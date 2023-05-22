Starfield не получит больше 8 баллов от журналистов и все из-за "заговора" ©

До выхода Starfield, новой крайне амбициозной игры от Bethesda Softworks, остается еще больше трех месяцев, а проект уже преследуют различные скандалы. Совсем недавно мы писали про мошенников, которые прикрывались игрой и проводили фишинговые атаки, а сегодня ролевая игры оказалась в самом центре "заговора" СМИ. Как утверждается, журналисты будут специально занижать оценки для Starfield.

Неожиданный заговор журналистов решил раскрыть соучредитель XboxEra Ник Бакет. В недавнем подкасте он сообщил, что большинство игровых зарубежных изданий уже определились с финальными оценками для Starfield. По его словам, игровые эксперты, критики и обычные редакторы не хотят писать слишком хорошие отзывы об игре. Бакет утверждает, что для игры было решено ставить оценки не выше 8 баллов.

Какие игровые медиа подписались под этой стратегией Бакет раскрывать не стал. По его словам, журналисты решили занижать оценки Starfield из-за огромной популярности игры. Это позволит им собирать дополнительный трафик и комментарии, играя на чувствах фанатов игр Bethesda, считает Бакет.