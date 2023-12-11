Starfield получила бета-патч 1.8.88

Отпраздновав достижение 12 миллионов игроков в Starfield, Bethesda продолжает поддержку космической ролевой игры после запуска, официально сделав доступным патч 1.8.88 — обновление, которое устраняет несколько ошибок, выявленных игроками.
Команда разработчиков под руководством Тодда Ховарда сопровождает выпуск нового обновления, описывая его как «небольшое обновление, которое решает проблемы со слишком навязчивыми астероидами, с аванпостами и сбоями, затронувшими некоторых наших пользователей Xbox и Microsoft Store».
Первая ошибка, упомянутая Bethesda, связана с раздражающим фрагментом астероида, прикрепленным к космическому кораблю нескольких игроков после участия в битве в невесомости против рейдеров и вражеских фракций: чтобы иметь возможность удалять космический мусор, который «сопровождает» космические корабли. Пользователям, застрявшим в этом глюке, просто нужно установить новый патч и загрузить сохранение. Тем не менее, Bethesda сообщает, что все еще работает над решением проблемы обломков, оставшихся на космическом корабле после посещения Новой Атлантиды.
Также благодаря обновлению 1.8.88 была закрыта ошибка, не позволявшая появляться случайному оружию в отображении оружия, созданном на аванпостах; не менее важным является вмешательство Bethesda, призванное положить конец вылетам во время сохранения после длительных игровых сессий, проведенных без выполнения определенного действия в основной кампании.
Патчи старфилда это что-то невероятное. Вносится пара изменений и на этом все. Поддержкой игры у них что уборщик занимается?
индусов никогда не встречал?
Осталось дождаться ещё гамма-патча и зета патча...а потом и эпсилон патч подкатит..
Полируйте
Они ещё до релиза писали что всё в идеале будет.
Тем более +1 год к разработке был, из-за переноса.
сейвы починить? не, ну их нахер
Никогда не качаю бета патчи, они лишь портят игру! Всегда нужно играть в первоисточник!
он в стиме вышел не первоисточник как лаунчер для запуска?
Это вы мне скажите)
https://www.youtube.com/shorts/mog2FA4Gof8
Эх, даже в названии патча ошибка, правильно так - Alpha 0.01.8.88
Установить пачт, поиграть 200 часов и игра начнет раскрываться?
Шутка сказанная миллион раз перестает быть смешной.
а Тодд и не шутил. Ты просто не обновил компьютер, вот и бесишься.
Еще раз - Шутка. Сказанная. Миллион. Раз. Перестает. Быть. Смешной. Это было забавно в первую неделю, но теперь скорее вызывает нервный тик у адекватного человека. Придумайте уже что-то новое.
Тогда почему ты повторяешься?