Starfield 06.09.2023
8.1 505 оценок

Раскрыта точная продолжительность Xbox Games Showcase + Starfield Direct

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Procy_on
Новости

11 июня обещает стать одним из самых ярких в этом жарком игровом лете. Ровно в 20:00 начнется самое ожидаемое мероприятие Xbox Games Showcase + Starfield Direct.

Несколько минут назад Microsoft официально открыла очередь на Xbox Games Showcase + Starfield Direct на YouTube. Ниже вы найдете страницу трансляции, локализованную на русский язык, и активировать напоминание о начале мероприятия, до которого - на момент написания статьи - осталось около 33 часов.

Двойное удовольствие! Присоединяйтесь к нам на Xbox Games Showcase, где вы познакомитесь с новыми играми от наших невероятно талантливых внутренних студий и множества креативных партнеров со всего мира. А потом вас ждет полное погружение в ролевую игру Starfield Direct, долгожданный проект от Bethesda Game Studios!

— говорится в официальном описании Microsoft. Однако страница скрывает и другую информацию, поскольку датамайнеру удалось экстраполировать общую продолжительность стриминга Xbox Games Showcase + Starfield Direct, которая соответствует ровно 1 часу, 52 минутам и 19 секундам. Шоу, которое будет транслироваться в 4K и 60fps, не включает предварительную трансляцию, поэтому обратный отсчет может быть включен в общий расчет.

Утечка о продолжительности соответствует заявлениям Аарона Гринберга, который ожидал, что шоу продлится около двух часов. Помимо вышеупомянутой RPG-эпопеи от Bethesda, утечки уже предвосхитили объявление даты выхода Forza Motorsport и возможное присутствие Hollow Knight Silksong.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
maximus388

Обязательно сделайте еще одну отдельную новость, если мероприятие вдруг продлится на пару секунд дольше.

2
Garris1304

Я жду показал State of Decay 3 надеюсь он будет

-1
warp 37

Жду с нетерпением. Будет вторым предзаказом в этом году после Atomic Heart. И последним, S.T.A.L.K.E.R. 2 ведь у меня более года назад предзаказан.

Конечно, хотелось бы, чтобы он на Steam Deck пошёл.

-14
Punisher1

Что за чушь ты тур сморозил?

0
ыпар опрао

Спасибо за то,что ты это сказал.

-2
warp 37 Punisher1

Малость эмоционально выразил своё ожидание лучшей RPG и игры года в целом, а что?

-7
AleksandrLondon2077

Так объявили же что на Xbox Games Showcase его не покажут

-1
SULIK 712 AleksandrLondon2077

он про starfield

0