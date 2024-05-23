Саундтрек Starfield появился на YouTube

Компания Bethesda выложила на YouTube саундтрек Starfield, который был создан композитором Инон Зуром.
По словам Bethesda, теперь на YouTube доступен саундтрек Starfield как единый ролик, в котором содержится более пяти часов аудио, разбитых на отдельные композиции. Стоит напомнить, что не так давно был выпущен крупный апдейт, добавивший в игру ряд новых функций, таких как поддержка работы с частотой 60 FPS на консоли Xbox Series X и наличие планетарных карт.
Очень здорово. Снял уши, пустил через колонки и стал заниматься делами по дому. Но в какой то момент решил что нет, так не пойдёт, ни тот случай. Плюнул на всё, снова одел уши.... и уже не отвлекался. Мощный, атмосферный и объёмный ambient.Оркестровый (синтезатор),запоминающийся и красивый. Слушайте с правильным настроем и будет вам праздник.
Так то он всегда там был.)
Ладно. А там белый шум вместо музыки?)
https://m.youtube.com/watch?si=R1eZfT1rb-r0A2JY&v=fhzepCzDfU4&feature=youtu.be
О, у него был саундтрек. Я думал там чисто из старых фолачей надергали).