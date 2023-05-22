Starfield не получит больше 8 баллов от журналистов и все из-за "заговора"

До выхода Starfield, новой крайне амбициозной игры от Bethesda Softworks, остается еще больше трех месяцев, а проект уже преследуют различные скандалы. Совсем недавно мы писали про мошенников, которые прикрывались игрой и проводили фишинговые атаки, а сегодня ролевая игры оказалась в самом центре "заговора" СМИ. Как утверждается, журналисты будут специально занижать оценки для Starfield.
Неожиданный заговор журналистов решил раскрыть соучредитель XboxEra Ник Бакет. В недавнем подкасте он сообщил, что большинство игровых зарубежных изданий уже определились с финальными оценками для Starfield. По его словам, игровые эксперты, критики и обычные редакторы не хотят писать слишком хорошие отзывы об игре. Бакет утверждает, что для игры было решено ставить оценки не выше 8 баллов.
Какие игровые медиа подписались под этой стратегией Бакет раскрывать не стал. По его словам, журналисты решили занижать оценки Starfield из-за огромной популярности игры. Это позволит им собирать дополнительный трафик и комментарии, играя на чувствах фанатов игр Bethesda, считает Бакет.
Просто беседка решила не кормить бездельников и денег не заслала за 12 из 10, вот журналюг и бомбануло как обычно
Ну после 76 им незачем кормить, ибо даже купленные поставили низкие оценки. Понятно что игра трэш полный была, но думаю тогда черные списки уже были составлены.
Как будто кто-то сейчас смотрит на оценки журнашлюх. Мне кажется даже инвесторы перестали обращать внимание на это
биллибои уже везде ищут заговоры против них и их кумира Фильки-Балабола
Microsoft готовит оправдание будущему провалу? Это не игра г*вно, а критики сговорились.
Можно ли будет списать на этот сговор оценки в случае провала Starfield?
На это и расчёт. Имхо, игра будет максимально всратой. Беседке сложно было сделать отличный новый Фоллаут, и у них получился Обливион с пушками 4. А тут вообще новая франшиза, новая вселенная. По роликам видно, что у игры большие проблемы буквально во всём. И да, я знаю, что эти ролики не отражают финальное качество и всё такое. Тем не менее. Добавим сюда переносы релиза типа для полировки, отсутствие нового геймплея и... Как будто хорошей игрой и не пахнет. В любом случае поиграем, конечно же, но совершенно точно это не будет эпик масштабов Скайрима.
Она и так выше 8 не получит))
Гениальный ход) готовь отмазку заранее
Современная журналюстика в действии. Оценка = цена $, отсутствие/присутствие гендерного и меньшинсткого разнообразия)
Трейлер год назад явно не особо впечатлил людей. Космическая игра по новой вселенной, у которой нет фанбазы... ещё и с ужасной боевой системой, слабой графикой. Не будь я фанатом космоса, то вряд ли вообще бы обратил внимание на эту игру.
Не думаю, что продажное мнение "игрожура" все ещё как-то влияет на продажи...
Что за бред? Они же сами себе карьеру угробят так.