Создатели Starfield показали, как выглядит смертельно опасное существо Ашту

Официальный Twitter-аккаунт Starfield опубликовал очередное подтверждение того, что Ашта из Starfield выглядит очень внушительно. О том, что столица коллектива Фристар, город Акила, регулярно подвергается таким сильным нападениям, что вокруг поселения были возведены огромные стены, мы знаем уже давно. И теперь, когда мы увидели скриншот с изображением Ашты, стало понятно, почему.
Ашта, похожий на безкрылого дракона размерами примерно в три раза больше крокодила, является существом из Starfield, покрытым прочной, похожей на камень чешуей, которая позволяет ему с легкостью отражать выстрелы из небольших пистолетов, таких, как полуавтоматический EON. Кроме того, у Ашты огромная пасть с клыками, а из того, что нам известно из твита Starfield, похоже, что охотятся они стаями.
Как гласит официальная аннотация: "Те, кто осмеливается выйти за стены Акиры, делают это на свой страх и риск. Там вы встретитесь со смертоносным Аштаром". Кроме того, под этим твитом был запущен опрос, в котором игрокам было предложено ответить на вопрос, как бы они поступили при встрече с Аштаром. В итоге 27,3% игроков предпочли убежать, а 72,7% - остаться и сражаться.
Релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X/S. Поскольку это игра от Microsoft, Starfield будет доступна и для подписки Xbox Game Pass.
Смертельно страшное существо как драконы в скайриме? Уверен на 146% будут убиваться с пары выстрелов когда гг перекачается
Модами исправится, классика. А так, жаль, что сами разработчики редко делают какое-то скалирование под силу персонажа
Эти вообще не делают) хоть в скайрими и стоял автолевелинг, нт работал он через задницу, в итоге мы имели супермегапупердраугов и каких ящерец летающих, котопые в стелсе всеравно с 2х стрел улетали
Скайрим это у которого за 90 баллов даже от журналюг на метакритике? Ну наверное у них просто с модами была. Лолище))
Ну, неплохой монстр, но по виду это просто рядовой враг, не больше.
Очередной моб в игре, с которой мы абсолютно незнакомы пока. Очень "ценная" информация.
Тот самый Аштур, он же Атшур, он же Атшру, он же Ауштр... сколько там планет в Starfield будет? Справимся ли с переименовываниями?