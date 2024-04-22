Starfield не сможет повторить историю Cyberpunk 2077: игру невозможно исправить, считают пользователи

Самая ожидаемая ролевая игра про исследование космоса Starfield довольно быстро обернулась большим разочарованием для миллионов геймеров. На выходе пользователи получили весьма ограниченный, местами скучный и, главное, технически проблемный проект с практически пустым открытым миром. В игровой индустрии геймеры уже далеко не впервые разочаровываются ожиданиями и получают явно незавершенный продукт. Если в некоторых случаях разработчикам удается наладить связь с пользователями и исправить критические ошибки, пройдя сложный этап искупления, то Starfield ждет явно другая судьба.
Несмотря на попытки Bethesda Softworks починить Starfield патчами, большое количество пользователей не видят явных признаков улучшения технического состояния игры по сравнению с релизной версией. Игроки на ПК и консолях все также сталкиваются с критическими багами во время своего прохождения. Если на релизе многих больше волновал вопрос производительности и стабильности, то сейчас пользователи всерьез задумались о контенте и механиках Starfield. По их мнению, игра получилась очень однообразной и скучной, что будет крайне сложно исправить простыми обновлениями.
С похожей реакцией игроков в своё время столкнулась Cyberpunk 2077. Игра на релизе страдала от серьёзных проблем с производительностью и других ошибок. Критике также подвергся весь игровой процесс: механика стрельбы, улучшения персонажа и многое другое. Авторам потребовалось два года на разработку глобальных обновлений, где были переработаны основные игровые системы и добавлен новый контент. Геймеры в социальных сетях считают, что подобная история не повторится с Starfield. По мнению игрока с ником TWTHEREDDRAGON и других пользователей в проекте Bethesda множество устаревших элементов геймдизайна, которые уже невозможно исправить. Игрокам остаётся надеяться только на улучшения технического характера и дополнения, которые смогут порадовать лучшим сюжетом.
Некоторые проекты нужно просто забыть - это один из них
Так-то и Киберпанк не исправили, глобально.
ну он из убогой шляпы стал игрой, в которую стало интересно играть
Если Тодд вынет палец из ж"пы и реально возмется за исправление игры - через пару лет сможет достигнуть уровня фол 4, если очень постарается.
Все патчи, что выпущены к этому моменту выглядят как тупые и бесполезные. Ну реально - в игре копипастные и не интересные локации, откровенно скучные квесты, вызывающий зевоту геймплей, а они патчем что добавили? Позы для робота в фоторежиме?
У него значительно лучше отзывы и их больше
А что там стало интересным? Активности нормальные добавили вместо шляпных ментовских с убийством десятка ботов и обысками сумок? Вариативность в диалогах заработала? Машины в гонках перестало спавнить за игроком? Влияние выбора фракции вышло за пределы пролога? Управление транспортом перестало ощущаться будто ты сидишь за рулем ржавого утюга на льду?
Набор ассетов, как смута.
Вы бы еще написали смута не смогла бы повторить историю киберпанк, я бы еще сильнее посмеялся)
Сравнил так сравнил)
Естественно этот кастрированный выкидышь невозможно исправить ни какими патчами его надо было сразу переделывать как тот же No man sky
но у Беседки даже мысли такой не возникло хотя у них самих есть опыт как они переделали тот же F76 и сколько они для него выпустили контента и до сих пор выпускают, для Старфилда они 5% не сделали тот работы которую они проделали для F76.
https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_updates
Те кто ставит этой (игре) лайки на скрине сзади тёлки. неПриятного времяпрепровождения
Игра не поправимо большая, сколько там пустых планет было?
Надо было раньше понять Тоду что много не значит лучше. Киберпанк был с релиза богат, они делали на вертикалку а не в широту
Этой с позволения сказать игре уже ничего не поможет, надо было 3-4 планеты сделать и не выёживаться, нормально наполнить их. А ещё желательно движок-то поменять, ну уже никакой критики после обливиона игры на нём меняются внешне с переменным успехом и далеко не всегда в лучшую сторону. А про баги я вообще молчу. Какая-то заготовка под игру, если Тодд купи Скайрим Говард ещё новые свитки просрёт, то я хз тогда что от них ждать.