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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 4 962 оценки

Starfield получила бета-патч 1.8.88

monk70
Новости

Отпраздновав достижение 12 миллионов игроков в Starfield, Bethesda продолжает поддержку космической ролевой игры после запуска, официально сделав доступным патч 1.8.88 — обновление, которое устраняет несколько ошибок, выявленных игроками.

Команда разработчиков под руководством Тодда Ховарда сопровождает выпуск нового обновления, описывая его как «небольшое обновление, которое решает проблемы со слишком навязчивыми астероидами, с аванпостами и сбоями, затронувшими некоторых наших пользователей Xbox и Microsoft Store».

Первая ошибка, упомянутая Bethesda, связана с раздражающим фрагментом астероида, прикрепленным к космическому кораблю нескольких игроков после участия в битве в невесомости против рейдеров и вражеских фракций: чтобы иметь возможность удалять космический мусор, который «сопровождает» космические корабли. Пользователям, застрявшим в этом глюке, просто нужно установить новый патч и загрузить сохранение. Тем не менее, Bethesda сообщает, что все еще работает над решением проблемы обломков, оставшихся на космическом корабле после посещения Новой Атлантиды.

Также благодаря обновлению 1.8.88 была закрыта ошибка, не позволявшая появляться случайному оружию в отображении оружия, созданном на аванпостах; не менее важным является вмешательство Bethesda, призванное положить конец вылетам во время сохранения после длительных игровых сессий, проведенных без выполнения определенного действия в основной кампании.

-4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
luVol

Патчи старфилда это что-то невероятное. Вносится пара изменений и на этом все. Поддержкой игры у них что уборщик занимается?

2
yoos

индусов никогда не встречал?

4
Sigaretro

Осталось дождаться ещё гамма-патча и зета патча...а потом и эпсилон патч подкатит..

1
EvgeniiV

Полируйте

0
SoRaS3

Они ещё до релиза писали что всё в идеале будет.

Тем более +1 год к разработке был, из-за переноса.

2
Cryo1986

сейвы починить? не, ну их нахер

0
alexhistory

Никогда не качаю бета патчи, они лишь портят игру! Всегда нужно играть в первоисточник!

0
ermakcit

он в стиме вышел не первоисточник как лаунчер для запуска?

0
alexhistory ermakcit

Это вы мне скажите)

0
Lvinomord
Спойлер

https://www.youtube.com/shorts/mog2FA4Gof8

0
Laicus

Эх, даже в названии патча ошибка, правильно так - Alpha 0.01.8.88

-1
Oscilograf

Установить пачт, поиграть 200 часов и игра начнет раскрываться?

-6
Mimocrocodil

Шутка сказанная миллион раз перестает быть смешной.

4
Oscilograf Mimocrocodil

а Тодд и не шутил. Ты просто не обновил компьютер, вот и бесишься.

-7
Mimocrocodil Oscilograf

Еще раз - Шутка. Сказанная. Миллион. Раз. Перестает. Быть. Смешной. Это было забавно в первую неделю, но теперь скорее вызывает нервный тик у адекватного человека. Придумайте уже что-то новое.

-3
Oscilograf Mimocrocodil

Тогда почему ты повторяешься?

-3