, мои глаза, я увидел свет и ПРОЗРЕЛ, Старфилд новым светом озарённый и Тоддик пастырь будет вести всех нас грешных 40 лет к тысячам нераскрывшихся планет и к 33-м перепроходжениям..