Starfield 06.09.2023
8.1 486 оценок

Starfield не получит больше 8 баллов от журналистов и все из-за "заговора"

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Gutsz
Новости

До выхода Starfield, новой крайне амбициозной игры от Bethesda Softworks, остается еще больше трех месяцев, а проект уже преследуют различные скандалы. Совсем недавно мы писали про мошенников, которые прикрывались игрой и проводили фишинговые атаки, а сегодня ролевая игры оказалась в самом центре "заговора" СМИ. Как утверждается, журналисты будут специально занижать оценки для Starfield.

Неожиданный заговор журналистов решил раскрыть соучредитель XboxEra Ник Бакет. В недавнем подкасте он сообщил, что большинство игровых зарубежных изданий уже определились с финальными оценками для Starfield. По его словам, игровые эксперты, критики и обычные редакторы не хотят писать слишком хорошие отзывы об игре. Бакет утверждает, что для игры было решено ставить оценки не выше 8 баллов.

Какие игровые медиа подписались под этой стратегией Бакет раскрывать не стал. По его словам, журналисты решили занижать оценки Starfield из-за огромной популярности игры. Это позволит им собирать дополнительный трафик и комментарии, играя на чувствах фанатов игр Bethesda, считает Бакет.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
agula98
По его словам, журналисты решили занижать оценки Starfield из-за огромной популярности игры.

Просто беседка решила не кормить бездельников и денег не заслала за 12 из 10, вот журналюг и бомбануло как обычно

9
FlexGum

Ну после 76 им незачем кормить, ибо даже купленные поставили низкие оценки. Понятно что игра трэш полный была, но думаю тогда черные списки уже были составлены.

-1
Rusty_Heart

Как будто кто-то сейчас смотрит на оценки журнашлюх. Мне кажется даже инвесторы перестали обращать внимание на это

6
IY1982

биллибои уже везде ищут заговоры против них и их кумира Фильки-Балабола

2
Balmont92

Microsoft готовит оправдание будущему провалу? Это не игра г*вно, а критики сговорились.

2
nemezzzz

Можно ли будет списать на этот сговор оценки в случае провала Starfield?

1
CAN I HABE PIZZA PLS

На это и расчёт. Имхо, игра будет максимально всратой. Беседке сложно было сделать отличный новый Фоллаут, и у них получился Обливион с пушками 4. А тут вообще новая франшиза, новая вселенная. По роликам видно, что у игры большие проблемы буквально во всём. И да, я знаю, что эти ролики не отражают финальное качество и всё такое. Тем не менее. Добавим сюда переносы релиза типа для полировки, отсутствие нового геймплея и... Как будто хорошей игрой и не пахнет. В любом случае поиграем, конечно же, но совершенно точно это не будет эпик масштабов Скайрима.

0
-zotik-

Она и так выше 8 не получит))

1
polyhedral

Гениальный ход) готовь отмазку заранее

1
TIMetal

Современная журналюстика в действии. Оценка = цена $, отсутствие/присутствие гендерного и меньшинсткого разнообразия)

1
hKKK33

Трейлер год назад явно не особо впечатлил людей. Космическая игра по новой вселенной, у которой нет фанбазы... ещё и с ужасной боевой системой, слабой графикой. Не будь я фанатом космоса, то вряд ли вообще бы обратил внимание на эту игру.

0
Orbit0330

Не думаю, что продажное мнение "игрожура" все ещё как-то влияет на продажи...

0
Олег Дудин

Что за бред? Они же сами себе карьеру угробят так.

-1