Раскрыта точная продолжительность Xbox Games Showcase + Starfield Direct ©

11 июня обещает стать одним из самых ярких в этом жарком игровом лете. Ровно в 20:00 начнется самое ожидаемое мероприятие Xbox Games Showcase + Starfield Direct.



Несколько минут назад Microsoft официально открыла очередь на Xbox Games Showcase + Starfield Direct на YouTube. Ниже вы найдете страницу трансляции, локализованную на русский язык, и активировать напоминание о начале мероприятия, до которого - на момент написания статьи - осталось около 33 часов.

Двойное удовольствие! Присоединяйтесь к нам на Xbox Games Showcase, где вы познакомитесь с новыми играми от наших невероятно талантливых внутренних студий и множества креативных партнеров со всего мира. А потом вас ждет полное погружение в ролевую игру Starfield Direct, долгожданный проект от Bethesda Game Studios!

— говорится в официальном описании Microsoft. Однако страница скрывает и другую информацию, поскольку датамайнеру удалось экстраполировать общую продолжительность стриминга Xbox Games Showcase + Starfield Direct, которая соответствует ровно 1 часу, 52 минутам и 19 секундам. Шоу, которое будет транслироваться в 4K и 60fps, не включает предварительную трансляцию, поэтому обратный отсчет может быть включен в общий расчет.

Утечка о продолжительности соответствует заявлениям Аарона Гринберга, который ожидал, что шоу продлится около двух часов. Помимо вышеупомянутой RPG-эпопеи от Bethesda, утечки уже предвосхитили объявление даты выхода Forza Motorsport и возможное присутствие Hollow Knight Silksong.