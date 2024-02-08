Сравнение AMD FSR 3 в Starfield подчеркивает значительное улучшение производительности

Сегодня в Интернете были опубликованы новые видеоролики со сравнением генерации кадров Starfield AMD FSR3, в которых показано, как технология AMD добилась важных успехов с момента своего дебюта в прошлом году.
Первое сравнительное видео, составленное MxBenchmarkPC, демонстрирует впечатляющий прирост производительности при разрешении 1440p на графическом процессоре RTX 3080 по сравнению с XeSS 1.2 и DLSS 3.5 (только в суперразрешении, поскольку генерация кадров не поддерживается на картах серии 3000) с минимальным влиянием на визуальные эффекты. Прирост производительности во многом соответствует моду FSR3, выпущенному в конце прошлого года.
Генерация кадров AMD FSR 3 от Starfield обеспечивает значительное улучшение производительности даже на младших графических процессорах, о чем свидетельствует сравнение, проведенное с 54 кадрами в секунду, хотя задержка ввода, повышающаяся с менее 30 до примерно 60 кадров в секунду при генерации кадров, не приводит к хорошему впечатлению.
Интересно, что генерация кадров AMD FSR 3 обеспечивает немного лучшую производительность, чем генерация кадров NVIDIA DLSS 3.5 в Starfield. Как видно из сравнения D71 Gaming, при разрешении 1440p на RTX 4070 как средний FPS, так и низкие значения на 1% немного выше благодаря технологии AMD.
Поддержка AMD FSR 3 — лишь одно из многих дополнений, внесенных в обновление Starfield 1.9.67, поскольку оно также добавляет поддержку Intel XeSS и решает некоторые проблемы. Обновление в настоящее время доступно в бета-версии и будет официально выпущено, дата выпуска пока не подтверждена.
Посмотрю что там моя RX6600 выжмет🙂
У меня такая же видюха, FSR3+генерация мылит картинку. FSR2 в этом плане выдаёт лучше результат. Как по мне, так мод на генерацию кадров от LukeFZ работает поприятнее для глаз, чем встроенный FSR3 от разрабов.
Все эти добавления разных поддержек к производительности, ничего толком не меняют, нужно вглядываться в детали в каждый пиксель что бы увидеть отличие, но это бесполезное занятие, потому что ты все ровно играешь в игру и тебе нет дела до того на сколько там лучше прогрузились пиксили, в старфилде вообще ни чего не поменялось толком с FSR 3, хотя там написано что 100 FPS но разницы с другими поддержками вообще никакой нету, 60 FPS воспринимаются точно также как и 100 FPS, по этому не было особого смысла добавлять поддержку AMD FSR 3, эти добавления поддержек в каждой игре бесполезны и являются тупо маркетингом.
ну если ты играешь на фуллхд, то да
если в 2к или 4к, то не приятно будет
Инпут лаг никто не отменял. ФПС от проца всё равно выше 35 подниматься не будет.
Ну FSR 3 рассчитан на владельцев слабых ПК и тех, кто по ошибке купил Амуде 7000, так что просадка качества и инпут лаг уровня космос от программной генерации - это их выбор!
Вчера тестил - нет проблем с инпут лагом никаких. У меня видяха от амд, ФПС 165 стабильно игра держит.
инпут лаг все равно меньше чем если вертикальную синхронизацию включить
Понятно. В общем шляпа этот фср 3 походу. Хотя до этого мод был показан тот же фср 3 в Last of us и Dead space remake. Там чуть ли не на 50% повысилась производительность. Или я как то не правильно понял?))