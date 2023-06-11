Starfield 06.09.2023
8.2 506 оценок

Starfield позволит вам стать бутербродным бандитом

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Procy_on
Новости

В демонстрационном ролике Starfield показано, что в космическом приключении у вас будет восхитительная возможность стать бутербродным бандитом. Если у вас есть склонность к клептомании и любовь к бутербродам, то ролевая игра предложит вам и то, и другое.

Когда я играю, я определенно иду более пиратскими путями, - говорит Джейми из команды Bethesda Games Studio. Я поднимаюсь на борт кораблей; я такой: "Теперь это мое". Я краду все бутерброды и кладу их в свой грузовой отсек, который у меня специально для бутербродов.

Я не хочу играть в героя, но я хочу выйти и просто начать отбирать вещи у людей как можно быстрее.

Я могу с этим согласиться; иногда хочется просто устроить небольшой космический хаос. И если вам нравилось заполнять свои дома в Skyrim колесами сыра или рулетами, то все в порядке, здесь вы тоже сможете унять свою потребность. В конце концов, что может быть более классическим для игр Bethesda? Возможно, мы узнали кучу вещей на Starfield Direct, но разве это не самая лучшая?

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
warp 37

Я и в Fallout с The Elder Scrolls любил весь хлам домой стягивать. Один ящик для еды, другой для мусора, третий для оружия...

5
ПетроНепетро
-1
Lord Vivec

Шок, можно играть за Навального

1
Анжелика04

ору, реально

0
Саня Цукино Усаги

Ну, каждый сходит с ума как ему вздумается

0
Talendor3

Дай угадаю, кто то украл твой слад... бутерброд?

0
FELDSHER

Ни один жалкий бутерброд не заменит сладкий рулет!

0
Gradients

Вот она точно бутербродная бандитка

0