Раскрыта точная продолжительность Xbox Games Showcase + Starfield Direct

11 июня обещает стать одним из самых ярких в этом жарком игровом лете. Ровно в 20:00 начнется самое ожидаемое мероприятие Xbox Games Showcase + Starfield Direct.
Несколько минут назад Microsoft официально открыла очередь на Xbox Games Showcase + Starfield Direct на YouTube. Ниже вы найдете страницу трансляции, локализованную на русский язык, и активировать напоминание о начале мероприятия, до которого - на момент написания статьи - осталось около 33 часов.
Двойное удовольствие! Присоединяйтесь к нам на Xbox Games Showcase, где вы познакомитесь с новыми играми от наших невероятно талантливых внутренних студий и множества креативных партнеров со всего мира. А потом вас ждет полное погружение в ролевую игру Starfield Direct, долгожданный проект от Bethesda Game Studios!
— говорится в официальном описании Microsoft. Однако страница скрывает и другую информацию, поскольку датамайнеру удалось экстраполировать общую продолжительность стриминга Xbox Games Showcase + Starfield Direct, которая соответствует ровно 1 часу, 52 минутам и 19 секундам. Шоу, которое будет транслироваться в 4K и 60fps, не включает предварительную трансляцию, поэтому обратный отсчет может быть включен в общий расчет.
Утечка о продолжительности соответствует заявлениям Аарона Гринберга, который ожидал, что шоу продлится около двух часов. Помимо вышеупомянутой RPG-эпопеи от Bethesda, утечки уже предвосхитили объявление даты выхода Forza Motorsport и возможное присутствие Hollow Knight Silksong.
Обязательно сделайте еще одну отдельную новость, если мероприятие вдруг продлится на пару секунд дольше.
Я жду показал State of Decay 3 надеюсь он будет
Жду с нетерпением. Будет вторым предзаказом в этом году после Atomic Heart. И последним, S.T.A.L.K.E.R. 2 ведь у меня более года назад предзаказан.
Конечно, хотелось бы, чтобы он на Steam Deck пошёл.
Что за чушь ты тур сморозил?
Спасибо за то,что ты это сказал.
Малость эмоционально выразил своё ожидание лучшей RPG и игры года в целом, а что?
Так объявили же что на Xbox Games Showcase его не покажут
он про starfield