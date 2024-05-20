При помощи 100 модов геймер превратил Starfield в игру по "Звездным войнам"

Starfield - это огромная космическая ролевая игра, вызвавшая творческий интерес у многих фанатов "Звездных войн", которые любят моды - модификации, созданные самим сообществом для изменения того или иного элемента игры.
Именно так поступил ютубер DeityVengy, установивший более 100 модов, чтобы превратить игру от Bethesda в практически открытый мир по мотивам Звездных войн, с главным героем-мандалорцем, персонажами, такими как R2-D2, и даже врагами, внешне похожими на штурмовиков. И конечно же, схватки с использованием большого количества бластеров.
Последняя ролевая игра от Bethesda, Starfield, доступна на Xbox Series X|S и PC, а также входит в каталог Game Pass.
Выглядит куда бодрее и интереснее ванильного скамфилда. Опять модеры игру из болота вытаскивают.
Это ущербное убожество и в игру то не превратишь, там минимум 100 тысяч модов надо чтобы от этого куска кода написанного на коленке тошнить не выворачивало.
И главное не забыть заветы тода косорукого делаем игры на отвали говарда купить новый комп и самое главное...
Чел, да расслабься ты.Ну вышла параша ,а не игра.Бывает... жизнь продолжается)К чему эти пиездострадания тут...
Да ладно тебе, нормальная игра. Я в одном редакторе кораблей провёл часов 15. Не понимаю всего этого хейта. Более того - это вообще одна из лучших игр бефезды, что по сюжету, что по графике, что по рпг системам. Так что да - купил и ещё куплю
открой глаза ибо они закрыты
Круто,меня улыбнуло.Хотя не фанат ЗВ.
только из за этих модов добавил игру в избранное. Бог даст на распродаже заберу.
я бы в сборку по вселенной дюны сыграл, но этот тоже классно выглядит