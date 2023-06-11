Starfield позволит вам стать бутербродным бандитом ©

В демонстрационном ролике Starfield показано, что в космическом приключении у вас будет восхитительная возможность стать бутербродным бандитом. Если у вас есть склонность к клептомании и любовь к бутербродам, то ролевая игра предложит вам и то, и другое.

Когда я играю, я определенно иду более пиратскими путями, - говорит Джейми из команды Bethesda Games Studio. Я поднимаюсь на борт кораблей; я такой: "Теперь это мое". Я краду все бутерброды и кладу их в свой грузовой отсек, который у меня специально для бутербродов.



Я не хочу играть в героя, но я хочу выйти и просто начать отбирать вещи у людей как можно быстрее.

Я могу с этим согласиться; иногда хочется просто устроить небольшой космический хаос. И если вам нравилось заполнять свои дома в Skyrim колесами сыра или рулетами, то все в порядке, здесь вы тоже сможете унять свою потребность. В конце концов, что может быть более классическим для игр Bethesda? Возможно, мы узнали кучу вещей на Starfield Direct, но разве это не самая лучшая?